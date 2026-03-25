藥物安全｜健身女誤信增肌針致喉核腫大，揭含獸藥人用可奪命

近年健身熱潮興起，有些健身人士為求極速增肌參加健美比賽，不惜走捷徑追求完美體態。內地流行所謂的「健身神藥」近日被檢出含馬用獸藥，該藥物未獲准在人體身上使用，但上海一名健身女子因為被誘騙注射激素針劑後，慘變「陰陽人」長出喉核和變聲。

備戰健美賽誤信教練 用藥後驚變「陰陽人」

據《央視》報道，上海一名健身愛好者陳小姐為參加業餘健美比賽，聘請教練進行高強度訓練。由於每日訓練長達6、7小時，體力嚴重透支，教練遂向她推薦一種名為「美替諾龍」的類固醇針劑，聲稱可幫助肌肉恢復，並謊稱「完全沒有副作用」。

用藥後小陳的肌肉圍度與緊實度在短期內急增，然而好景不常，身體隨之出現連串嚴重異常反應，包括最明顯的是長出男性化的喉結，聲音變得沙啞粗獷如「鵝公喉」，令她痛苦不堪。小陳最終報警求助，涉案教練目前正面臨檢察機關審查起訴。

包裝無中文標示 實驗室檢出3種非法類固醇



央視記者隨後調查發現，網上不少帳號推出的「科技健身」核心產品，均為合成代謝類固醇（Anabolic Steroids）。記者從微信帳號「Cn健身」購入一套3瓶裝的進口「增肌組合」，產品包裝全無中文標示，生產及經銷商地址亦標示不全。經蘇州市檢察公益訴訟食品藥品檢測實驗室分析，3瓶產品分別檢出寶丹酮十一烯酸酯、環戊丙酸睪丸酮及去氫甲睪酮，均屬合成代謝類固醇，且全部未獲國家藥監局批准上市，在內地沒有合法身份。

驚揭核心成分竟是馬用獸藥 禁用於人體

專家進一步發現，檢出的「寶丹酮十一烯酸酯」在全球範圍內均未獲批作為人用藥物，在美國僅獲批作為馬用獸藥。蘇州市檢察公益訴訟食品藥品檢測實驗室顧問溫堯林警告，獸藥是為特定動物設計，從未經過人體臨床試驗驗證安全性和有效性，若人類使用可能導致嚴重的毒副作用、器官損傷，甚至存在致命風險。

專家呼籲：亂用禁藥可致命

據了解，合成代謝類固醇屬國家管制的興奮劑，嚴禁非醫療用途使用。去年江蘇泰州檢察機關曾搗破一個非法生產、銷售合成代謝類固醇的犯罪團夥，涉案金額高達600餘萬元，相關產品流向全國10多個省市2000多名健身愛好者。

專家指出，濫用合成代謝類固醇可導致多種健康問題，包括內分泌紊亂、肝腎損傷、情緒波動，甚至不育。未成年使用者更可能影響正常生長發育。專家呼籲健身愛好者樹立正確健身觀念，拒絕違禁藥物，讓健身回歸理性與安全。