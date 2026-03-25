歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人健康｜58歲前艷星顧婕患4期直腸癌擴散腹膜，拒化療痛到無法起身
健康Tips
其他癌症

名人健康｜58歲前艷星顧婕患4期直腸癌擴散腹膜，拒化療痛到無法起身

健康解「迷」
健康解「迷」

　　直腸癌／顧婕／癌症｜現年58歲的台灣前艷星兼「整形皇后」顧婕（原名吳茉凡），曾於90年代來港發展。她於2024年4月確診大腸直腸癌第4期，經手術及治療後一度恢復良好。近日她透露最新健康狀況，驚揭癌細胞已擴散至腹膜，劇烈疼痛更曾一度令她自覺「快掛了」。

 

癌細胞已擴散至腹膜

 

　　顧婕在3月20日出席「公益曼陀羅創作大會」時透露最新病況，她指農曆新年期間發現癌細胞已擴散至腹膜。原本已準備接受標靶藥物治療，惟病情出現轉折，她開始學習與身體深度對話。

 

　　顧婕透過心靈療癒與脈輪瑜伽等方式，令自己在面對病痛時，能以更平靜、更堅定的心境去迎接挑戰。她感性表示：「過去我常在馬桶上待一小時，無意間傷害了身體。現在我每天跟細胞說對話、說對不起。自從學會與細胞溝通後，疼痛竟然消失了」。

 

直腸癌｜「前10億新抱」艷星出身確診4期直腸癌已擴散腹膜　58歲顧婕拒做化療痛到無法起身

 

癌指數飆升 拒做化療痛到無法起身
 

　　早前顧婕更在社交平台透露癌指數飆升，直言「我的癌指數比101還高了，只好乖乖吃口服化療藥，主流醫學也不能放棄。」她更表示，在台南出席活動期間，痛楚劇烈，一度抱着馬桶無法起身。而當時醫生只向她提出兩個選擇：「T細胞結合免疫療法」或「求神拜佛」。

 

　　最後顧婕憑着強大意志力走過難關，她坦言已兩個月未有回院抽血檢查，僅靠信仰與身心靈調適，目前狀態理想：

 

　　我現在狀態很好，還可以吃兩碗飯，體重也有48公斤，比我剛開完刀還胖2公斤，我如果做化療，不可能還可以像現在這樣。

 

直腸癌｜「前10億新抱」艷星出身確診4期直腸癌已擴散腹膜　58歲顧婕拒做化療痛到無法起身

 

顧婕積極抗癌：我一點都不覺得我會死
 

　　顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，但豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。

 

　　在2024年，顧婕因受長期便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部。

 

　　隨後，她接受微創手術切除腫瘤；之後又進行肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅）。顧婕當時曾被醫生斷言，也許只剩下5年時間可活，但她仍決心要勇敢抗病，認為自己至少還可以活20年。並曾堅強表示：

 

　　我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

直腸癌｜「前10億新抱」艷星出身確診4期直腸癌已擴散腹膜　58歲顧婕拒做化療痛到無法起身

顧婕透過心靈療癒與脈輪瑜伽等方式，令自己在面對病痛時，能心境面對。（圖片取自Facebook）

 

直腸癌10大症狀

 

　　根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

 

1.排便習慣改變
突然發生慢性腹瀉、便秘；這常是腸道的腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

 

2. 糞便形狀改變
當糞便逐漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

 

3. 排泄黏液
腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

 

4. 便血或糞便帶血

 

5. 裏急後重
是指常有便意，感覺肛門裏總有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

 

6. 腹痛

 

7. 貧血
臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常要靠隱血測試檢查。

 

8. 食慾不振體重減輕

 

9. 腹部腫瘤
少數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現；有些則因腸阻塞大便堆積於腸內，可摸到腹部有腫瘤狀病灶。

 

10. 轉移至其他器官
少數病人發現腫瘤時已屬末期，透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛

資料來源：台灣癌症基金會

 

預防患上大腸癌5大方法

 

　　消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

 

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

　

Tags:#腸癌症狀#腸癌#顧婕#癌症#瑜伽#腫瘤科#台灣
Add a comment ...Add a comment ...
抗老秘訣｜研究揭女性40歲斷崖式衰老，醫生教6招保青春
更多健康解「迷」文章
抗老秘訣｜研究揭女性40歲斷崖式衰老，醫生教6招保青春
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處