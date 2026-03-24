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名人健康｜60歲谷德昭暴瘦變瘦谷，皺紋明顯曾拄柺杖惹健康隱憂
健康Tips

名人健康｜60歲谷德昭暴瘦變瘦谷，皺紋明顯曾拄柺杖惹健康隱憂

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年60歲的谷德昭，曾與周星馳合作演出《食神》、《唐伯虎點秋香》等作品，「唐牛」、「對穿腸」等經典角色成為不少觀眾的集體回憶。近年其身形變化成為大眾焦點，他於3月23日在社交平台分享主持商台節目《在晴朗的一天出發》近照，暴瘦不少，臉上皺紋明顯，頭髮也顯得稀疏，蒼老模樣與昔日形象判若兩人，引發外界對其健康的憂慮。

 

谷德昭主持電台節目暴瘦走樣

 

　　谷德昭在社交平台分享主持工作照，從照片可見，其臉頰凹陷，法令紋和眼角皺紋明顯，眼窩仍顯深邃，頭髮也顯得稀疏，從當年體重超過200磅的「肥谷」變「瘦谷」，蒼老模樣與過去風趣幽默形象形成強烈對比，瘦到近乎面目全非，令其身形變化再度受關注。

 

明星健康｜60歲谷德昭近況曝光　暴瘦與過去形象判若兩人　曾用柺杖出入步伐蹣跚惹健康隱憂

谷德昭過往曾多次與周星馳合作，創造出不少經典角色。（《唐伯虎點秋香》劇照）

 

去年被目擊用柺杖出入
 

　　谷德昭早年為健康積極減肥，成功從最高峰期約200磅減至約150磅，可是，近年谷德昭卻似愈來愈瘦，其清瘦的模樣已維持一段時日。去年初天王劉德華闊別6年後重踏紅館舞台開演唱會，吸引一眾名人明星前往捧場，當中亦包括谷德昭。有網民在社交平台上分享谷德昭當晚在會場外的影片，並留言寫道：「這是哪位大佬去看劉德華演唱會，有知道的嗎？」從影片可見，當時谷德昭身穿格仔恤衫、背心外套，頭戴畫家帽及黑框眼鏡，但就難掩一頭白髮及滿臉白鬚。

 

明星健康｜60歲谷德昭近況曝光　暴瘦與過去形象判若兩人　曾用柺杖出入步伐蹣跚惹健康隱憂

谷德昭飾演的角色包括「唐牛」、「對穿牆」等，是不少觀眾的集體回憶。（《食神》劇照）

明星健康｜60歲谷德昭近況曝光　暴瘦與過去形象判若兩人　曾用柺杖出入步伐蹣跚惹健康隱憂

谷德昭在社交平台分享主持商台節目《在晴朗的一天出發》近照。（IG圖片）

 

撞樣盧海鵬震驚網民
 

　　當日，谷德昭步入紅館前手持拐杖，雖然步速並不算慢，但似乎仍有點一拐一拐，上半身亦稍微向前傾，未能挺直腰板，看起來一下子老了不少。不少網民見到谷德昭的狀態都十分震驚，紛紛留言「谷德昭怎麼搞成這樣」、「谷德昭呀？老態龍鍾等我以為盧海鵬添！」、「未打開時我都以為係盧海鵬」。

 

　　此外，在去年底也有網民在張學友演唱會上捕獲谷德昭的身影，從網民所拍影片所見，當時身穿紫紅色外套配拼布牛仔褲的谷德昭，頭髮斑白，且雙頰凹陷、面容憔悴，並全程需手持拐杖行路，而且每行一步都顯得甚吃力，身體略前傾，神態遠不及以前飽滿。有關片段曝光後即引發網民熱討，紛紛留言指：「呢個係唐牛？」、「谷德昭80歲？」等。如今過了數月，從最新近照來看，其身形似乎比之前更加顯瘦，再度惹來健康響起警號的揣測。

 

明星健康｜60歲谷德昭近況曝光　暴瘦與過去形象判若兩人　曾用柺杖出入步伐蹣跚惹健康隱憂

 

明星健康｜60歲谷德昭近況曝光　暴瘦與過去形象判若兩人　曾用柺杖出入步伐蹣跚惹健康隱憂

有網民認為谷德昭老態龍鍾，撞樣盧海鵬。（網上圖片）

 

　　谷德昭是香港著名導演、編劇兼演員，近年以主持工作為主，偶爾亦會在電影及劇集中客串演出。近年谷德昭被指消瘦不少，加上兩鬢花白，甚至連聲音亦出現變化，一度因此被傳患上甲狀腺病，不過他就澄清自己沒有患病，純粹是為了健康而減肥。

Tags:#明星健康#谷德昭#周星馳#食神#唐伯虎點秋香#香港娛樂圈#衰老與健康#社交媒體#劉德華#張學友#暴瘦#皺紋
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