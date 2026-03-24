飲食陷阱｜男子白粥配1物致腎衰竭大腸癌，醫生揭5種偽養生食物

有些食物標榜健康養生，其實暗藏健康危機。台灣一名80歲老伯幾十年以來自認養生，每餐都吃白粥配1物，直到最近求醫驚揭腎衰竭和大腸癌。

餐餐白粥養生 幾十年養生餐竟致癌

台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文分享病例，一位來自鄉下的80歲老伯，數十年來口味清淡，幾乎每餐只吃白粥配菜脯、醬菜和肉鬆等。就算桌上大魚大肉，他從來都只會吃這個傳統配搭。直到老伯最近因疲勞、下肢水腫求醫，才發現腎功能僅剩35分，已達嚴重腎衰竭，後續更確診大腸癌。

洪永祥指出，白粥配上這些加工食品一起吃，其實是高油鹽糖與醃製物的集合體，不清淡之餘，長期進食更加會嚴重破壞肝腎功能。於是，他勸老伯戒掉這些習慣。半年後，老伯的腎功能與高血壓有明顯改善。

5大傷肝腎「偽養生」食物

洪永祥指出5大傷肝腎的「長輩偽養生食物」，家中有老人的要留意他們的飲食習慣。

第五名：白粥、白飯、麵

許多人認為老人家牙齒不好，吃白粥就最養生。洪永祥指出，白粥在熬煮過程中澱粉結構被破壞，升糖指數極高，堪稱「血糖炸彈」。《美國臨床營養學雜誌》一項研究指出，長期高升糖飲食會增加全身慢性發炎風險，不僅容易導致脂肪肝，高血糖更會引發「糖尿病腎病變」。

第四名：大骨湯、肉湯

很多長輩認為「熬骨頭湯補鈣」，但事實上，一項在《營養》期刊研究顯示，骨頭中的鈣質難以溶解於水，湯裏最多的反而是脂肪、嘌呤，甚至可能溶出蓄積在骨骼中的重金屬鉛。對於代謝機能下降的老年人，高嘌呤會導致尿酸飆升，形成腎結石或痛風性腎病變；肝臟亦因為分解湯中的重金屬與高飽和脂肪，增加肝臟負擔。

第三名：肉鬆、肉乾

肉鬆配粥能夠增加風味，但製作肉鬆的過程中添加大量油脂、砂糖和磷酸鹽。《臨床腎臟病期刊》指出，食品添加物中的「無機磷」人體吸收率高達90%以上，對腎臟傷害極大。過多的磷會導致鈣流失、引發血管硬化；肉鬆中的亞硝酸鹽與高鹽分，則讓肝臟必須不斷解毒，加速肝腎功能惡化。

第二名：各式醬料

一小塊腐乳的鈉含量，可能已超過一天建議攝取量的三分之一。洪永祥指出，因為長輩味覺退化，進食時會覺得醬油不夠鹹，還要再加豆瓣醬、甜辣醬。《新英格蘭醫學雜誌》大型研究證實，高鈉攝取是高血壓、中風及腎衰竭的關鍵成因。長期高血壓會損傷腎臟微血管，導致不可逆的腎功能退化；肝臟則需過濾人工色素與添加物，形成額外負擔。

第一名：醃漬蔬菜：菜脯、醬瓜、酸菜

這類食物堪稱肝腎殺手之王，含高鹽、黃麴毒素的風險、以及醃漬過程中產生的亞硝胺等各種傷身毒素。《癌症預防研究》一項研究長期追蹤發現，頻繁攝取醃漬食品會顯著增加患食道癌與肝癌。鹽分讓血壓失控、水分滯留造成腎臟水腫。若醃菜發霉，更可能直接攝入黃麴毒素，增加患肝癌風險。

4招讓長輩吃得健康

洪永祥提醒，改變長輩數十年的飲食習慣需要時間與耐心，可參考以下4個方法：

● 優質蛋白質取代加工肉品：以豆腐、豆漿、雞蛋、魚肉等質地軟嫩的原型食物，取代肉鬆、肉乾。魚肉富含Omega-3脂肪酸，能抗發炎、保護心血管，對肝臟代謝更有利。

● 彩虹蔬菜強化肝臟解毒：每天至少攝取三種不同顏色的新鮮蔬菜，如菠菜、紅蘿蔔、茄子。《營養學進展》研究指出，十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）含硫代葡萄糖苷，能幫助肝臟提升解毒酵素活性。

● 混搭澱粉穩定血糖：在白米中加入燕麥、地瓜或糙米，煮得綿軟好入口。膳食纖維能穩定血糖，間接減輕腎臟過濾壓力。

● 天然香料取代高鹽調味：大量使用葱、薑、蒜、香菜、九層塔、洋葱等辛香料。善用檸檬、番茄的酸味，以及紅棗、枸杞的天然甜味，可減少鹽分攝取。

台灣營養師蔡宜方日前在其Facebook專頁列出5種「偽健康食物」，這些食物標榜養生，但不見得真的健康，多吃可能傷身：

1. 早餐穀物脆片

早餐穀物脆片是老少咸宜的早餐之選，蔡宜方指出，穀物脆片由精製後的穀物製成，市面上有很多穀物脆片會加入香料、朱古力顆粒來襯搭不同口味，或是添加糖粒增加風味，變相讓穀物脆片含糖量超標。美國食品藥物管理局（FDA）日前公佈最新「健康食品」標準中，含糖的早餐穀物脆片已經被除名。

2. 能量棒

能量棒是不少健身或運動人士的最愛，但當中的含糖量往往被忽視。能量棒顧名思義為了「立即補充能量」，故裏面含有不少醣類，人進食後能夠讓血糖快速升高。而且，部分商品甚至會額外添加糖，較適合健身前、中、後期間，作補充能量時食用。

蔡宜婷提醒，減脂族常吃能量棒可能會攝取不必要的糖分或油份，增加肥胖危機。她建議，若要將能量棒當正餐吃，應作為澱粉類食物的分量，扣減正餐澱粉質的攝取，同時亦可能搭配高纖蔬菜和蛋白質，維持均衡營養。

3. 梳打餅乾

梳打餅乾是用精製麵粉加入鹽、油、糖、小蘇打製成，鈉含量高，糖分和熱量也不低，單吃梳打餅乾很容易讓血糖飆高。

4. 燕麥奶

近年燕麥奶成為健康飲食的趨勢和牛奶的替代品。蔡宜婷指出，燕麥奶並非奶類，而是精製碳水類。燕麥奶的主成分是醣類而非蛋白質，喝多容易影響血糖、變胖，更不能取代牛奶。

5. 全麥麵包

蔡宜婷強調，全麥麵包不比白麵包健康，因全麥麵包同樣是由精製麵粉混合牛油製成，她建議以未加工的全穀雜糧作為主食為佳。

台灣營養師李婉萍就曾指出，僅2片（116g）全麥麵包的熱量已經可以高達264卡路里，脂肪量更遠超過2片白麵包。她建議，口感愈粗硬的麵包類，全麥的比例更高，再搭配健康蔬果和蛋白質，可讓營養攝取更均衡。

專家不吃7種「健康」食物

美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg在其YouTube頻道發布短片，指出7種健康食物不建議常吃。他指出，這7種食物經常被宣傳和標榜為健康食物，但某些加工方法可能影響其營養價值，甚至將原來健康的食物變得不健康，甚至危害身體，其中早餐穀物或米餅最不建議食用，他過往曾用白老鼠做實驗，發現以膨脹穀物或米餅餵飼的老鼠最後會死亡，因而相信這類食物進食後難以被消化、分解或排出體外。





1. 穀物棒

☑ 含基因改造成分：草甘膦 = 化學農藥

● 有可能致癌

☑ 全穀燕麥≠有機燕麥

☑ 糖漿比一般糖的升糖指數更快

● 1條穀物棒就已經含有28克糖（約7茶匙糖）

2. 龍舌蘭糖漿

☑ 糖轉化成糖漿會形成果糖

● 含85%果糖，比蔗糖及玉米糖漿更多

● 肝臟分解果糖=分解酒精

● 影響胰島素分泌，增加患糖尿病和肥胖風險

3. 調味乳酪

☑ 製作時加入大量糖（約30克）或味精等調味

● 當蛋白質混合糖 ⇒ 增加壞菌

● 好菌亦無法在胃酸中生存

✩✩ 推薦吃克菲爾乳酪（Kefie）

4. 奶精

☑ 奶精比牛奶含更少脂肪

⚠ 含反式脂肪（由高果糖糖漿合成）

選購貼士：留意成分

✩ 不含種子油或蔬菜油

✩ 只用普通或有機鮮奶油



5. 豆奶

☑ 豆奶含大量雌激素

● 建議適量飲用

● 過量恐刺激乳房發育

6. 速食／包裝沙律

☑ 沙律醬是致肥元兇

● 大量植物油和隱藏反式脂肪、澱粉等

☑ 使用化學劑延長保質期 + 殺死細菌恐攝入殘餘物質危害健康

7. 早餐穀物或米餅

☑ 膨脹榖物難以消化、分解、及排出體外

● 增加腸道負擔



資料來源：美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg

減肥忌食5大地雷「健康食物」

台灣減重醫師蕭捷健在Facebook專頁發文，指出有5大地雷食物常被誤以為「很健康」，因此無論怎麽吃，仍然瘦不下來。其中包括現今非常流行的「植物肉」、常被喻為非常低卡的粉絲、豆製品，實際上碳水和脂肪含量更高：

1. 植物肉

● 由玉米澱粉、加上植物油和大豆蛋白等做成，碳水和脂肪含量更高

● 從某產品營養成分可見，這類肉食的熱量榮登第二高，因此不見得是健康選擇

2. 豆輪

● 很多人以為是黃豆製品，事實上成分是麵粉和沙律油

● 經過蒸煮或油炸處理，高精緻澱粉，高發炎油脂

● 烤麩、麵腸也是同一類食物



3. 冬粉

● 餐廳提供的冬粉，大多是馬鈴薯澱粉做的，吃下肚像吃薯條一樣

● 最好選綠豆做的冬粉，彈牙有嚼勁，又有飽足感，升糖指數只約30

● 區別方法：馬鈴薯做的粉絲約30秒即熟；而綠豆做的則要7-8分鐘才會熟

● 在購買的時候，要看清成分

4. 杏仁粉

● 每天喝一杯15g杏仁粉做的杏仁茶，相當於吃下拇指大小的杏仁，適量吃堅果的Omega-3油脂，能抗發炎、補充微量元素

● 但市面上大部分杏仁粉，雖標榜無糖，但添加了不少馬鈴薯粉和香精，這類成分冲的杏仁茶不但沒有吃堅果的好處，還攝取到高升糖指數的精緻澱粉和香精



5. 豆腐

● 例如：百頁豆腐加工程度高，含有不少沙拉油、砂糖、玉米澱粉和鹽，熱量是盒裝嫩豆腐的3倍，吃多了不但發胖，身體還容易發炎

● 蛋豆腐成分是雞蛋、鹽、柴魚汁，完全不含黃豆

● 杏仁豆腐的原料也沒有黃豆，主要由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成



資料來源：醫師減重蕭捷健

腸胃科醫生6大不吃食物名單

據外媒報道，外國6名腸胃科醫生及權威，盤點6種食物絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。

腸胃科醫生6大不吃食物名單



✖ 蛋白能量棒

● 高度加工，並含有大量用途未知的添加劑

● 看似健康但從來不吃



✖ 紅肉

● 每天攝入超過100克，可增加患大腸癌風險

✖ 加工肉類

● 每周攝取紅肉和加工肉類4次或以上

● 大腸癌風險增至20%



✖ 油炸食物

● 研究指出，煎炸油可能會對腸道微生物組產生不利影響

● 導致動脈粥狀硬化加劇（即脂肪和其他物質在動脈壁上堆積）

✖ 汽水

● 容易導致胃脹、胃氣或胃酸倒流

● 可引致糖尿病和心臟病



✖ 白麵包

● 精緻榖物有損腸道健康

資料來源：哈佛醫學院副教授 Dr. Shilpa Grover

8種早餐必吃食物

台灣由中醫師轉型為Youtuber的「七七老大」日前在頻道上載影片，表示長期食用不健康的食物當早餐，有可能會導致身體慢性發炎，出現口臭、便秘、腸道敏感及三高等問題，分分鐘「吃比不吃還慘」。他推介以下8種食物，只需要每個禮拜吃2次以上，便有效抗老養生及抗發炎。

1. 莓果類

2. 番薯

3. 乳酪

4. 奇亞籽

5. 肉類

6. 西蘭花

7. 雞蛋

8. 燕麥



資料來源：Youtuber 「七七老大」