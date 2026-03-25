猝死危機｜54歲男排便太用力猝死，醫生揭致命關鍵與4大警號

猝死／便秘｜排便過度用力，恐危及性命！台灣一名占星師近日在社交平台Threads上發文，分享一段沉痛經歷。其54歲的哥哥因便秘如廁時過度用力，在馬桶上突然昏迷猝死。她本人去年亦曾在相似情況下經歷生死關頭，更因此兩度送院。帖文引發關注，有醫生剖析箇中原因，指出此舉對心血管及眼睛構成風險，呼籲有心血管疾病或過勞問題的人士切勿掉以輕心，如出現4個徵兆，便不應再用力。

警示：4徵兆勿再用力

台灣占星師莎莎近日在Threads上發文表示，其54歲的哥哥因排便過度用力，在馬桶上突然昏迷猝死。她透露，家中有心臟病史，家人平日雖有服藥並注意保養身體，但「過勞」始終是家族共同的隱患。她憶述自己去年兩度送急症，均發生在排便用力的瞬間：「大便時剛一用力就頭暈，當時視線開始變模糊，耳朵開始耳鳴及聽不到聲音」。她形容當下清楚意識到「再用力我一定會昏過去」，於是立即放鬆括約肌，不再對抗，全身放鬆並深呼吸。隨着意識逐漸恢復，她驚覺自己與心肌梗塞僅一步之遙，因此呼籲公眾：

在大便或做任何用力動作時，只要出現頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音，不要再用力！立刻放鬆深呼吸，也許能救回你自己。

醫生揭排便過度用力「致命關鍵」

對於排便用力引發的危險，台灣大腸直腸外科醫生何建霖於帖文中留言解釋，這種閉氣用力的情況在醫學上稱為「努責現象」（Valsalva maneuver）。當為了排便而用力時，胸腔、腹腔壓力會急速上升，進而阻斷靜脈血液回流心臟，導致心輸出量減少、血壓短暫下降；但當排便結束、放鬆閉氣的一刻，受阻的血液會快速湧回心臟，導致血壓瞬間飆升。

3大排便建議

何建霖指出，患有冠狀動脈疾病、心衰竭或高血壓的人士，在這種血壓劇烈波動下，極易誘發心肌梗塞、致命性心律不整，甚至腦血管破裂及猝死。他列出以下3大建議：

1. 避免強行排便：如廁時間不宜過長，若無法順暢排出應先起身活動，切勿在馬桶上持續憋氣。

2. 積極治療便秘：日常攝取充足水分與膳食纖維，若長期便秘應就醫，必要時以軟便藥物輔助。

3. 穩定心血管狀態：患者需規律服藥，並注意浴廁空間保暖，避免過大溫差引發血管劇烈收縮。

台灣家醫科醫生温梓言亦解釋，當人屏住呼吸、用力憋氣時，胸腔內壓力會瞬間飆升，高壓阻礙血液回流心臟，導致血壓急降。他指出視線模糊和耳鳴，已是腦部供血不足的最後警號，耳鳴源於內耳對血壓極度敏感，視線模糊則反映視網膜灌流不足。若此時繼續用力，心臟可能無法負荷劇烈的血壓波動，引發致死性心律不整。

此外，台灣眼科醫生齊育殿亦提醒，憋氣用力對眼睛同樣構成傷害。臨床上曾見有病人因重訓或憋氣過度，導致視網膜微血管破裂，血直接積在黃斑部。對於已經患有青光眼或視神經較為脆弱的人來說，頻繁的壓力波動可能會加速視神經的損害。他特別提醒，剛接受白內障或激光矯視手術的人士，術後應避免發力，以免眼壓波動影響傷口或水晶體。

7大年輕人猝死誘因

台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁分享，提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

熬夜

長期睡眠不足會導致文感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

過度健身

超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫抖動）導致心跳驟停。長期極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

常飲用能量飲料

能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快，血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可誘發嚴重心律不整。

久坐不動

久坐不動導致升液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、而且引致很多慢性問題出現，這些都增加心臟猝死的風險因素。

壓力過大

長期高壓狀態會促使體內釋放大量壓力荷爾蒙，導致心跳加速、血壓飊高、血管收縮。長期可導致心肌病變，甚至引發致命性心律不整。

忽視心臟警訊

潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。

珍惜生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

資料來源：重症專科醫生黃軒

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間愈長，死亡率會愈高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

1.冠心病

2.患高血壓、高血脂、高血糖

3.吸煙

4.患心肌病

5.心律不整

6.家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性莫名疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因之疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、口唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉