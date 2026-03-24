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名人健康｜36歲小鍾楚紅子宮頸癌復發，兩度開刀保命最新病況曝光
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名人健康｜36歲小鍾楚紅子宮頸癌復發，兩度開刀保命最新病況曝光

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年36歲的台灣混血女神夏若妍（原名雷瑟琳），因貌似紅姑而有「小鍾楚紅」之稱，不過，她於2025年初卻突然公開自己確診子宮頸「零期癌」（原位癌），當時她亦進行了一次緊急手術。豈料，一年未過，她今年覆診時因再出現異況，而要再次開刀。近日，她便於社交平台交代病況，以及分享子宮頸手術後的注意事項。

 

　　夏若妍於2025年初因確診子宮頸「零期癌」（原位癌），當時醫生指她只需進行子宮頸錐切手術即可處理病灶，她於是便緊急進行了第一次手術。她當時亦有拍片紀錄，亦於3月時放上網與粉絲分享狀況。不過，手術未滿1年，夏若妍在2月26日於Facebook發文表示，不到一年檢查報告又出現異常，只好再度進行第二次手術，為此深感無奈：

 

　　去年檢查出 HPV16 CIN3zb2所以做了第一次子宮頸錐切手術，那時候真的以為，處理完就沒事了，結果不到一年，報告又出現問題，我又做了第二次手術。

 

　　夏若妍坦言，第二次面對手術時，心情反而冷靜：

 

　　這一次我沒有只聽一個醫生的說法，問了有經驗的人 也多看幾個專業意見，找到讓自己安心的醫生， 再做決定。夏若妍也向粉絲分享心境轉變，表示雖然距離完全康復可能還需要時間，但她選擇勇敢面對。

 

子宮頸癌｜36歲「小鍾楚紅」夏若妍子宮頸癌復發　一年內兩度開刀保命最新病況曝光

現年36歲的台灣混血女神夏若妍（原名雷瑟琳），因貌似紅姑而有「小鍾楚紅」之稱，不過，她於2025年初卻突然公開自己確診子宮頸「零期癌」（原位癌），當時她亦進行一次緊急手術。豈料，1年未過，她今年覆診時因再出現異況，而要再次開刀。

 

術後滿一個月報平安　恢復輕度運動
 

　　3月5日夏若妍再度發文更新近況，透露距離第二次手術已滿一個月，目前已經完全沒有出血，也開始逐漸恢復輕度運動。她表示這次的心情與第一次很不同，少了許多緊張與徬徨，也更懂得如何調整身體節奏。

 

　　她於片中亦講述手術後需要的營養補充，以及注意事項，如多補充蛋白質，多吃原形食物，少吃活血東西及生冷飲食。夏若妍也強調，自己只是分享個人經驗，每個人的身體狀況不同，若有任何不適，應及時就醫，並聽從專業醫生建議。

 

子宮頸癌｜36歲「小鍾楚紅」夏若妍子宮頸癌復發　一年內兩度開刀保命最新病況曝光

夏若妍於2025年初因確診子宮頸「零期癌」（原位癌），當時醫生指她只需進行子宮頸錐切手術即可處理病灶，她於是便緊急進行了第一次手術。她當時亦有拍片紀錄，亦於3月時放上網與粉絲分享狀況。

 

 

罹患子宮頸癌3大症狀&4招預防子宮頸癌

 

　　據醫管局，子宮頸癌（Cervical Cancer）是香港常見癌症，在婦女癌病中排名第10，每年有超過400名婦女患上此病。近年統計顯示子宮頸癌的發病年齡有年輕化的趨勢，由20歲至70歲的婦女均有可能患上此病。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率高達百分之90，不過，由於早期子宮頸癌可能毫無徵狀，所以有問題也不易察覺。

 

罹患子宮頸癌3大症狀

1. 異常的陰道出血

● 子宮頸癌會在｢非經期」間，在內褲出現血漬或紅點經期超過7天甚至幾個星期

● 流血量變多

● 在性行為後陰道出血

 

2. 陰道有異常分泌物

● 分泌物可能會夾雜異味或血絲，而且會愈來愈多

 

3. 性行為時感到下體疼痛

 

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

4招預防子宮頸癌

 

1. 接種HPV疫苗，在未有性行為之前接種效果最佳

2. 定期接受子宮頸癌篩查

3. 避免吸煙

4. 採取安全性行為：使用安全套、避免有多個性伴侶等

 

資料來源：衛生署學生健康服務

 

Tags:#子宮頸癌#夏若妍#小鍾楚紅#雷瑟琳#子宮頸零期癌#子宮頸錐切手術#HPV#子宮頸癌症狀#子宮頸癌預防#醫管局#香港子宮頸癌數據#HPV疫苗#性健康#婦女健康
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