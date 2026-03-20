英國疫情｜一周增20宗腦膜炎病例，2學生死亡蔓延至大學

英國近日爆發嚴重的B型腦膜炎疫情，確診個案在一週內急增至20宗，當局已將事件定性為全國緊急事件。據悉，肯特郡最先出現集體感染的「夜店群組」，當中已有2名學生不幸離世，而倫敦亦有一名女嬰確診，目前正在深切治療部留醫，情況危殆 。

夜店疑為疫情源頭 倫敦亦有確診個案

綜合外媒報道，自3月13日起，肯特大學（University of Kent）錄得首宗確診B型腦膜炎個案。隨後，肯特郡的醫院陸續接收多名出現腦膜炎病徵的青少年，翌日再有一名該校學生在法國確診。英國衛生安全局公佈，短短兩日內便錄得兩宗死亡病例，分別為一名21歲的大學生，以及一名就讀附近中學的18歲學生。當局估計，疫情的源頭與坎特伯雷一間名為「Club Chemistry」的夜店有關，據悉有部分患者在3月5日至7日期間曾到訪該夜店後確診。除了校園群組，最新在倫敦亦錄得病例，一名女嬰感染後留醫ICU。坎特伯雷與倫敦相距僅約1小時火車車程，兩地師生和居民往來頻繁，疫情恐有擴散風險。

為預防疫情進一步擴散，肯特大學校園內開始安排學生接種疫苗，大批學生排隊等候領取預防性抗生素，現場更有保安人員沿着隊伍派發口罩，氣氛緊張。

親密接觸增傳風險 死亡率高

英國衛生大臣施卓添（Wes Streeting）形容，今次爆發情況「前所未有」。他警告，親密接觸是主要傳播途徑，包括接吻、共用電子煙和飲品等，都可能導致傳播。腦膜炎是包圍大腦和脊髓的保護膜受到感染的疾病，病情可以非常嚴重。肯特郡的青少年群組感染的，是較為致命的細菌性B型腦膜炎。此症的死亡率頗高，約每10名患者中便有1人可能喪命 。其典型病徵包括發燒、發冷、渾身痠痛以及出現不會因按壓而褪色的皮疹 。病菌可透過飛沫和喉嚨分泌物在人與人之間傳播 。

青少年高危 專家指疫苗無法即時見效

任何人都有機會感染腦膜炎，但生活在緊密社交環境（如大學宿舍）的青少年，傳播風險更高。肯特大學宿舍以至附近中學的派對活動，都陸續出現感染個案 。為應對疫情，肯特大學已展開大規模派發抗生素行動，並計劃為約5000名住宿學生安排接種B型腦膜炎疫苗 。

然而，專家指出，腦膜炎疫苗需要相隔數星期接種兩劑，之後再等數星期，防護力才會完全生效，因此難以即時控制目前正在爆發的疫情。現階段對抗疫情的關鍵，依然是依靠抗生素進行緊急預防和治療 。

腦膜炎24小時內奪命

甘肅省疾控中心及湖南省中醫院專家解釋，常見的腦膜炎主要分為四類 ：

● 細菌性腦膜炎：由肺炎鏈球菌、腦膜炎奈瑟菌等引起。

● 病毒性腦膜炎：通常由腸道病毒（如柯薩奇病毒、埃可病毒）、單純皰疹病毒等引起。

● 真菌性腦膜炎：新型隱球菌通過呼吸道進入人體，尤其容易攻擊免疫力低下人群。

● 寄生蟲感染引發腦膜炎：如進食未煮熟的生鮮或野外游泳時嗆水，可能讓阿米巴原蟲等寄生蟲有機可乘。

這類疾病往往起病急、進展快、併發症多，若不及時治療，可導致嚴重後果。部分嚴重病例從發病到死亡，最快只需24小時 。

6大典型症狀勿與感冒混淆

腦膜炎早期症狀包括發燒、頭痛、乏力、噁心、嘔吐等，極易與普通感冒混淆，但症狀往往很快加劇。甘肅省疾控中心及《百姓健康頻道》整理出以下需要高度警惕的「危險信號」：

● 持續性發高燒：體溫像「火箭一樣上升」，可能持續高燒至39至40℃以上，一般退燒藥難以控制。

● 劇烈頭痛：頭痛劇烈且難以緩解，感覺腦袋要「爆炸」，服用普通止痛藥無效。

● 噴射狀嘔吐：與腸胃不適的嘔吐不同，腦膜炎引起的嘔吐常呈噴射狀。

● 頸部僵硬：脖子變得僵硬，轉動不靈活，低頭時下巴難以貼近胸口。

● 畏光畏聲：對光線和聲音極度敏感，甚至不願睜眼、聽聲。

● 精神狀態改變：變得疲倦、嗜睡、煩躁不安，甚至出現意識模糊、抽搐、休克等症狀。

醫生強調，一旦出現「發熱+劇烈頭痛」、「發熱+噴射狀嘔吐」、「發熱+頸部僵硬」等組合症狀，必須立即求醫，切勿當作普通感冒拖延 。

腦膜炎早期症狀

林俊華醫生曾接受傳媒訪問時解釋指，甲流併發腦膜炎及腦膜炎兩者初期症狀同樣與感冒相似，發燒、頭痛、嘔吐、精神不滯、抽搐及休克等症狀，而腦膜炎雙球菌感染患者較為特別的，是身體有可能會出現瘀斑，一但瘀斑出現，患者病情便有可能急劇惡化，甚至於24小時內喪命，其中又以老人、幼童及免疫系統較弱人士最為高危，絕對不容忽視。

腦膜炎早期症狀

1. 發燒

2. 頭痛

3. 嘔吐

4. 精神不滯

5. 抽搐

6.休克

7. 身體出現瘀斑

資料來源：急症科專科醫生林俊華

腦膜炎3大高危人士

1. 老人

2. 幼童

3. 免疫系統較弱人士

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

染病初期病徵不明顯 醫生教4招預防疾病

無論是腦膜炎抑或是甲流，兩者皆屬於傳染性疾病，主要靠飛沫傳播，一旦感染這兩種病，甲流病人便需要處方抗流感病毒藥物、腦膜炎雙球菌感染則需要使用抗生素進行治療。

由於兩者染病初期病徵並不明顯，加上病發後可以在極短時間內急劇轉下，因此較容易演變成重症。想要預防疾病最佳方法是施打預防疫苗，平日勤洗手、戴口罩，感到不適時建議可進行相關快速測試或盡快求醫。

預防甲流及腦膜炎4大關鍵

1. 施打預防疫苗

2. 平日勤洗手

3. 戴口罩

4. 感到不適時建議可進行相關快速測試或盡快求醫

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁