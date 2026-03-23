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名人健康｜44歲唐詩詠健康亮紅燈，舊患治療照曝光惹粉絲擔心
健康Tips

名人健康｜44歲唐詩詠健康亮紅燈，舊患治療照曝光惹粉絲擔心

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前TVB視后、現年44歲的唐詩詠（Natalie）近年專心打理自家麵包店生意，惟健康亮紅燈，日前在社交平台上載了一張在診所接受治療的照片，讓不少粉絲十分擔心。

 

唐詩詠厚重包紮令人擔心

 

　　從唐詩詠分享的照片所見，她身穿短褲，從大腿到小腿都被紗布緊緊包住，傷勢看似不輕。她更在帖文中寫下「希望10次內搞掂你，仲有兩次」，暗示這已是第8次療程，反映屬於長期舊患。粉絲們紛紛留言表示關心，希望她能早日康復。

 

名人健康丨44歲TVB「離巢視后」事業情路坎坷　再爆長期舊患治療照曝光　厚重包紮觸目驚心

 

 

唐詩詠情路坎坷
 

　　唐詩詠過去曾與不少圈中男星如崔建邦、余文樂、洪永城等傳緋聞，曾有「最佳女友」之稱，不過感情路上至今仍未能開花結果。唐詩詠早前在火火、KB及梁釗峰主持的YouTube節目《巴打圍爐》中，大方分享過往的被出軌經歷及拍戲辛酸史。她在節目分享指自己未試過親眼目擊，就算發現對方偷食都只是間接證據，她亦從不會哀求挽留對方，但雙方就會陷入冷戰，直至決定分手。她又指曾試過發現另一半瞞着她與前女友復合，令她傷心得在公園哭了一整夜：

 

　　記得我在公園哭了一晚 ，有位製片助理(PA)剛好跟我住在同一區，他亦陪了我一晚，我記得哭到早上五點。

 

　　除了情路失意，唐詩詠拍劇亦有辛酸。她透露曾遇過一位態度欠佳的對手，當時自己與對方於劇中是飾演情侶。

 

　　我記得係講我哋拍拖啦！要拖手之類，拍完之後佢就……甩開我隻手，我嗰吓就『咦，發生咩事呢？』

 

名人健康丨44歲TVB「離巢視后」事業情路坎坷　再爆長期舊患治療照曝光　厚重包紮觸目驚心

 

　　唐詩詠於是細想自己是否做了一些事得罪對方，令對方與她合作時表現相當嫌棄：

 

　　那個男演員之前跟我說了很多，我們怎樣拍？怎樣墮入他的角色？我們要很甜蜜，但在我的世界，電視劇未到這樣，我說OK的，但我不知道，我的答案令他很生氣，所以在拍攝過程，我就知道 他生氣了。

 

　　之後，唐詩詠便決定除了拍攝的時間，不再與對方有任何眼神接觸或交流，以冷靜的方式處理。雖然節目中，幾位男主持都曾追問男星的身份，又搞笑提及馬國明、王浩信及郭晉安的名字，不過唐詩詠並沒有繼續說下去。但片段出街後，網民就估主人翁是曾與唐詩詠在《解決師》中合作的王浩信，唐詩詠過去亦曾形容王浩信是位性格演員，自己對他比較害怕。

 

名人健康丨44歲TVB「離巢視后」事業情路坎坷　再爆長期舊患治療照曝光　厚重包紮觸目驚心

 

壓力致4大健康問題來襲

 

　　唐詩詠過去曾在楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的熱門節目《絲打圍爐》中，大爆自己身體數年前曾因壓力，衍生4大健康問題，包括生濕疹、脫髮、髮線向上移，還有尿頻的問題，脫髮問題更嚴重至令她前額少了一行頭髮：

 

　　除咗壓力好大之外，我覺得身體真係差咗好多，呢兩年我係冇休息過，入行初期我試過一年（拍）四套（劇集），當時接受到。但近兩年再拍一年4套，我發現返唔到去嗰個狀態。

Tags:#娛樂#TVB#唐詩詠#健康#感情#壓力
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