33歲OL便血半年誤當痔瘡，揭5cm腫瘤患大腸癌【痔瘡出血與腸癌便血如何分辨？】

辦公室一族長期久坐、作息紊亂，加上飲食不定時，身體可能已經靜悄悄地響起警號。內地一名33歲OL半年前開始出現排便出血的情況，但她未有理會，還以為是生痔瘡。直到出血情況惡化才求醫，沒想到驚見腫瘤確診大腸癌，且當時癌細胞已經擴散至淋巴。有醫生指出，愈早求醫的話，女子的治療的成功率會更高。

長期忽視血便 確診時驚見直徑5厘米腫瘤塞腸

據《錢江晚報》等內媒報道，該名33歲OL在電商公司工作，因工作關係長時間久坐，加上作息混亂經常捱夜。她在半年多前發現排便時有出血的情況，但當時她未有正視，認為只是痔瘡故未有求醫。

直到出血次數與血量明顯增加，她才前往肛腸科求診。經醫生診斷後，在接近肛門的位置驚見直徑約5厘米的巨大腫瘤，且已呈環狀生長，佔據部分腸道。最終檢查報告顯示，女子患低位直腸癌中晚期，同時伴有淋巴結轉移。經歷兩次保肛手術後，她仍須持續接受後續化療。肛腸科醫生劉志先指出，若女子能在症狀初現時及早檢查，治療結果可能大不相同。

痔瘡與腸癌「血便」大不同

劉醫生指出，痔瘡與腸癌都可能造成便血，但兩者仍可從表現上初步區分：

● 痔瘡出血：通常呈鮮紅色，多半與糞便分離，常見於排便後滴血，或擦拭時發現血跡。

● 腸癌出血：顏色往往偏暗紅，可能混有黏液或膿液，甚至直接與糞便混在一起，容易被誤認或忽略。

除了便血，若出現以下任何一種「危險信號」，也應高度警惕：

● 排便習慣改變（持續腹瀉、便秘或交替出現）

● 大便形狀變細或變扁

● 裏急後重（總感覺有便意卻排不乾淨）

● 不明原因的體重下降

● 貧血等

愈早發現做檢查 治療成效愈佳

劉醫生提醒，一般人士從40歲起就應定期接受腸癌篩檢；若本身有家族病史，或已出現排便習慣改變（如次數異常增加、糞便變細、形狀不規則等），則應將篩檢年齡提前至35歲，以提高早期發現與治療機會。

3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒在其Facebook專頁發文分享，門診中常見有患者因排便習慣改變而求診，例如便秘與腹瀉交替出現、大便變細，或糞便帶有黏液及顏色異常等情況。惟許多人因自覺症狀輕微，未有即時正視，往往拖延半年甚至一年後才接受檢查，結果發現已長出大腸瘜肉，甚至確診為早期大腸癌。不少患者事後都表示後悔，慨嘆若能及早檢查，或可更早處理，降低病情惡化的風險。

卓韋儒強調，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過兩周，務必盡快求醫檢查：

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

大腸癌7大症狀

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便形態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

預防患大腸癌5大方法

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非瘜肉性大腸癌

家族性多發性瘜肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍炎性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學