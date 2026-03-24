歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

霍爾木茲海峽48小時生死線油價要變天？
《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份
Art & Living ChatENT

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份
戰事如何結束？
財富管理 財識兼收

戰事如何結束？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
今期素食譜推薦：越式月亮餅 自製海苔風味醬汁重現魚露鮮味
食得有營
素食
健康好煮意

今期素食譜推薦：越式月亮餅 自製海苔風味醬汁重現魚露鮮味

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　自從進入走肉的世界之後，很少去吃泰國越南菜。不只是因為他們蔬食的選擇不多，更因為在香港的餐廳多以魚露入味。這使得吃素，尤其純素的朋友，有點未能大快朵頤的去吃。偶然會遇到素食的越南和泰國餐廳，不知道是不是沒下魚露的關係，味道好像是欠了個甚麼似的，因此一直渴望能再次一嚐特色香料滿滿的泰越菜。

 

　　我們不太會在菜裏加魚露，但越南和泰國人偏多。這種以小魚、蝦為主要提煉的食材，經醃漬、發酵而成滿是琥珀色醬汁，總是帶有難以言喻的鮮美。走肉後，要在飯菜裏，加入鮮味，確是有點麻煩。畢竟魚的鮮味，跟蔬菜裏的味道，是有差的。惟可以想一下，有比較接近的，如海蘆筍（因為在海裏養，有天然的鹹味），海苔和香菇等。

 

　　要吃到好吃的泰越菜，與其往外求，不如自己來動手。用上米紙，加入番茄醬，具海苔風味的醬汁，與能提升滋味的醋，試圖來個味蕾大作戰。看看，能不能騙過了貪吃的自己。結果……沒想到，味道天然得來，多多少少帶點泰越風味，即管未能完全跟原來的魚露比拼，但總算是比外面的餐廳（目前而言），來得美味。總算滿足了好勝心，安慰了期待泰越菜已久的一顆寂寞的心～

 

越式月亮餅（2人份）

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

時間：40分鐘

 

材料：

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

米紙 10塊／ 南瓜 200克／ 薯仔（馬鈴薯）1個／ 小紅蘿蔔 2個／ 珍珠粟米（玉米筍）4條／ 秀珍菇 10個／ 芫荽（香菜） 2束 

 

調味：

 

鹽 半茶匙 ／ 糖 2茶匙／ 海苔味醬油 1湯匙／ 番茄醬 2湯匙／ 白醋 1湯匙／ 芥末 1湯匙／ 青椒粉 半茶匙／ 丁香粉 半茶匙／ 茴香粉 半茶匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／ 水果刀／ 蔬菜刨刀／ 飯碗／ 茶匙／ 湯匙／ 大沙律（拉）碗／ 煮鍋／ 平底易潔鍋（不沾鍋）／ 鑊（鍋）鏟

 

步驟：

 

　　1.    刨走小紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成粒粒（丁，如圖）。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　2.    清洗珍珠粟米（玉米筍），切成粒粒（丁，如圖）。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　3.    清洗芫荽（香菜），切碎（如圖）。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　4.    稍為將秀珍菇切小塊（如圖）。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　5.    切走南瓜的皮和籽，沖洗後，切成小塊。

 

　　6.    刨走薯仔（馬鈴薯）的皮，清洗後，切成小塊。

 

　　7.    將步驟5和6放鍋裏煮，以中火煮15分鐘（如圖）。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　8.    放步驟7於大沙律（拉）碗，將之壓成蓉（泥）（如圖）。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　9.    然後加入其他食材，和調味料（如圖），攪拌均勻。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　10.    平鋪米紙於盤（碟）子上，加入半茶杯的水，將之變軟（如圖）。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　11.    鋪2湯匙的步驟9於米紙上（如圖）。然後對摺，再摺成三角形。待用。

 

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

今期素食譜推薦：越式月亮餅 難得出現的桌上客

 

　　12.    以中火預熱平底易潔鍋（不沾鍋），倒入2湯匙的食油，放入步驟11，以中火煎成金黃色。

 

筆記：

 

1.    南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

2.    薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

3.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#越式月亮餅#泰國菜#越南菜#純素#米紙#南瓜#薯仔，馬鈴薯#紅蘿蔔#珍珠粟米，玉米筍#秀珍菇
Add a comment ...Add a comment ...
清爽素湯推薦：馬蹄番茄香芹粟米湯 大節後緩解油膩滯悶感
更多走肉廚房文章
清爽素湯推薦：馬蹄番茄香芹粟米湯 大節後緩解油膩滯悶感
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處