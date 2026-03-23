名人健康｜54歲女星患結腸癌擴散至腦部，16次化療全失敗

全球熱播真人騷《Married At First Sight》，擔任情感專家而聞名的54歲Mel Schilling，日前自爆罹患癌症末期，癌細胞更擴散至大腦，她悲嘆：「說實話，我不知道自己還剩多少時間。」

16次化療全失效

Mel Schilling早前以健康理由，宣布暫別《Married At First Sight》的專家小組，專家John Aiken將接替Mel Schillin在節目中的位置。Mel Schilling日前長文憶述這段抗癌血淚史，稱2023年12月，她先是被診斷出結腸癌，切除了一顆宛如檸檬大小，她一度以為戰勝死神。

豈料數個月後，癌症竟復發並擴散至肺部。她在拍攝《Married At First Sight》期間苦撐，挺過16次化療，但近期她開始經歷劇烈頭痛與右半身麻痺，檢查後驚悉，癌細胞經擴散至左腦。醫生告訴她，對她的癌症已經無能為力，她仍堅強表示會奮鬥到最後一刻，並感謝大眾的支持。

（IG@mel_schilling1）

Mel Schilling也藉此機會提醒公眾：「如果感覺身體有任何不對勁，請及時檢查，這或許能拯救你的生命。」

在最新一集《Married At First Sight》播出前，電視台播放了一段John Aiken的感人影片。他表示：「Mel Schilling不僅是同事，更是我們的家人。當她專注於健康時，我們的心與她同在。」這段真誠的致敬展現了團隊對Mel Schilling深厚的支持與關愛。