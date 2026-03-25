用品安全｜洗面巾含有毒化學殘留恐致過敏，日本雜誌推薦15款即棄面巾

近年，「即棄面巾」憑着方便衛生的優勢大受歡迎，不少人都會選擇用它取代傳統毛巾，避免細菌滋生的問題。不過，網購洗面巾有機會含有毒化學物質「二硫化碳」（Carbon Disulfide）殘留，可引發皮膚過敏導致爛面等嚴重後果。想用得安心，一定要留意洗面巾材質！

為何推薦使用洗面巾？

日本家品雜誌《LDK the Beauty》指出，大家每天洗完臉後通常用吸水性強的毛巾擦乾面，但長期使用，即使清洗後也可能殘留異味，甚至滋生細菌，意味着實際上可能一直在用骯髒的毛巾擦臉！但若使用普通紙巾擦臉，缺點顯然是容易撕破不耐用，而且一次要用好幾張，造成浪費。

因此，《LDK》推薦大家使用一次性潔面巾（即棄洗面巾）：洗完面後取出一張使用，用完就棄，確保每次都使用乾淨的洗面巾，可以減少衛生隱患；也比紙巾更耐用，多數產品只需一條就足以擦乾整塊面。

《LDK》評測推薦15款最佳洗面巾

《LDK》近日搜羅了15款在藥妝店和網店均有銷售的洗面巾，並對其吸水性和親膚度進行了全面測試。測試項目包括：

吸水率：將每種產品切成條狀，浸入有色水中一段時間，測量水面上升的高度以檢驗其吸水率。水面上升高度較高的產品獲得較高的評分。

肌膚觸感：由多名測試人員實際使用產品後，感受產品與皮膚的觸感，包括柔軟度。

易用性：測試人員實際使用產品，檢驗其在日常情況下的易用性，例如取出紙巾的難易度及其尺寸。

15款洗面巾表現總評如下：

等級C

Nepia Hana Celeb 臉部清潔紙巾(240張)

售價：約$16

吸水率：1

肌膚觸感：4

易用性：2.17

綜合評分：2.39

等級B

Tsuruha Kurashi Rhythm 一次性美容潔面巾(84張)

售價：約$16

吸水率：4

肌膚觸感：3

易用性：2.5

綜合評分：3.17

limerime 一次性竹纖維面巾(60張)

售價：約$65

吸水率：4

肌膚觸感：3.5

易用性：2

綜合評分：3.17

松本清matsukiyo 敏感肌膚專用多效潔膚面巾(60張)

售價：約$27

吸水率：1

肌膚觸感：5

易用性：4.5

綜合評分：3.5

Cotton Lab Ufutto Suuyo Towel CICA 即棄潔面巾(50張)

售價：約$21.5

吸水率：1

肌膚觸感：5

易用性：4.5

綜合評分：3.5

Gudina 新款高級護膚面巾(60張)

售價：約$25

吸水率：2

肌膚觸感：4.5

易用性：4

綜合評分：3.5

Iris Ohyama 盒裝清潔巾(70張)

售價：約$18

吸水率：5

肌膚觸感：3

易用性：3

綜合評分：3.67

ITO Cleansing Towel Cube(50張)

售價：約$40

吸水率：5

肌膚觸感：4

易用性：2

綜合評分：3.67

SHIRORU 天然棉一次性潔面巾(60張)

售價：約$32

吸水率：4

肌膚觸感：4.5

易用性：3

綜合評分：3.83

等級A

Standard Products即棄潔面巾(90張)

售價：約$16

吸水率：3

肌膚觸感：4.5

易用性：4.5

綜合評分：4

Cotton Lab 棉質面巾(60張)

售價：約$19

吸水率：3.5

肌膚觸感：4

易用性：4.5

綜合評分：4

Kurashi Welcia 抗菌面巾(66張)

售價：約$27

吸水率：4.5

肌膚觸感：3.5

易用性：4

綜合評分：4

Preceed PREMIUM cotton tissue(100張)

售價：約$74

吸水率：4.5

肌膚觸感：4.5

易用性：3.5

綜合評分：4.17

TIAMORA Facial Towel (80張)

售價：約$21

吸水率：5

肌膚觸感：3

易用性：4.5

綜合評分：4.17

Kurashi Welcia 抗菌親膚洗面巾(100張)

售價：約$21.5

吸水率：3.5

肌膚觸感：4.5

易用性：5

綜合評分：4.33

（由低至高評分排列）

6款A級洗面巾必買推薦清單

Kurashi Welcia 抗菌親膚洗面巾(100張)

售價：約$21.5

吸水率：3.5

肌膚觸感：4.5

易用性：5

綜合評分：4.33

2. TIAMORA Facial Towel(80張)

售價：約$21

吸水率：5

肌膚觸感：3

易用性：4.5

綜合評分：4.17

3. Preceed PREMIUM cotton tissue(100張)

售價：約$74

吸水率：4.5

肌膚觸感：4.5

易用性：3.5

綜合評分：4.17

4. Kurashi Welcia 抗菌面巾(66張)

售價：約$27

吸水率：4.5

肌膚觸感：3.5

易用性：4

綜合評分：4

5. Cotton Lab 棉質面巾(60張)

售價：約$19

吸水率：3.5

肌膚觸感：4

易用性：4.5

綜合評分：4

6. Standard Products 即棄潔面巾(90張)

售價：約$16

吸水率：3

肌膚觸感：4.5

易用性：4.5

綜合評分：4

淘寶洗面巾檢出有毒化學殘留

內地官媒央視網於去年10月最新公布一則檢測報告，委託廣州檢驗檢測認證集團，針對市面上在售的23款洗面巾進行化學殘留檢測，結果發現有大量廉價洗面巾存在嚴重品質問題。

接受檢測的23款樣本，有21款宣傳含「植物纖維」或「再生纖維素纖維」（其主要成分是粘膠纖維）的洗面巾，被檢出有毒化學物質「二硫化碳」（Carbon Disulfide）殘留，可引發皮膚過敏甚至侵害神經系統；只有兩款明確標註「100%棉」的產品，未被檢出二硫化碳殘留。

洗面巾材質「一字之差」恐致毀容

央視指出，在淘寶、拼多多等電商平台上，有各式各樣標榜「綿柔」、「親膚」的洗面巾。但產品安全問題的根源，實際上就在於洗面巾材質的「一字之差」；只有標示「棉」柔巾的產品，才是100%使用純棉花原料，天然無刺激。

【棉柔巾 V.S 綿柔巾區別】

棉柔巾

原料：100％純棉花

天然棉纖維（植物纖維）

採用水剌等無紡布工藝

無需化學黏合劑，天然安全、親膚無剌激。

綿柔巾

原料：粘膠纖維或再生纖維素纖維

由木材、竹子等提取

將天然材料轉化為纖維的過程中，必須使用大量的硫酸、二硫化碳等有毒化學試劑

生產商為降低成本，可能在漂洗環節不夠徹底，導致劇毒溶劑殘留物附在洗面巾上。

央視還提醒，由於洗面巾是人體皮膚每天會直接、頻繁接觸的用品，若是長期使用含有化學殘留的洗面巾，對皮膚損害可謂極大。尤其是敏感肌膚長期接觸殘留的化學物質，極易引發過敏反應、紅腫、瘙癢。即使是耐受性較強的皮膚，長期使用這類不安全產品，也會對皮膚屏障造成不可逆損害，皮膚容易變得乾燥、粗糙，更容易受到細菌侵襲。

此外，二硫化碳等化學物質若經皮膚吸收進入血液循環，還可能對人體的神經系統產生影響，例如會導致頭痛、頭暈、乏力等不適症狀。

5招辨識安全洗面巾

專家呼籲，消費者應提高警惕，購買洗面巾時要學會辨別安全產品。以下5項選購要點能幫助大家挑選出安全無毒洗面巾：

1.成分標示

務必認準「100%棉」或「純棉」標示。

避免「粘膠纖維」、「再生纖維素纖維」等化學纖維。

2.產品資訊

應有清晰的產品名、工廠地址、合格證和批號。

無品牌、無地址、無質檢報告的「三無產品」不要買。

3.觸覺和顏色

注意質地是否異常綿軟、顏色過度潔白。

避免過於「特白、特軟」的產品（通常化學處理過多）。

4.氣味測試

嗅聞是否有刺鼻的人學藥劑味

安全洗面巾不應有任何異味

5.沖水測試

用水沖洗時：