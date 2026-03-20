美甲危機｜28歲女子因Gel甲心臟驟停，醫生揭保留救命指關鍵

Gel甲是不少女性日常扮靚必備，但千鈞一髮之時可能隨時送命。內地一名28歲女子因突發心臟驟停送院，搶救期間差點因為手上的甲片而幾乎送命，醫生呼籲愛美人士至少留一指救命。

儀器失效險誤救 急症室急召美甲師拆甲

據《人民日報健康客戶端》報道，湖南省人民醫院通報，一名28歲女子因胸悶、乏力、頭暈求醫，懷疑心肌梗塞，立刻送入ICU搶救。病情急轉直下，當時她已意識不清、呼吸微弱，頻繁出現心室顫動，收縮壓僅約50毫米汞柱，最終確診為暴發性心肌炎、心源性休克及心跳驟停 。

醫護人員立即急救，但關鍵時刻，女子的血氧儀無法測得血氧數值，令醫生難以判斷病情及調整治療方案 。問題根源就是女病人的美甲，厚重的甲油膠與延長甲片阻礙了儀器光線穿透，導致血氧儀失效。而更棘手的是，她的腳趾也做了美甲。醫護人員當時曾嘗試自行卸甲，但未能成功。最終，醫院請來專業美甲師攜工具趕到現場，即場卸甲方可救命。

Gel甲阻光線導致血氧儀讀數失靈

廣州中醫藥大學第三附屬醫院中醫經典科主治中醫師王向培解釋，現代美甲多採用光療膠、延長片、貼鑽等工藝，形成厚實不透光的物理屏障。指夾式血氧儀正是通過發射紅光與紅外光穿透指甲床，檢測血液中氧合血紅蛋白與脫氧血紅蛋白的吸光差異來計算血氧飽和度。當光線被甲油膠、亮片、鑽飾反射或吸收時，儀器便無法讀取數字。不同指甲油有不同影響：

深色指甲油：會大量吸收光線

透明或淺色指甲油：指甲油中的微小顆粒也會散射光線，尤其是含有閃粉的指甲油，會影響讀數精準度

過厚甲片：直接阻擋紅外光穿透

安徽醫科大學第一附屬醫院急診門診護士長劉鋼坦言，美甲導致血氧監測不穩的情況在臨床頗常見，可通過往前多夾、從側面夾或夾腳趾等方式替代，必要時還可採用耳夾式血氧儀 。

醫生教3招自救 保留「救命指」最關鍵

王向培建議，女士做美甲時至少保留一隻手指，如大拇指或食指，保持素甲（完全不做美甲）的狀態，必要時可救命 。同時他提醒，應盡量選擇輕薄、透光的款式，避免深色、啞光或厚重貼鑽的設計。他亦指出，穿戴甲相對之下較為安全，緊急時可快速拆除。此外，平日有做美甲習慣的人是，應減少「去死皮、打磨甲面」等操作，以免損傷指甲屏障引發感染。美甲亦不宜長期連續進行，建議每年控制在3至5次，每次間隔至少1至2個月，讓指甲恢復自然狀態，補充營養修復甲床 。

美甲暗藏5大隱患

綜合媒體報道，有醫生指出，不少女士們愛gel甲。有醫生指出，經常美甲暗藏5大隱患，當中包括：

1. 含化學成分腐蝕甲板

美甲過程中使用的甲油膠常含有甲醛、丙酮等化學溶劑，當這些物質直接接觸指甲時會腐蝕甲板（指甲的主要結構），導致指甲逐漸變薄、分層，變得脆弱易斷。這些化學成分也可能損害指甲周圍的甲襞（皮膚），引起乾燥、脫皮，甚至接觸性皮膚炎，讓指甲的天然保護屏障受損。

2. 過度打磨使甲床永久變薄

美甲前，美甲師一般為了讓甲油膠附着更牢固，通常會使用銼刀或電動打磨工具拋磨指甲表面。這個過程如同「刮除牆皮」，會一層層削去指甲最外層的角質層。長期反覆打磨甲板會導致保護層永久性變薄，指甲會失去原有的光澤與韌性，變得脆弱、容易斷裂，甚至可能對外界的冷熱刺激更為敏感。

3. 工具不乾淨恐致HPV與真菌感染

美甲過程中共用的工具，如銼刀、死皮剪、推棒，若未經嚴格的高溫或化學消毒，就會成為疾病傳播的媒介。最常見的是感染甲癬（俗稱灰甲），屬於一種由真菌引起的感染，一旦感染難以斷尾。此外，若工具帶有HPV病毒，很大機會傳染導致手指或指甲周圍出現病毒疣。這類感染治療過程漫長，且容易復發。

4. 美甲燈加速皮膚老化

為了使凝膠指甲迅速硬化固定，美甲過程中常使用紫外線（UV）美甲燈。然而，美甲燈發出的UVA波段紫外線，穿透力強，能深入皮膚真皮層。長期且頻繁地照射，等同將雙手暴曬於烈日之下，紫外線會加速手部皮膚光老化，導致美甲周圍皮膚變黑、粗糙、出現皺紋。在極端情況下，甚至可能造成局部皮膚曬傷。

5. 甲片與厚膠導致指甲變形

為了追求美觀而黏貼過長的人工甲片，或塗上過厚的凝膠，都會對自然指甲產生持續性的壓迫。這種壓力會迫使指甲甲板與底下的甲床逐漸分離，形成「甲床剝離」。指甲會因此變得凹凸不平、失去彈性、變硬變脆等問題。嚴重情況甚至會導致甲板下出現黑色縱紋（甲板黑線），單憑肉眼觀察與黑色素瘤類同。雖然此狀況雖多為良性，但仍需由皮膚科醫生鑑別診斷。

護甲5大建議

綜合中山大學附屬第六醫院皮膚科主任陳志和醫生及其他媒體，曾提出以下建議：

控制美甲頻率： 建議兩次美甲之間至少間隔4至6周。每年最好能預留2至3個月的「指甲休息期」，讓指甲完全自然生長、自我修復。指甲從根部生長到完全替換約需3至6個月。換算1年不超過3次為佳。

建議兩次美甲之間至少間隔4至6周。每年最好能預留2至3個月的「指甲休息期」，讓指甲完全自然生長、自我修復。指甲從根部生長到完全替換約需3至6個月。換算1年不超過3次為佳。 選擇正規美甲店： 選擇工具消毒嚴格的正規美甲店，或考慮使用個人專屬工具。

選擇工具消毒嚴格的正規美甲店，或考慮使用個人專屬工具。 留意產品成分： 在產品選擇上，應避免含有甲醛、丙酮、甲苯等刺激性成分的指甲油，優先選用標示明確、成分較溫和的甲油膠。

在產品選擇上，應避免含有甲醛、丙酮、甲苯等刺激性成分的指甲油，優先選用標示明確、成分較溫和的甲油膠。 避免過度打磨指甲： 避免「暴力打磨」甲面，並要求美甲師盡量保留、勿過度修剪或推除甲小皮。卸甲時也應避免強行拆除，應使用專業卸甲液並控制時間。

避免「暴力打磨」甲面，並要求美甲師盡量保留、勿過度修剪或推除甲小皮。卸甲時也應避免強行拆除，應使用專業卸甲液並控制時間。 加強防護：進行美甲時，可塗抹高UV系數的防曬，或考慮佩戴專業的防紫外線手套（僅露出指甲），以阻隔美甲燈的UVA傷害。

研究：照燈20分鐘細胞死亡達30%

根據國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）2023年一項研究，指出美甲時用於凝固凝膠的紫外線燈，可能對皮膚造成致癌風險。研究結果指出，每照射20分鐘紫外光燈，恐導致20-30%皮膚細胞死亡。換言之，每照60分鐘，可高達70%皮膚細胞死亡。存活細胞亦出現線粒體損傷、DNA突變等與皮膚癌相同的病變模式。皮膚病學教授Julia Curtis曾指出美甲療程中的紫外光燈屬於致癌物。此外，經常美甲會導致指甲變薄，削弱指甲的保護性，而指甲油含有鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），可以嚴重影響女性生育功能。

美甲師致癌風險更高

致癌風險與美甲習慣有關，一般美甲人士不會持續20至60分鐘照射紫外光燈，只要控制美甲頻率，消費者毋須擔心致癌風險。綜合皮膚科醫生和專家見解，及根據《NY Healthy Nail Salons Coalition》於2024年發布的報告顯示，發現有另一類高危人士患癌風險比起美甲者高，就是美甲師。

研究發現，部分美甲師在懷孕期間發生流產或併發症的比例明顯高於一般族群，當中有近18%的受訪者表示在孕期出現健康問題，7%的受訪者更反映其新生兒一出生就有異常情況。這是因為他們長期頻繁暴露於致癌的工作環境當中。美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）研究顯示，凡長期接觸美甲化學物質者，其子女自閉症風險增加50%。除了紫外光燈，長期吸入卸甲的粉塵可能引發慢性支氣管炎、過敏性鼻炎的風險。

4招降低風險

延長美甲間隔： 指甲代謝需4-6個月，建議每次美甲至少間隔2-3個月，減少物理性傷害與化學暴露頻率。

指甲代謝需4-6個月，建議每次美甲至少間隔2-3個月，減少物理性傷害與化學暴露頻率。 改用安全替代品： 選擇普通指甲油或預製美甲貼片，完全避開UV燈照射步驟。

選擇普通指甲油或預製美甲貼片，完全避開UV燈照射步驟。 照燈前加強防護： 指甲周邊塗抹含鋅、鈦的物理性防曬霜，並佩戴專用露指手套阻隔紫外線。有研究指出，近距離UV照射可能導致指甲周邊色素沉澱，甚至增加皮膚癌風險。

指甲周邊塗抹含鋅、鈦的物理性防曬霜，並佩戴專用露指手套阻隔紫外線。有研究指出，近距離UV照射可能導致指甲周邊色素沉澱，甚至增加皮膚癌風險。 美甲後護理：完成後立即洗手並加強保濕；定期檢查指甲與周圍皮膚有無異常變色或粗糙

6個正確美甲貼士

據《起點新聞》報道，廣東藥科大學附設第三醫院皮膚科門診主治醫生巫尾英，曾建議6個正確美甲貼士：

1.確保美甲師先洗手

工具消毒之後再操作

叮囑美甲師不要過度打磨甲體

2.不要清理甲上皮

3.做紫外線照射前塗抹防曬

建議防曬系數大於SPF30

4.不要連續美甲

給指甲修復和自然生長的時間

5.見異狀即求醫

懷疑指甲有感染或病變

立即停止美甲並及時就醫

資料來源：廣東藥科大學附設第三醫院皮膚科門診主治醫生巫尾英