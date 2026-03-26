抗癌勇士︱YouTuber曉欣患卵巢癌剃頭，公開14cm手術疤痕

抗癌戰士！26歲的香港YouTuber曉欣於去年10月自揭罹患卵巢癌，接受大手術切除14厘米的腫瘤，並於上月開始接受化療，近日在社交平台分享剃光頭的過程，並公開術後深長疤痕，由胃延伸至子宮。而正在停工醫病的曉欣還心繫公益，走訪大埔多間小店寫心意卡答謝曾幫忙宏福苑災民的餐廳，拍片分享正能量。

患卵巢癌留14cm手術疤痕 公開剃髮過程

YouTube頻道「入實驗室撳Play掣」由曉欣和Wing聯合主持，影片內容主要為美食探店和各種挑戰，受到不少觀衆喜愛，頻道現時達14.3萬訂閲。但在去年10月，曉欣自揭罹患卵巢癌，接受手術切除14cm腫瘤，並於上月開始接受化療。她在社交網上載剪髮相，留言鼓勵自己：「Wish：所有副作用都變正作用」。直至近日，因化療副作用導致脫髮嚴重，曉欣終於剃光頭。她勇敢地公開影片，以幽默態度面對外貌改變：

三月開始我就是百變小欣，有時都會擔心我樓下的看更姨姨會唔會覺得我很怪，今日長髮，聽日短髮，後日光頭但最後發現佢都冇望過我一眼。

她同時公開手術後疤痕相，可見「1」字形的深長疤痕，由胸部下方直到褲頭位置，令人看得心疼。

一衆好友留言鼓勵：你超勇敢



手術後，曉欣需重新學習行走、睡覺、進食等日常挑戰，停工集中治療。但她的積極心態穫得了吳林峰、朱Mic和Kayan9896等一衆好友及網民的留言鼓勵，讚她「好叻女」：

你超勇敢，加油！

唔怕，我當時都係咁，一化療完馬上生頭髮！

靚貓都會換毛，換完一定再靚啲！

治療期間繼續拍片 走訪大埔小店送心意卡致謝



去年11月，大埔宏福苑大火奪走168條生命，事故發生後，各方善舉令人為之動容，包括不少大埔區小店向災民伸出援手。曉欣雖然停工，但仍然心繫社會公益，她與Wing分享影片中，近日就走訪了4間曾幫助災民的小店，包括滑嘟嘟Sweet Bon Bon、和暢金廚、逸東餃子和Polaris。

影片中，她們除了光顧店家，還親手寫心意卡，答謝店家曾為災民出力：

為大埔宏福苑幫過手嘅小店，我哋香港人冇忘記你幫過香港人。

其中一間餃子店的老闆娘在收到心意卡後非常感動，談到自己的善舉，她表示：「因為我有我嘅堅持，做我想做嘅嘢，我喺度開咗11年，有好多公公婆婆都係我嘅客人，好痛心喺呢場災難中離開，自己都唔開心一段時間，我同自己講，仲可以幫到手都盡量幫！」

溫馨故事令曉欣受到感動：「我覺得喺呢個世界，遇到真誠係好幸運嘅事。」而阿Wing就指，送心意卡出去的時候感到好窩心：「同佢哋講多謝嘅時候，回應好多意見，鼓勵番我哋。」

卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

1. 45歲以上

2. 從未生育

3. 早來經（即提早發育）

4. 較遲進入更年期

5. 有家族卵巢癌病史

6. 曾接受人工受孕或賀爾蒙補充治療

7. 體型肥胖（BMI指數超過30）

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊