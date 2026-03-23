養生秘訣｜89歲健美選手公開餐單，食足40年零病痛立志活到130歲

日本一名89歲的健美選手，從25歲開始參加健美比賽，64年來曾18次奪得日本健美比賽冠軍，至今仍活躍於健美界。他對於長壽獨有一套養生方法，40年來幾乎每天都吃完全相同的食物，更揚言自此從沒有病倒過！

40年不變的飲食清單

據日本網路節目《ABEMA Prime》報道，一位89歲高齡的日本健美選手金澤利翼分享其養生之道，他在25歲時首次登上日本健美頂峰，先後共18次勇奪日本第一。即使年屆高齡，他仍以8月舉行的錦標賽為目標，每天堅持訓練。

金澤在節目中分享他的日常飲食，幾乎每天都會吃一模一樣的食材：椰菜、兩顆雞蛋、加入納豆的味噌湯，以及糙米飯。這份餐單他已維持了整整40年，當被問及是否會吃膩時，他斬釘截鐵地回答：

完全不會膩，因為有目標，所以能夠堅持。

從未生病不做體檢 首公開健康之道



金澤透露，自己從未生過病，也從未去過醫院或接受健康檢查。他認為，這樣的飲食能夠保持腸道健康，不會讓腸道變髒，皆因腸道污染可能會誘發身體各種疾病和炎症，從而增加生病的風險。金澤的終極人生目標是93歲前維持現役健美比賽選手的身份，創下世界紀錄，之後再專注於保持腸道潔淨，向130歲進發。他笑言：

就算到了天堂，也希望大家會說「130歲的金澤」，想要留下這樣的歷史，然後在天堂流着眼淚開心地看着。

89歲健美選手64年比賽生涯勇奪18次日本第一！（影片截圖）

立志活到130歲 專家拆解長壽關鍵



研究不老長壽的生命科學家高橋祥子對金澤的生活方式進行了解讀。她指出，一般認為影響壽命的因素中，遺傳大約佔50%，另外50%則來自飲食與生活習慣。研究顯示，適度的飲食限制確實能延長壽命與健康壽命。更重要的是，擁有明確人生目標的人，其整體死亡率與認知功能衰退的風險也較低。

89歲健美選手靠1個餐單食足40年！（影片截圖）