名人保養｜45歲張柏芝濃妝難掩倦容，女神形象崩壞惹網民慨嘆

現年45歲的影后張柏芝，與謝霆鋒育有兩名兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）。二人離婚後，張柏芝於2018年秘密誕下幼子張禮承（Marcus），惟生父身份至今成謎。2023年，張柏芝曾因身體不適突然宣布停工，神隱逾一年後，終於重新投入工作，更被網民於三亞野生捕獲。當日她以全妝現身潮牌公仔店，惟仍難掩一臉倦容，狀態引起網民熱議。

張柏芝濃妝真實狀態曝光

近日，多名網民於小紅書發文，分享在海南三亞巧遇張栢芝的照片及影片。當時她現身一間潮牌公仔店，心情大好，在店內四處走動，又不時與店員閒聊，笑容滿面。張栢芝當日身穿紅色條紋襯衫，束起頭髮，並化上濃妝，身後有一大班人隨行。不過，即使妝容精緻，仍難掩其倦容，在強光照射下，眼袋尤為明顯。

腰間驚見鬆弛贅肉



另外，還有網民偶遇正在三亞亞特蘭蒂斯水世界拍攝的張柏芝，當時她穿上短身間條Polo衫，頭戴粉紅色頭巾，配搭垂墜大耳環，下身則穿上五分破洞牛仔褲配粗腰帶，搭配白色厚底靴與深藍色襪子。

當日張柏芝亦心情大好，不時向在場粉絲揮手打招呼，惟當她舉起手揮動時，露出了腰間贅肉，看起來十鬆弛。不少網民慨嘆歲月不留人，女神形象崩壞，「一言難盡」、「衣品還停留在20年前」。亦有人為柏芝平反，認為她生了三個小朋友，已經算保養得很好：「生過3個孩子了，肚子鬆不是很正常嗎」、「皮膚緊緻白滑，保養得宜」。

轉載自晴報