今期素食譜推薦：越式月亮餅 自製海苔風味醬汁重現魚露鮮味

自從進入走肉的世界之後，很少去吃泰國越南菜。不只是因為他們蔬食的選擇不多，更因為在香港的餐廳多以魚露入味。這使得吃素，尤其純素的朋友，有點未能大快朵頤的去吃。偶然會遇到素食的越南和泰國餐廳，不知道是不是沒下魚露的關係，味道好像是欠了個甚麼似的，因此一直渴望能再次一嚐特色香料滿滿的泰越菜。

我們不太會在菜裏加魚露，但越南和泰國人偏多。這種以小魚、蝦為主要提煉的食材，經醃漬、發酵而成滿是琥珀色醬汁，總是帶有難以言喻的鮮美。走肉後，要在飯菜裏，加入鮮味，確是有點麻煩。畢竟魚的鮮味，跟蔬菜裏的味道，是有差的。惟可以想一下，有比較接近的，如海蘆筍（因為在海裏養，有天然的鹹味），海苔和香菇等。

要吃到好吃的泰越菜，與其往外求，不如自己來動手。用上米紙，加入番茄醬，具海苔風味的醬汁，與能提升滋味的醋，試圖來個味蕾大作戰。看看，能不能騙過了貪吃的自己。結果……沒想到，味道天然得來，多多少少帶點泰越風味，即管未能完全跟原來的魚露比拼，但總算是比外面的餐廳（目前而言），來得美味。總算滿足了好勝心，安慰了期待泰越菜已久的一顆寂寞的心～

越式月亮餅（2人份）

時間：40分鐘

材料：

米紙 10塊／ 南瓜 200克／ 薯仔（馬鈴薯）1個／ 小紅蘿蔔 2個／ 珍珠粟米（玉米筍）4條／ 秀珍菇 10個／ 芫荽（香菜） 2束

調味：

鹽 半茶匙 ／ 糖 2茶匙／ 海苔味醬油 1湯匙／ 番茄醬 2湯匙／ 白醋 1湯匙／ 芥末 1湯匙／ 青椒粉 半茶匙／ 丁香粉 半茶匙／ 茴香粉 半茶匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／ 菜刀／ 水果刀／ 蔬菜刨刀／ 飯碗／ 茶匙／ 湯匙／ 大沙律（拉）碗／ 煮鍋／ 平底易潔鍋（不沾鍋）／ 鑊（鍋）鏟

步驟：

1. 刨走小紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成粒粒（丁，如圖）。

2. 清洗珍珠粟米（玉米筍），切成粒粒（丁，如圖）。

3. 清洗芫荽（香菜），切碎（如圖）。

4. 稍為將秀珍菇切小塊（如圖）。

5. 切走南瓜的皮和籽，沖洗後，切成小塊。

6. 刨走薯仔（馬鈴薯）的皮，清洗後，切成小塊。

7. 將步驟5和6放鍋裏煮，以中火煮15分鐘（如圖）。

8. 放步驟7於大沙律（拉）碗，將之壓成蓉（泥）（如圖）。

9. 然後加入其他食材，和調味料（如圖），攪拌均勻。

10. 平鋪米紙於盤（碟）子上，加入半茶杯的水，將之變軟（如圖）。

11. 鋪2湯匙的步驟9於米紙上（如圖）。然後對摺，再摺成三角形。待用。

12. 以中火預熱平底易潔鍋（不沾鍋），倒入2湯匙的食油，放入步驟11，以中火煎成金黃色。

筆記：

1. 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

2. 薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。