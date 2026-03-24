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中藥字典｜沙參清潤養陰，南北沙參功效差異與食療推薦
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中藥字典｜沙參清潤養陰，南北沙參功效差異與食療推薦

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　沙參於《神農本草經》中被列為上品，作為臨床常用的補陰藥，以其清潤之功，深受歷代醫家推崇。《本草綱目》引蘇頌語：「沙參生黃土者，肥而脂潤……宜於沙地，故名。」顧名思義，其多生於沙質土壤，且根部細長似人參，故得此名。沙參的應用不斷豐富與完善，形成了南、北沙參之分，但其核心功效始終圍繞著滋養肺胃之陰。

 

　　現行商品主要分為南沙參和北沙參兩種，來源不同：

 

中藥字典｜沙參清潤養陰，南北沙參功效差異與食療推薦

 

　　北沙參：為傘形科植物珊瑚菜的乾燥根。主產於山東、河北、江蘇、遼寧等地。以根條細長、圓柱形、均勻、質堅、味甘、乾燥無雜質者為佳。

 

　　南沙參：為桔梗科植物輪葉沙參，或杏葉沙參和闊葉沙參的根。主產於安徽、江蘇、四川等地。以根粗長、質堅實、有韌性、去淨支根及雜質者為佳。

 

沙參的性味歸經、核心功效

 

　　性味：沙參味甘、微苦，性微寒。甘能補能緩，具有滋補作用；微苦能洩能降，可清熱堅陰；性微寒則能清熱，但不似大寒之品易傷陽氣，符合「清補」之特性。

 

　　歸經：主要歸肺經和胃經。

 

核心功效︰

 

　　●    養陰清肺：能滋養肺陰，清解肺熱，潤燥止咳。用於肺陰不足，或溫燥之邪傷肺所致的乾咳少痰、久咳聲啞、咽喉乾燥、痰中帶血等症。

　　●    益胃生津：能養胃陰，清胃熱，生津止渴。用於胃陰虧虛，或熱病傷津引起的口乾舌燥、食慾不振、胃脘隱痛、乾嘔呃逆、大便乾結等症。

 

南、北沙參功效差別微妙

 

　　雖同稱沙參，功效相似，但南、北沙參在臨床應用上卻有微妙差別，醫者需細心體察。北沙參為傘形科植物，質地堅實；南沙參為桔梗科植物，質地空疏。古人云「空者能通」，故南沙參兼有「祛痰」之功。北沙參的滋陰作用較強，長於養陰潤燥，生津效力更專。對於肺胃陰虛津傷較重者，如久咳肺癆、胃陰枯竭等，多用北沙參。南沙參的清肺祛痰之力稍勝，且兼有益氣之功。因其體輕力薄，滋陰作用不及北沙參，但對於肺熱咳嗽、咯痰不爽，或氣陰兩傷者，則更為適宜。《本草便讀》言其「清養之功，遜於北沙參；補虛之力，亦較不及。然其輕揚上升，故能清上焦之邪熱，以療風熱咳嗽，頗有效驗。」

 

用法用量與使用禁忌

 

　　沙參內服常用量為10至15克，鮮品可用至30至60克。既可煎湯內服，亦可熬膏或入丸劑。用於滋陰清肺，可生用；用於益胃生津，亦可生用。熬膏常與其他滋陰藥同用。

 

　　使用禁忌方面，虛寒證忌用。沙參性微寒，功在滋陰清熱。故風寒咳嗽及中寒便溏者，應當忌用，以免加重寒象。另根據中藥「十八反」的記載，沙參與藜蘆藥性相反，不宜同用，以免產生不良反應。注意區分證型：使用沙參前，務必辨清證候屬陰虛有熱。若為實熱證或痰濕內盛者，單用沙參恐有滋膩留邪之弊，需與清熱化痰或燥濕健脾藥配伍使用。

 

筆者推薦沙參食療︰

 

沙參麥冬蓮藕湯

 

中藥字典｜沙參清潤養陰，南北沙參功效差異與食療推薦

 

用料：北沙參3錢、玉竹3錢、百合5錢、麥冬5錢、蜜棗3至4枚、蓮藕1斤。

 

中藥字典｜沙參清潤養陰，南北沙參功效差異與食療推薦

 

做法：蓮藕洗淨切片，連同各材料入煲，加入1.5升水，滾後文火煲2小時。

 

功效：養陰補肺。適合熱病過後，乾咳喉痛聲啞者。

 

Tags:#中醫#養生#中藥#沙參#清潤養陰#補肺#南沙參#北沙參#沙參麥冬蓮藕湯#食療#湯水#補陰
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