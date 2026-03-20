韓國大胃王Tzuyang香港連掃8碟大排檔小炒，BMI僅17.5揭食極唔肥秘密

韓國知名大胃王YouTuber「쯔양」（Tzuyang），自2018年開始上傳影片，目前坐擁超過1,300萬訂閱，以其驚人食量聞名。早前她訪港拍片覓食，繼挑戰3公斤牛扒及15公斤海鮮後，最新一集來到深水埗一間著名大排檔，品嚐多道地道港式小炒，其無底深潭般的胃口，不但令鄰座食客圍觀讚嘆，更一度嚇得餐廳員工擔心其健康，好意勸阻她不要繼續進食：「再吃下去你的肚子會炸開」。

影片所見，Tzuyang剛到店便豪氣地手持整枝啤酒暢飲，隨即展開她的橫掃之旅。她先後品嚐了黑椒薯仔牛柳粒、豉椒炒蟶子皇、椒鹽炸鮮魷等8碟招牌菜。她驚歎蟶子皇比其臉部更長，口感爽彈如松阪肉，而醬汁鹹甜中又帶辣勁，相當惹味。期間她不時大口喝啤酒，吃得津津有味。其後她再點選了豉椒炒蜆及糖醋肉，她大讚蜆肉厚身，食落啖啖肉，口感過癮，而軟腍的半肥瘦糖醋肉亦深得其歡心。

韓國知名大胃王YouTuber Tzuyang訪港拍片覓食，連食8碟大排檔小炒！（YouTube@tzuyang쯔양）

其驚人食量很快引起店內員工注意，有店員好奇詢問製作團隊：「佢可以食到幾多碟？」當得知Tzuyang能吃下10碟時，即時驚訝高呼：「哇！我食一碟都飽喇！」更有員工表示從事飲食業多年，從未見過如此大食的客人。就連鄰桌食客也相當驚嘆，對她無窮無盡的食量感到不可思議，紛紛豎起手指公讚歎。

完成頭一輪菜式後，Tzuyang顯然意猶未盡，再追加了避風塘虎蝦、炸蠔仔及揚州炒飯。此時，有員工擔心她吃撐身體，上前好意勸阻。

形容「再吃下去你的肚子會炸開」。不過Tzuyang未有停口，繼續展示其驚人實力，連足足5人分量的揚州炒飯也瞬間清空，最終將整桌美食一掃而光，令在場人士無人不感驚訝。

Tzuyang先後品嚐了黑椒薯仔牛柳粒、豉椒炒蟶子皇、椒鹽炸鮮魷等8碟招牌菜。（YouTube@tzuyang쯔양）

BMI僅17.5食極唔肥原因曝光



Tzuyang一向以驚人食量見稱，不少粉絲都好奇，為何她經常進食大量食物，卻依然能夠保持纖瘦身材。為了釋除廣大粉絲的疑惑及好奇心，她早前透過影片，公開自己接受胃內視鏡及身體檢查的過程，影片標題更直接點出觀眾最關心的疑問：「為甚麼Tzuyang不會變胖？吃20包拉麵的胃到底有多大？」

Tzuyang話可以食到10碟！（YouTube@tzuyang쯔양）

店員都豎起手指公讚揚！（YouTube@tzuyang쯔양）

片中記錄了她首次接受大腸鏡檢查的經歷，為此她更足足禁食38小時。檢查結果出爐後，連醫生都感到驚訝。醫生透露，Tzuyang的胃容量比同齡女性平均大出約3至4成，甚至比不少成年男性還要大。更令人稱奇的是，她的消化與吸收效率亦明顯高於常人，正正解釋了她為何能夠吃下大量食物，卻絲毫不見發胖。

此外，醫生指她的腸道十分健康，完全沒有出現瘜肉或發炎的情況。醫生表示：「你目前的BMI雖然只有17.5，屬於偏瘦體型，但血糖表現堪稱完美，6個月的平均值僅5.2%，這說明了你（Tzuyang）無論是在運動習慣上，還是在胰島素調節功能方面，都維持得很出色。」完成檢查後，Tzuyang便立即高呼「我餓死了」，隨即急不及待到麵包店和中式餐廳開餐，再次印證她異於常人的胃口。

Tzuyang早前透過影片，公開自己接受胃內視鏡及身體檢查的過程，透露食極唔肥原因。（YouTube@tzuyang쯔양）

韓國知名大胃王YouTuber「쯔양」（Tzuyang）。（IG@tzuyang70）