名人健康｜58歲前艷星顧婕患4期直腸癌擴散腹膜，拒化療痛到無法起身

直腸癌／顧婕／癌症｜現年58歲的台灣前艷星兼「整形皇后」顧婕（原名吳茉凡），曾於90年代來港發展。她於2024年4月確診大腸直腸癌第4期，經手術及治療後一度恢復良好。近日她透露最新健康狀況，驚揭癌細胞已擴散至腹膜，劇烈疼痛更曾一度令她自覺「快掛了」。

癌細胞已擴散至腹膜

顧婕在3月20日出席「公益曼陀羅創作大會」時透露最新病況，她指農曆新年期間發現癌細胞已擴散至腹膜。原本已準備接受標靶藥物治療，惟病情出現轉折，她開始學習與身體深度對話。

顧婕透過心靈療癒與脈輪瑜伽等方式，令自己在面對病痛時，能以更平靜、更堅定的心境去迎接挑戰。她感性表示：「過去我常在馬桶上待一小時，無意間傷害了身體。現在我每天跟細胞說對話、說對不起。自從學會與細胞溝通後，疼痛竟然消失了」。

癌指數飆升 拒做化療痛到無法起身



早前顧婕更在社交平台透露癌指數飆升，直言「我的癌指數比101還高了，只好乖乖吃口服化療藥，主流醫學也不能放棄。」她更表示，在台南出席活動期間，痛楚劇烈，一度抱着馬桶無法起身。而當時醫生只向她提出兩個選擇：「T細胞結合免疫療法」或「求神拜佛」。

最後顧婕憑着強大意志力走過難關，她坦言已兩個月未有回院抽血檢查，僅靠信仰與身心靈調適，目前狀態理想：

我現在狀態很好，還可以吃兩碗飯，體重也有48公斤，比我剛開完刀還胖2公斤，我如果做化療，不可能還可以像現在這樣。

顧婕積極抗癌：我一點都不覺得我會死



顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，但豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。

在2024年，顧婕因受長期便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部。

隨後，她接受微創手術切除腫瘤；之後又進行肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅）。顧婕當時曾被醫生斷言，也許只剩下5年時間可活，但她仍決心要勇敢抗病，認為自己至少還可以活20年。並曾堅強表示：

我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

顧婕透過心靈療癒與脈輪瑜伽等方式，令自己在面對病痛時，能心境面對。（圖片取自Facebook）

直腸癌10大症狀

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

1.排便習慣改變

突然發生慢性腹瀉、便秘；這常是腸道的腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

2. 糞便形狀改變

當糞便逐漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

3. 排泄黏液

腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

4. 便血或糞便帶血

5. 裏急後重

是指常有便意，感覺肛門裏總有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

6. 腹痛

7. 貧血

臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常要靠隱血測試檢查。

8. 食慾不振體重減輕

9. 腹部腫瘤

少數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現；有些則因腸阻塞大便堆積於腸內，可摸到腹部有腫瘤狀病灶。

10. 轉移至其他器官

少數病人發現腫瘤時已屬末期，透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛

資料來源：台灣癌症基金會

預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志