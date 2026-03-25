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春困不適｜春天易攰瞓極唔夠？拆解症狀成因與6大養生之選
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春困不適｜春天易攰瞓極唔夠？拆解症狀成因與6大養生之選

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　每到春天，是不是總覺得睡不飽、昏昏欲睡、提不起勁？所謂「春困秋乏夏打盹」，踏入乍暖還寒的春天，天氣潮濕加上氣壓較低，特別容易影響睡眠質量，削弱脾臟功能，令體內濕氣積聚不易排出，「困」在體內，這種現象正是俗稱的「春困」，在中醫學上也稱為「春季疲勞症」。

 

春困症狀

 

　　●    容易攰、很想睡覺

　　●    身體、頭部有重墜感覺

　　●    覺得四肢乏力

　　●    胃口欠佳、易胃脹

 

為甚麼會春困？ 

 

　　1.    生理調節與腦部供氧不足：冬天微血管收縮，春天氣溫回暖，皮膚微血管舒張，血液流量增加，導致流向大腦的血液相對減少，造成腦部供氧不足，容易昏沉。

　　2.    濕氣與「寒濕」體質：中醫認為春天環境濕度高，若平日缺乏運動，體內濕氣無法排除，會形成「寒濕」體質，導致體內氣機不暢，出現精神萎靡、身體沉重感。

　　3.    褪黑激素增加：從西醫角度看，春季氣候影響人體荷爾蒙調節，可能會產生較多褪黑激素（melatonin），這種荷爾蒙具有促進睡眠的效果，導致白天感到疲憊。

　　4.    肝氣不暢與肝氣過盛：春季肝氣容易不穩定，陰陽失衡，容易導致情緒波動、失眠，並影響睡眠質素。 

 

春困如何影響睡眠？

 

　　1.    白天過度嗜睡：總覺得睡不飽，即便晚上睡了足夠的時間，白天依舊容易打瞌睡。

　　2.    睡眠品質下降與失眠：春季濕氣重和情緒波動容易導致心神不寧，造成半夜容易醒來（尤其是清晨3點左右）或不易深睡。

　　3.    愈睡愈累（晨昏顛倒）：因白天頻繁小睡，導致夜間睡眠驅動力降低，進而影響晚上入睡，形成惡性循環。

 

中西合壁：春日養生之選

 

1.    五苓散：袪濕健脾
 

春困不適 | 春天易攰瞓極唔夠？拆解春困症狀及成因，推薦6大養生之選

 

　　五苓散出自《傷寒論》，被譽為「古今利水第一方」。此方由白朮、豬苓、澤瀉、茯苓及桂枝，五種中藥組成，能促進水分代謝，排除體內多餘水分，改善水腫及小便不利等症狀，健脾袪濕、溫暖陽氣，促進體內氣機的運行。

 

2.    逍遙散：疏肝解鬱，緩解失眠

 

春困不適 | 春天易攰瞓極唔夠？拆解春困症狀及成因，推薦6大養生之選

 

　　逍遙散出自《太平惠民和劑局方》，是調和肝脾、疏肝解鬱、養血健脾的經典中藥方劑。此方由白朮、炒當歸、柴胡、茯苓、白芍、炙煨薑、炙甘草、薄荷等中藥組成，有助改善氣血運行，舒緩繃緊的情緒，促進血液循環，養血護肝，舒解肝氣鬱結，緩減頭痛、胸悶及失眠問題等。

 

3.    海參丸：改善淺眠、易醒、失眠

 

春困不適 | 春天易攰瞓極唔夠？拆解春困症狀及成因，推薦6大養生之選

 

　　海參，被稱為「海人參」，中醫食療書籍《五雜俎》提及海參：「其性溫補，足敵人參，故曰海參。」由於其滋補功效媲美人參，因而與燕窩及魚翅等位列世界八大珍品之一。海參對健康極有裨益，有效改善失眠、增強免疫力、防頑症等功效，補而不燥，滋而不膩，適合各種體質。

 

4.    維他命B雜：安定神經，減低焦慮

 

春困不適 | 春天易攰瞓極唔夠？拆解春困症狀及成因，推薦6大養生之選

 

　　維他命B（Vitamin B）負責所有正常細胞運作，協助身體將食物營養轉化為能量，維持新陳代謝、神經系統傳導、生理機能、舒緩壓力及緊張情緒、紅血球製造和細胞健康等。若缺乏維他命B會令人疲倦、善忘、煩躁不安、思考力減慢、失眠、容易受口舌發炎及痱滋困擾、皮膚乾燥、頭髮及指甲健康大受影響。

 

5.    鎂：助放鬆情緒、提升睡眠質素

 

春困不適 | 春天易攰瞓極唔夠？拆解春困症狀及成因，推薦6大養生之選

 

　　鎂（Magnesium）是人體不可或缺的礦物質之一，它具有調節神經細胞與肌肉收縮的功能，能安定情緒、放鬆神經、消除焦慮。補充足量的鎂，能幫助放鬆，從而獲得更好的睡眠質素。

 

6.    褪黑激素：改善睡眠障礙

 

春困不適 | 春天易攰瞓極唔夠？拆解春困症狀及成因，推薦6大養生之選

 

　　褪黑激素（melatonin）是大腦松果體製造的天然荷爾蒙，專門負責幫助我們進入睡眠狀態，讓身體依照光線變化調整作息與覺醒的周期，減少難以入睡或失眠的問題。除了受生理時鐘、工作壓力、輪班及夜間工作影響，年齡的增長都會令褪黑激素的分泌下降，到80歲時只相等於20歲時的一半，因而須額外補充。

 

踢走春困 從生活小細節做起！

 

　　通過調整睡眠時間、注意飲食均衡、進行適量運動、配合中西保健，補充身體所需營養，可以幫助減輕春季疲勞的現象，同時增強身體的免疫力和抵抗力，讓你在春天轉季之際，更加精神飽滿，健康快樂地度過每一天。

 

Tags:#春困#褪黑激素#肝氣#五苓散#逍遙散#海參丸#維他命B雜#鎂#健康食物#春天養生#春季疲勞症#養生秘訣#易攰#四肢乏力#胃口欠佳#胃脹#嗜睡#濕氣#寒濕
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