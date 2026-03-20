名人健康｜71歲布斯韋利士失智症惡化，最新病情曝光

荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）自2022年宣布患失語症息影，2023年確診罕見失智症。他在3月19日迎接71歲生日，家屬透露，Bruce Willis病情持續惡化，目前已無法開口說話或行走。所以，若出現失智症徵兆應及早求醫！

Bruce Willis以《虎膽龍威》（Die Hard）系列電影聞名國際，近年因健康狀況讓影迷心碎。他於2022年3月首度被公開診斷罹患失語症（aphasia），2023年2月，再被進一步確認患有罕見的額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia, FTD），這是一種神經退化性疾病，主要影響大腦的額葉和顳葉，導致患者出現人格改變、行為異常及語言能力逐漸喪失等症狀。

患病至今3年，Bruce Willis迎來71歲生日，其家人透露，Bruce Willis病情惡化迅速，目前他已無法行走或開口說話。同時，Bruce Willis妻子Emma Heming Willis近日宣布，將成立以夫妻為名的基金計畫，支持有關額顳葉失智症的醫學研究，同時為照護者提供必要資源和陪伴；目標提升社會大眾對額顳葉失智症的認識。

家屬決定Bruce Willis死後捐出大腦作研究



Emma在2025年也曾分享照護丈夫的心路歷程，並在其出版的書籍《The Unexpected Journey》中，正式宣布丈夫死後會捐出其大腦，作為科學研究之用。她透露，此決定是與Bruce前妻Demi Moore，及其他所有家人共同商議後達成的共識，表示捐出大腦的決定「在情感上非常艱難」，但在科學上對理解額顳葉失智症而言是必要的。

對此，有相關研究人員指出，此類大腦捐贈對於深入理解疾病機制非常重要，能協助科學界辨識大腦中難以觀察的變化，如異常蛋白的沉積、基因突變或結構上的細微改變。Bruce Willis能夠提供完整病史與醫療紀錄的研究病例，對於科學家研究有關罕見類失智症很有幫助，以及有助日後對症下藥。

安排Bruce Willis入住療養院引爭議



Emma過去接受訪問時曾透露，分享了3年來作為照顧者的心路歷程。當時她表示，丈夫的腦功能雖然正在逐漸衰退，語言能力也慢慢消失，甚至完全不記得自己曾是大明星；但幸好仍能行走及認出家人。

Bruce Willis迎來71歲生日，其家人透露，Bruce Willis 病情惡化迅速。目前他已無法行走或開口說話。

而為了讓丈夫得到更好的照顧，Emma將他安排入住距離住家不遠的療養院，讓他能夠被妥善照顧好。Emma指這個決定很艱難，但為了家人着想，尤其是兩個年幼女兒，她不得不這樣安排。Emma強調，雖然Bruce沒有與家人同住，但每逢節日，一家人仍會和Bruce一同創造新的回憶，例如聖誕節會一起慶祝，每逢播放Bruce的經典代表作《終極警探》，他都會露出笑容。其家人經常在Instagram上載照片，記錄溫馨時刻，可見Bruce Willis與家人牽手、擁抱、親吻的時候，依然面露幸福。

Bruce Willis與家人的幸福合照。

4大行路姿勢揭腦退化徵兆

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，引述2024年《柳葉刀-老年健康》期刊研究指出，長者在出現明顯認知障礙前，行路姿態可以提早10年出現異常變化，而這些行路姿勢變化反映關節、肌肉或神經系統的病變，是早期診斷的關鍵指標。

1.拖步行走

特徵：雙腳難以抬起，似被地面吸附

可能病因：正常腦壓腦積水（常伴隨記憶減退、排尿障礙）

風險：腦部老化、出血或感染後遺症

2.搖晃不穩

特徵：如醉酒般無法走直線

可能病因：小腦病變、腦出血或腫瘤

高風險群：曾有中風或腦血管疾病者

3.跛行

特徵：單側腳掌無法平踏，呈現墊腳狀

可能病因：坐骨神經痛、椎間盤突出或單側腦血管病變

相關疾病：下肢血管阻塞、骨關節炎

4.小碎步

特徵：步伐短促急促、身體前傾僵硬

可能病因：柏金遜症等中樞神經退化疾病

風險：轉彎困難、突然無法止步

資料來源：重症科醫生黃軒

常説4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

甚麼？你再說一次。

「甚麼？你再說一次。」

患者顯著特徵：短期記憶力嚴重衰退、注意力難以集中

對於剛發生的事情或剛說過的話會過目即忘

這是哪裏？我怎麼到這裏來了？

「這是哪裏？我怎麼到這裏來了？」

對時間、空間的概念有所下降

對以前所熟悉的地方會突然感到陌生

未意識到自己迷路，亦不會看路牌

有些病人會伴隨智商下降，但不會求助

我東西不見了，是誰拿走了？

「我東西不見了，是誰拿走了？」

常找不到日常物品，甚至懷疑物品被偷

經常將物品放錯位置，且愈來愈不尋常

把手機放進冰箱、把襪子放在餐桌上

你們都不關心我。

「你們都不關心我。」

患者大腦皮質退化-->情緒起伏極大

經常發脾氣／特別敏感

覺得孤獨、無人關心

外向變內向或反之

病情中期在社交上會變得退縮

忘記想說甚麼時，就索性沉默

資料來源：北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安

降低失智症風險14大建議

醫學雜誌《柳葉刀》曾發表一篇題為「Dementia prevention，intervention，and care：2024 report of the Lancet standing Commission」的論文，列出14項降低失智症風險的具體建議：

1.多教育、多動腦筋

2.提供助聽器，減少噪音

3.憂鬱症，一定要治療

4.保護頭部，避免頭撞擊

5.運動

6.禁止吸煙

7.控制好血壓

8.40歲後LDL一定要處理

9.減肥

10.戒酒

11.增加社交人脈

12.視力喪失，要治療

13.少接觸空氣污染

14.控制好血糖

資料來源：醫學雜誌《柳葉刀》

