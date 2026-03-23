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英航客機驚魂｜六旬婦香港飛倫敦猝逝，遺體放廚房13小時傳屍臭
健康Tips

英航客機驚魂｜六旬婦香港飛倫敦猝逝，遺體放廚房13小時傳屍臭

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英國航空（British Airways）一班由香港飛往倫敦的長途客機，日前一名年約60多歲的女乘客在起飛後約一小時突然猝逝，機師經評估後決定不折返或轉降，繼續飛往目的地。13小時後抵達英國，惟遺體安放位置導致降落前傳出惡臭。

 

起飛一小時猝逝 機師拒改航道

 

　　綜合英媒報道，涉事航班為編號BA32的空中巴士A350-1000客機，於3月15日由香港國際機場起飛，原定前往倫敦希斯路機場。起飛後約一小時，機上一名60多歲女乘客突然離世。

 

六旬女乘客機上猝逝 逾330名旅客伴屍13小時

 

　　消息人士透露，死者家屬及機組人員均感悲痛，不少乘客希望航班折返，但機師評估後認為，乘客在機上離世不屬於「緊急狀況」，因此決定繼續航程，未有折返香港或轉降其他機場。

 

遺體放發熱廚房 航程尾聲飄異味

 

　　據了解，機組人員曾就如何安置遺體進行討論，駕駛艙一度提出將遺體放入洗手間並鎖門，但該建議遭機組人員拒絕，認為做法不妥。最終遺體被包裹後移往機尾廚房區域存放。但因該處設有發熱地板，機組人員未有為意。經過13.5小時航程後，遺體開始傳出異味，當時全機有超過330名乘客。

 

降落後警登機調查 乘客困座45分鐘

 

　　航班最後於倫敦希斯路機場降落。警方早已在停機坪等候，隨即登機調查。全體乘客被要求留在座位上約45分鐘，待警方完成初步調查後才獲准下機。

 

部分機組員受創休假

 

　　英航發言人回應事件時強調，所有程序均正確執行，並向離世乘客的親友致以慰問。據報，英航未有收到正式投訴，但有部分機組人員因事件造成心理創傷，事後需要休假。

 

國際航空指引：遺體應放空座或蓋毯固定

 

　　根據國際航空運輸協會（IATA）的指引，若有乘客在機上離世，理想做法是將遺體放入屍袋或使用毛毯覆蓋，並固定於空置座位。若機上無空位，則應留在原座位或其他不阻礙通道的區域。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康養生#健康問題#機師#空中巴士#倫敦#香港#英國#英國航空#猝逝#心理創傷
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