名人健康｜59歲朴美善患乳癌化療後嚴重脫髮，剃髮過程展現樂觀

現年59歲南韓資深女星朴美善，去年突然公開證實患上乳癌，並全面暫停工作抗癌。她近日透過YouTube頻道分享心路歷程，指自己在接受多次化療後嚴重脫髮，最後不得不將頭髮剃光。她在影片中展示自己最新的光頭樣貌，樂觀表示：「沒關係，我現在像個帥哥。」

突發現患癌全面停工 丈夫心痛：「工作38年沒休息」

朴美善曾演出經典韓劇《順風婦產科》，並活躍於韓國綜藝節目演出，成功由演員轉型做主持人。然而她在2025年突然消失幕前，後被韓國媒體爆出，她於2024年12月確診乳癌，並在2025年1月展開治療。為專心養病，她決定全面暫停工作。

消息曝光後，朴美善所屬經紀公司Cube娛樂亦證實消息，表示「朴美善由於健康原因，確實正在休養」但強調情況並不嚴重，希望外界不要多加揣測。而朴美善丈夫、同為藝人的李俸源，曾在韓國MBC電視節目《Radio Star》上指妻子「38年來幾乎沒休息」，現在要好好治療及充電。

朴美善曾演出經典韓劇《順風婦產科》。（圖源：IG）

三次化療嚴重脫髮需剃光頭



朴美善接受多次化療治療，除了曾在節目中透露病情，也透過YouTube頻道與粉絲分享抗癌過程。其好友表示，朴美善是在一次體檢中發現患上乳癌早期，治癒機率高；因此朴美善也從一開始的不安到坦然面對，調整心態樂觀對抗病魔。

化療難免會帶來副作用，當中最嚴重是脫髮問題。朴美善在「送走頭髮」影片中，記錄接受化療前的心情，坦言第一次剪短髮時，腦中浮現的念頭是「我生病了」，心情非常低落。到第二次化療，掉髮情況加劇：

頭髮一碰就掉，掉到排水孔全都是。

如今第三次化療，她無奈選擇剃光頭，苦笑稱：「頭髮太麻煩了，真的受不了，只好全部剃掉。」鏡頭中，她展示自己剪去長髮的樣貌，驚呼「沒想到真的變成這樣。我看起來像我外公，跟我爸爸也好像。」

朴美善丈夫、同為藝人的李俸源（左），心痛妻子「38年來幾乎沒休息」。（圖源：IG）

樂觀接受光頭造型：現在像帥哥



掉髮問題並沒有令朴美善受到打擊，她說自己其實一直想嘗試剃光頭，又保持幽默本色地表示：「頭髮還會長回來，沒關係，我現在像個帥氣哥哥。」女兒看到她的光頭造型，指像電影《末日先鋒：戰甲飛車》的角色，朴美善立刻回應「那我來拍模仿影片」，樂觀態度令人感到放心。

朴美善又指，原本擔心公開病情會讓人擔心，但沒想到有很多人說得到了力量，這讓她更堅定持續分享抗癌過程，希望鼓勵更多抗癌同路人。

女兒指媽媽光頭造型像電影《末日先鋒：戰甲飛車》的角色，朴美善立刻回應「那我來拍模仿影片」，非常樂觀。（影片截圖）

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

「三陰性」類型最難醫治

乳癌可分為原位乳癌和入侵性乳癌，前者被定義為零期，未有入侵成分；後者則可分第1、2、3和4期，當中又再按癌細胞生物特性分為4大類，即管腔A型、管腔B型、HER2呈陽性型及三陰性。

香港乳癌基金會創辦人張淑儀表示，最棘手乳癌類型要數到「三陰性」，其特點是不存在受體，故不能使用荷爾蒙或抗HER2類藥物，往往只能依靠化療，惟效果因人而異：

這種癌細胞生長和死亡速度都很快，有些病人術前化療腫瘤完全消失，有些則做幾次也未能杜絕。

5步自測乳房健康

定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

自我乳房檢查方法

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會