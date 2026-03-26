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名人猝死｜41歲教育名師跑步猝死，生前直播曾現心臟警號
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名人猝死｜41歲教育名師跑步猝死，生前直播曾現心臟警號

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地知名教育博主、考研名師張雪峰，其社交平台坐擁超過6,000萬粉絲，近日驚傳在跑步期間猝死，終年41歲。其所創辦的蘇州峰學蔚來教育科技有限公司在3月24日發布訃告，稱張雪峰因心源性猝死，經搶救無效逝世。目前其各大社交媒體帳號已轉為黑白，不少粉絲聽聞噩耗，也紛紛留言悼念。而他生前直播時，曾出現1徵兆，被粉絲提醒要注意心臟。

 

　　據公司訃告指，創辦人張雪峰在蘇州離世，死因為心源性猝死，經全力搶救無效。綜合內媒報道，張雪峰於3月24日中午在公司跑步後感到不適，隨即被緊急送院，惜最終不治。

 

　　公開資料顯示，張雪峰本名張子彪，1984年5月出生於黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣，畢業於鄭州大學。他於2016年憑「7分鐘解讀34所985高校」影片走紅，其後在2021年創辦「峰學未來」，憑高考志願填報及考研輔導的專業內容廣為人知，成為內地極具影響力的考研指導教師與網絡紅人。他言辭直率，多次發表爭議性觀點，因而備受關注。張雪峰在微博擁有超過800萬粉絲，抖音粉絲更高達2,611萬，據估計全網粉絲超過6,000萬。

 

張雪峰離世｜41歲教育名師張雪峰跑步猝死　生前直播現1徵兆　曾被警告「心臟不好」

內地知名教育博主、考研名師張雪峰。

 

生前直播曾嘴唇發紫 粉絲提醒注意心臟
 

　　張雪峰生前直播期間，曾有觀眾善意提醒：「張老師嘴唇發紫可能心臟不好」，但他隨即激動反駁，強調自己有跑馬拉松的習慣，直播前才剛完成16公里訓練，不可能心臟有問題，更說：「你跑不過我，你信嗎？」豈料如今卻傳來逝世噩耗。據了解，張雪峰於2023年6月曾在社交平台發文，透露因身體不適入院治療，當時曾出現胸悶、心悸等症狀。

 

張雪峰離世｜41歲教育名師張雪峰跑步猝死　生前直播現1徵兆　曾被警告「心臟不好」

張雪峰強調自己有跑馬拉松的習慣，不可能心臟不好。（影片截圖）

 

7大年輕人猝死誘因

 

　　台灣重症專科醫黃軒曾在其Facebook專頁分享，提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

 

1. 熬夜    

 

　　長期睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。    

 

2. 過度健身    

 

　　超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期做極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

 

3. 常飲用能量飲料

 

   　　能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可能誘發嚴重心律不整。    
    

4. 久坐不動    

 

　　久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。    
   

5. 壓力過大

 

　　長期高壓狀態促使體內釋放大量壓力荷爾蒙，導致心跳加速、血壓飆高、血管收縮。長期可導致心肌病變，甚至引發致命性心律不整。    

 

6. 忽視心臟警訊

 

　　潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。    
    

7. 珍愛年輕生命    

 

　　年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。    


    
資料來源：重症專科醫生黃軒    

 

大部分猝死個案與心臟病有關

 

　　本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間愈長，死亡率會愈高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

 

 

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不整

6. 家族有心臟病史

 

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

 

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#心肌梗塞#冠心病#心臟病#猝死#跑步
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