歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

與其急著找一個符合條件的人，不如慢慢等一個讓你安心做自己的人
Sex & Love 愛情求生指南

與其急著找一個符合條件的人，不如慢慢等一個讓你安心做自己的人
Culin Art 1862貴賓廳難訂到暈低！一年內試咗三次...
美食 肥碌大食遊

Culin Art 1862貴賓廳難訂到暈低！一年內試咗三次...
ETF攻略

中東戰火升溫黃金避險點揀？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
用品安全｜洗面巾含有毒化學殘留恐致過敏，日本雜誌推薦15款即棄面巾
健康Tips

用品安全｜洗面巾含有毒化學殘留恐致過敏，日本雜誌推薦15款即棄面巾

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年，「即棄面巾」憑着方便衛生的優勢大受歡迎，不少人都會選擇用它取代傳統毛巾，避免細菌滋生的問題。不過，網購洗面巾有機會含有毒化學物質「二硫化碳」（Carbon Disulfide）殘留，可引發皮膚過敏導致爛面等嚴重後果。想用得安心，一定要留意洗面巾材質！

 

為何推薦使用洗面巾？

 

　　日本家品雜誌《LDK the Beauty》指出，大家每天洗完臉後通常用吸水性強的毛巾擦乾面，但長期使用，即使清洗後也可能殘留異味，甚至滋生細菌，意味着實際上可能一直在用骯髒的毛巾擦臉！但若使用普通紙巾擦臉，缺點顯然是容易撕破不耐用，而且一次要用好幾張，造成浪費。

 

　　因此，《LDK》推薦大家使用一次性潔面巾（即棄洗面巾）：洗完面後取出一張使用，用完就棄，確保每次都使用乾淨的洗面巾，可以減少衛生隱患；也比紙巾更耐用，多數產品只需一條就足以擦乾整塊面。

 

《LDK》評測推薦15款最佳洗面巾

 

　　《LDK》近日搜羅了15款在藥妝店和網店均有銷售的洗面巾，並對其吸水性和親膚度進行了全面測試。測試項目包括：

 

  • 吸水率：將每種產品切成條狀，浸入有色水中一段時間，測量水面上升的高度以檢驗其吸水率。水面上升高度較高的產品獲得較高的評分。
  • 肌膚觸感：由多名測試人員實際使用產品後，感受產品與皮膚的觸感，包括柔軟度。
  • 易用性：測試人員實際使用產品，檢驗其在日常情況下的易用性，例如取出紙巾的難易度及其尺寸。

 

15款洗面巾表現總評如下：

 

等級C

Nepia Hana Celeb 臉部清潔紙巾(240張)
售價：約$16
吸水率：1
肌膚觸感：4
易用性：2.17
綜合評分：2.39

等級B

Tsuruha Kurashi Rhythm 一次性美容潔面巾(84張)
售價：約$16
吸水率：4
肌膚觸感：3
易用性：2.5
綜合評分：3.17

limerime 一次性竹纖維面巾(60張)
售價：約$65
吸水率：4
肌膚觸感：3.5
易用性：2
綜合評分：3.17

松本清matsukiyo 敏感肌膚專用多效潔膚面巾(60張)
售價：約$27
吸水率：1
肌膚觸感：5
易用性：4.5
綜合評分：3.5

Cotton Lab Ufutto Suuyo Towel CICA 即棄潔面巾(50張)
售價：約$21.5
吸水率：1
肌膚觸感：5
易用性：4.5
綜合評分：3.5

Gudina 新款高級護膚面巾(60張)
售價：約$25
吸水率：2
肌膚觸感：4.5
易用性：4
綜合評分：3.5

Iris Ohyama 盒裝清潔巾(70張)
售價：約$18
吸水率：5
肌膚觸感：3
易用性：3
綜合評分：3.67

ITO Cleansing Towel Cube(50張)
售價：約$40
吸水率：5
肌膚觸感：4
易用性：2
綜合評分：3.67

SHIRORU 天然棉一次性潔面巾(60張)
售價：約$32
吸水率：4
肌膚觸感：4.5
易用性：3
綜合評分：3.83

等級A

Standard Products即棄潔面巾(90張)
售價：約$16
吸水率：3
肌膚觸感：4.5
易用性：4.5
綜合評分：4

Cotton Lab 棉質面巾(60張)
售價：約$19
吸水率：3.5
肌膚觸感：4
易用性：4.5
綜合評分：4

Kurashi Welcia 抗菌面巾(66張)
售價：約$27
吸水率：4.5
肌膚觸感：3.5
易用性：4
綜合評分：4

Preceed PREMIUM cotton tissue(100張)
售價：約$74
吸水率：4.5
肌膚觸感：4.5
易用性：3.5
綜合評分：4.17

TIAMORA Facial Towel (80張)
售價：約$21
吸水率：5
肌膚觸感：3
易用性：4.5
綜合評分：4.17

Kurashi Welcia 抗菌親膚洗面巾(100張)
售價：約$21.5
吸水率：3.5
肌膚觸感：4.5
易用性：5
綜合評分：4.33

（由低至高評分排列）

 

6款A級洗面巾必買推薦清單

 

  1. Kurashi Welcia 抗菌親膚洗面巾(100張)
    售價：約$21.5
    吸水率：3.5
    肌膚觸感：4.5
    易用性：5
    綜合評分：4.33

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

2. TIAMORA Facial Towel(80張)
售價：約$21
吸水率：5
肌膚觸感：3
易用性：4.5
綜合評分：4.17

 

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

3. Preceed PREMIUM cotton tissue(100張)
售價：約$74
吸水率：4.5
肌膚觸感：4.5
易用性：3.5
綜合評分：4.17

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

 

4. Kurashi Welcia 抗菌面巾(66張)
售價：約$27
吸水率：4.5
肌膚觸感：3.5
易用性：4
綜合評分：4

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

 

5. Cotton Lab 棉質面巾(60張)
售價：約$19
吸水率：3.5
肌膚觸感：4
易用性：4.5
綜合評分：4

 

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

6. Standard Products 即棄潔面巾(90張)
售價：約$16
吸水率：3
肌膚觸感：4.5
易用性：4.5
綜合評分：4

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

淘寶洗面巾檢出有毒化學殘留

 

　　內地官媒央視網於去年10月最新公布一則檢測報告，委託廣州檢驗檢測認證集團，針對市面上在售的23款洗面巾進行化學殘留檢測，結果發現有大量廉價洗面巾存在嚴重品質問題。

 

　　接受檢測的23款樣本，有21款宣傳含「植物纖維」或「再生纖維素纖維」（其主要成分是粘膠纖維）的洗面巾，被檢出有毒化學物質「二硫化碳」（Carbon Disulfide）殘留，可引發皮膚過敏甚至侵害神經系統；只有兩款明確標註「100%棉」的產品，未被檢出二硫化碳殘留。

 

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

洗面巾推薦︱洗面巾含有毒化學殘留恐致毀容！《LDK》15款即棄洗面巾推薦　100%純棉柔軟抗菌不致敏

 

 

洗面巾材質「一字之差」恐致毀容

 

　　央視指出，在淘寶、拼多多等電商平台上，有各式各樣標榜「綿柔」、「親膚」的洗面巾。但產品安全問題的根源，實際上就在於洗面巾材質的「一字之差」；只有標示「棉」柔巾的產品，才是100%使用純棉花原料，天然無刺激。

 

【棉柔巾 V.S 綿柔巾區別】

 

棉柔巾

原料：100％純棉花

  • 天然棉纖維（植物纖維）
  • 採用水剌等無紡布工藝
  • 無需化學黏合劑，天然安全、親膚無剌激。

 

綿柔巾

原料：粘膠纖維或再生纖維素纖維

  • 由木材、竹子等提取
  • 將天然材料轉化為纖維的過程中，必須使用大量的硫酸、二硫化碳等有毒化學試劑
  • 生產商為降低成本，可能在漂洗環節不夠徹底，導致劇毒溶劑殘留物附在洗面巾上。

 

　　央視還提醒，由於洗面巾是人體皮膚每天會直接、頻繁接觸的用品，若是長期使用含有化學殘留的洗面巾，對皮膚損害可謂極大。尤其是敏感肌膚長期接觸殘留的化學物質，極易引發過敏反應、紅腫、瘙癢。即使是耐受性較強的皮膚，長期使用這類不安全產品，也會對皮膚屏障造成不可逆損害，皮膚容易變得乾燥、粗糙，更容易受到細菌侵襲。

 

　　此外，二硫化碳等化學物質若經皮膚吸收進入血液循環，還可能對人體的神經系統產生影響，例如會導致頭痛、頭暈、乏力等不適症狀。

 

5招辨識安全洗面巾

 

　　專家呼籲，消費者應提高警惕，購買洗面巾時要學會辨別安全產品。以下5項選購要點能幫助大家挑選出安全無毒洗面巾：

 

1.成分標示 

  • 務必認準「100%棉」或「純棉」標示。 
  • 避免「粘膠纖維」、「再生纖維素纖維」等化學纖維。 

 

2.產品資訊 

  • 應有清晰的產品名、工廠地址、合格證和批號。 
  • 無品牌、無地址、無質檢報告的「三無產品」不要買。 

 

3.觸覺和顏色 

  • 注意質地是否異常綿軟、顏色過度潔白。 
  • 避免過於「特白、特軟」的產品（通常化學處理過多）。 

 

4.氣味測試 

  • 嗅聞是否有刺鼻的人學藥劑味 
  • 安全洗面巾不應有任何異味 

 

5.沖水測試 

用水沖洗時： 

  • 水不應變白、不應產生泡沫，且巾體不掉白粉。 
  • 若水變白或有白色粉末脫落，可能含有過多添加劑。 

 

 

Tags:#護膚#洗面巾#衛生#皮膚過敏#化學殘留#產品評論#消費者報導#LDK the Beauty#即棄洗面巾#二硫化碳#護膚品#敏感肌膚#護膚技巧#護膚程序#護膚品評論
Add a comment ...Add a comment ...
家電安全｜醫生警告氣炸鍋2大地雷，用錯恐增致癌風險，消委會推介安全之選
更多健康解「迷」文章
家電安全｜醫生警告氣炸鍋2大地雷，用錯恐增致癌風險，消委會推介安全之選
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處