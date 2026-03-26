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睡眠危機｜40歲男一年撞車3次，揭睡眠窒息症一晚呼吸暫停逾500次
健康Tips

睡眠危機｜40歲男一年撞車3次，揭睡眠窒息症一晚呼吸暫停逾500次

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地一名男子一年內接二連三發生3次離奇車禍，讓他一度以為自己撞邪。直到求醫檢查後才發現，原來意外的幕後黑手居然與1種疾病有關。

 

連環撞車 一度以為撞邪

 

　　據《寧波晚報》報道，中國浙江省寧波市一名40多歲張先生從事企業經營，平日工作表現穩健，卻在過去一年內駕車時頻頻出事。第一次發生車禍時，他在正常行駛中未察覺前方狀況，直接撞上前車，導致車頭嚴重凹陷。當時他以為是車出現狀況，於是為了自身安全索性換車。

 

　　不料，新車上路僅數個月，又發生第二次車禍，情況如第一次車禍一樣，車輛幾乎報廢，讓他不得不再次換車買車。接連兩次事故後，張先生已對開車已經產生極大陰影，家人也非常擔心。不久，第三次車禍就發生了。這次車輛撞上道路隔離欄，從此他再也不敢自行駕駛，只能聘請司機代勞，生活與工作大受影響。

 

平日常感疲倦 朋友勸求醫揭患病

 

　　直到某次與朋友聚餐，張先生提及自己近來經常感到疲勞、白天總是昏昏欲睡。朋友聽後察覺不對勁，建議他前往醫院檢查。經過醫生詳細問診才發現，張先生除白天嗜睡外，早上起床會感到口乾、頭痛，晚上偶爾被憋醒等症狀，雖然打呼聲並不明顯，仍建議進行睡眠監測。

 

一晚呼吸中止逾500次 確診重度睡眠呼吸中止症

 

　　檢查結果令人震驚，張先生雖然體型偏瘦，但呼吸中止與低通氣指數（AHI）高達每小時76次，整晚超過500次呼吸中止的情況，最長一次呼吸暫停甚至長達103秒，並伴隨嚴重夜間缺氧，最終確診為重度阻塞性睡眠呼吸中止症。

 

　　醫生解釋，患者在睡眠中反覆出現呼吸暫停，導致睡眠結構嚴重碎片化，大腦無法獲得充分休息，白天自然出現嗜睡、反應遲鈍等問題，這正是張先生早前多次發生車禍的原因。醫生指出，長期夜間缺氧可能會引發高血壓、心血管疾病、糖尿病等併發症。

 

睡眠窒息症非肥胖者專利 下顎後縮亦屬高風險

 

　　很多人以為只有肥胖人士才會患上睡眠窒息症，而像張男這類體型偏瘦、下顎後縮的人，因上呼吸道結構較為狹窄，同樣可能在睡眠時出現氣道塌陷，導致呼吸中止。醫生表示，約9成打鼾者可能伴隨呼吸暫停現象，而打呼聲大小並不能直接反映病情嚴重程度。

 

　　醫生建議張先生夜間配戴家用無創呼吸器，透過持續氣流維持上呼吸道暢通，改善睡眠品質與血氧狀態。經過治療後，他的症狀已有明顯改善。

 

留意精神狀態 有異常應及早檢查

 

　　醫生提醒，若長期出現打鼾、白天嗜睡、晨起頭痛或夜間被憋醒等情況，應提高警覺。患者可透過穿戴式裝置監測睡眠、由家人錄影觀察，或利用STOP-BANG量表進行初步評估。若符合3項以上高風險指標，建議盡早至醫院進行睡眠檢測，以免影響健康與行車安全。

 

1晚醒300次 每小時停止呼吸36次

 

　　台灣ICU醫生陳志金曾發文詳細分享親身經歷，指自己就是重度睡眠呼吸中止症患者，曾經做測試，發現自己每晚睡覺每小時呼吸停止次數高達36次，而每次停止呼吸至少10秒，計算下來每晚醒來300次不等。此外，睡眠中的血氧濃度最低曾掉到76%，正常應高於94%。為了健康，他已持續24年每晚佩戴正壓呼吸器睡覺。

 

正視打鼻鼾 及早就醫診斷與治療

 

　　陳志金呼籲，若發現自己或枕邊人睡覺時鼾聲巨大且不規律、時常中斷，或白天異常疲勞、嗜睡，絕對不應輕視。他建議，患者或伴侶應主動求醫，由醫生評估呼吸中止的嚴重程度。

 

睡眠窒息症風險

 

　　想知道自己患上睡眠窒息症的風險有多高？不妨參考「阻塞性睡眠窒息症」（Obstructive Sleep Apnea）專門網站「StopBang.ca」一份風險評估的問題作參考：

 

● 你打鼾的聲音大嗎？（隔着門也聽到，或枕邊人會因你晚上打鼾而用手肘撞你）

● 你是否在白天都經常感到疲累或想睡覺？

● 有其他人觀察到你在睡眠時中止呼吸嗎？

● 你有高血壓，或正在接受高血壓治療嗎？

● 你的BMI（身高體重指數）超過30嗎？

● 你年過50歲嗎？

● 你的頸圍超過15.7吋（40cm）嗎？

● 你是男性嗎？

 

　　以上8條問題中，答「是」的數目如有5至8題，患上阻塞性睡眠窒息症的風險則屬於「高」；如有3至4題答「是」，為「中」風險；如只有1至2題答是，則屬「低」風險。

 

有鼻鼾不等於患睡眠窒息症

 

　　本港呼吸系統科專科李明生醫生曾受訪指出，有鼻鼾並不等於患上睡眠窒息症。而睡眠窒息症與普通鼻鼾的最大分別，在於睡眠窒息症會有嚴重鼻鼾，且鼻鼾聲突然終止，呼吸間歇停頓，與此同時伴隨以下徵狀：

 

● 睡眠質素差

● 經常因呼吸困難驚醒

● 晚上小便頻繁

● 精神不振，經常打瞌睡

● 不能集中，反應較遲緩

 

　　李明生引述研究指，在年輕患者中，睡眠窒息是高血壓的主要成因之一，長期有睡眠窒息症，而沒有控制導致血壓長期偏高，可導致心肌肥大，冠心病，甚至中風。

 

　　現時有不少人在坊間購買「鼻膠」止鼻鼾，李醫生認為，基於每個人的呼吸道結構各異，效果視乎呼吸道阻塞位置及缺氧的情況而言。但現時沒有確實證據指「鼻膠」可以減輕睡眠窒息症。

 

 

Tags:#健康問題#睡眠窒息症#冠心病#醫生#高血壓#中風#睡眠窒息#鼻鼾#治療
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