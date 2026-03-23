英航客機驚魂｜六旬婦香港飛倫敦猝逝，遺體放廚房13小時傳屍臭

英國航空（British Airways）一班由香港飛往倫敦的長途客機，日前一名年約60多歲的女乘客在起飛後約一小時突然猝逝，機師經評估後決定不折返或轉降，繼續飛往目的地。13小時後抵達英國，惟遺體安放位置導致降落前傳出惡臭。

起飛一小時猝逝 機師拒改航道

綜合英媒報道，涉事航班為編號BA32的空中巴士A350-1000客機，於3月15日由香港國際機場起飛，原定前往倫敦希斯路機場。起飛後約一小時，機上一名60多歲女乘客突然離世。

六旬女乘客機上猝逝 逾330名旅客伴屍13小時

消息人士透露，死者家屬及機組人員均感悲痛，不少乘客希望航班折返，但機師評估後認為，乘客在機上離世不屬於「緊急狀況」，因此決定繼續航程，未有折返香港或轉降其他機場。

遺體放發熱廚房 航程尾聲飄異味

據了解，機組人員曾就如何安置遺體進行討論，駕駛艙一度提出將遺體放入洗手間並鎖門，但該建議遭機組人員拒絕，認為做法不妥。最終遺體被包裹後移往機尾廚房區域存放。但因該處設有發熱地板，機組人員未有為意。經過13.5小時航程後，遺體開始傳出異味，當時全機有超過330名乘客。

降落後警登機調查 乘客困座45分鐘

航班最後於倫敦希斯路機場降落。警方早已在停機坪等候，隨即登機調查。全體乘客被要求留在座位上約45分鐘，待警方完成初步調查後才獲准下機。

部分機組員受創休假

英航發言人回應事件時強調，所有程序均正確執行，並向離世乘客的親友致以慰問。據報，英航未有收到正式投訴，但有部分機組人員因事件造成心理創傷，事後需要休假。

國際航空指引：遺體應放空座或蓋毯固定

根據國際航空運輸協會（IATA）的指引，若有乘客在機上離世，理想做法是將遺體放入屍袋或使用毛毯覆蓋，並固定於空置座位。若機上無空位，則應留在原座位或其他不阻礙通道的區域。

轉載自晴報