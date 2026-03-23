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薑黃保健品迷思｜科研揭潛在風險，過量攝取恐傷肝
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薑黃保健品迷思｜科研揭潛在風險，過量攝取恐傷肝

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　近年我經常觀察到一個有趣的社會趨勢：當一種物質被標籤為「超級食物」後，公眾往往只接收其正面訊息，而忽略了科學研究的全貌，然後一窩蜂地追捧。薑黃正是這樣一個典型案例。

 

　　天然薑黃香料作為烹調素材，本是好物。但更好的東西，若取不到一個平衡、毫無節制、又或人吃我吃地「喪食」，效果只會適得其反。

 

　　薑黃素作為薑黃的主要活性成分，確實在細胞實驗中展現出抗炎特性。然而，根據Journal of Toxicology 2021年發表的一項系統性文獻回顧顯示，薑黃雖被視為「藥食同源」物質，急性毒性極低，但在動物實驗中，長期攝入薑黃會引起實驗動物的肝、腎和脾出現局部性壞死。更值得關注的是，慢性毒性實驗也發現，長期使用薑黃示可能導致胃腸道病變。

 

　　澳洲治療用品管理局（Therapeutic Goods Administration, TGA）的官方通報指出，截至2023年6月，已收到18宗與服用含薑黃產品相關的肝臟不良反應報告，其中兩例為重症，包括一宗死亡個案。澳洲藥物管理局（TGA）警告，攝取高劑量或具增強吸收功能的薑黃素 （Curcumin）保健食品可能導致罕見但嚴重的「肝損傷」風險。截至2023年6月，澳洲錄得18宗相關病例及1宗死亡案例，與日常烹飪食用量無關，主因集中在強調「高吸收率」、「高生物利用度」或「高劑量」的薑黃保健品，而非普通烹調中用到的薑黃香料食材。

 

　　法國食品環境職業健康與安全局（ANSES）亦通報超過100份食用薑黃保健品後的不良反應報告，當中包括15宗肝炎病例。意大利同樣記錄了約20例與含薑黃食品補充劑相關的肝炎案例。這些不是聳人聽聞的個案，而是值得我們認真對待的保健品信號。

 

　　為甚麼食用薑黃保健品會帶來風險，而作為香料食用卻相對安全？關鍵在於劑量和配方。根據世界衛生組織（WHO）建議，成人每日薑黃素（Curcumin）的攝取量應控制在每公斤體重 0-3 毫克（mg）的範圍內，即是說， 50 公斤的成人，每天攝取量建議不應超過 150 毫克。一般建議成人每日總量應在 200 毫克以內。但市面上許多薑黃保健品會添加胡椒鹼，而胡椒鹼可使薑黃素的血藥濃度提高20倍，所以服食薑黃素保健品容易「超標」（即薑黃素容易超過200毫克上限），導致加劇肝細胞損傷的風險。尤其是正在服用抗凝血劑、抗癌藥物或免疫抑制劑的人士，更應格外謹慎，因為薑黃素可能與這些藥物產生交互作用。

 

　　故WHO和TGA提醒：若服用薑黃保健品後，出現皮膚或眼睛發黃（黃疸）、尿液呈深色、異常疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、右上腹痛等肝損害症狀，應立即停用並尋求醫療協助。

 

　　養生之道，貴在適度，而非盲目追隨潮流。一向有肝膽病患的人士，面對薑黃保健品更應謹慎處理。在選擇任何保健品前，不妨先問自己：我真的需要它嗎？它真的能幫我改善健康問題嗎？我了解它的全部風險嗎？

 

Tags:#超級食物#薑黃#薑黃補充劑#保健品#薑黃素#肝臟健康#肝炎#胡椒鹼#健康研究#科研
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