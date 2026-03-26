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慢性腎病警號｜5大徵兆恐演變末期，醫生籲7類高風險族群定期檢查
健康Tips

慢性腎病警號｜5大徵兆恐演變末期，醫生籲7類高風險族群定期檢查

健康解「迷」
健康解「迷」

　　慢性腎臟病素有「隱形殺手」之稱，早期幾乎沒有明顯症狀，導致高達9成患者完全不知道自己腎臟已出問題，一旦求醫已屬晚期。有醫生提醒，一旦身體出現「泡、水、高、貧、倦」等5大症狀，可能是腎功能已經出現嚴重問題，呼籲高風險族群應定期透過抽血與驗尿，及早掌握腎臟健康狀況。

 

出現5大症狀 恐已錯失黃金治療時間

 

　　據台灣大千綜合醫院在「世界腎臟日」期間在其Facebook專頁發文提醒大眾，腎臟內科醫生陳孟財指出，腎功能異常在早中期幾乎毫無感覺，臨床上僅有1成患者意識到自己腎臟出問題。他指出患上腎病有5大徵兆，簡稱「泡、水、高、貧、倦」：

 

  • 泡：尿液出現細小且經久不散的泡沫，可能為蛋白尿
  • 水：四肢或臉部出現不明原因水腫
  • 高：血壓異常升高，無預警出現高血壓
  • 貧：不明原因貧血
  • 倦：經常感到莫名疲倦、無力

 

10大高風險族

 

　　陳孟財強調，上述症狀一旦出現，病程往往已進入不可逆的末期階段。他列出10大高風險族群應定期進行抽血（檢查腎絲球過濾率）與驗尿（檢查尿液白蛋白）：

 

  • 糖尿病
  • 高血壓
  • 心血管疾病
  • 蛋白尿
  • 痛風
  • 65歲以上長者
  • 長期服用止痛藥者
  • 有腎臟病家族史
  • 吸煙
  • 代謝症候群患者

 

　　陳孟財呼籲，慢性腎臟病雖不可逆，但透過早期篩檢與正確營養介入，患者依然能維持良好體能與高品質生活，提醒大眾勿輕忽腎臟健康。

 

腎友飲食兩大原則

 

　　許多腎臟病友確診後因擔心增加腎臟負擔而不敢吃肉，結果導致肌肉流失、體力衰退。大千綜合醫院營養師陳怡姍澄清，腎友不是不能吃蛋白質，而是要「吃對、吃得剛剛好」。她推薦「涼拌水晶麵」的食譜，平日餐點亦可以跟從以下兩大指標備餐：

 

  • 高品質蛋白質：包括魚肉、雞蛋、豆腐、瘦肉等
  • 低蛋白澱粉：主食可以選擇冬粉、米粉、藕粉、蘿蔔糕或太白粉，這類食材能提供足夠熱量，且蛋白質含量極低，可避免主食蛋白質過度擠佔配菜額度，減少腎臟代謝負擔。

 

腎功能下降5大徵兆

 

　　根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

 

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡覺時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

 

7類高危群組人士

 

　　北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師曾在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

 

　　她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

 

1.有腎病家族史

 

2.糖尿病患者

  • 體內長期處於高血糖的環境
  • 容易損害肝臟
  • 誘發腎病導致腎衰竭

 

3.高血壓

  • 血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

 

4.腎結石患者

  • 輸尿管堵塞導致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

 

5.痛風患者

  • 經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

 

6.有濫藥習慣人士

 

7.不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩

 

10大傷腎惡習

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

 

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

 

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的葱、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

 

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

 

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想將身心放鬆。

 

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

 

第6名：飲料零嘴加工食品

不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，加上少喝水會增加腎臟負擔。

 

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

 

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站着工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

 

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

 

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮艷顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

Tags:#腎臟健康#腎或泌尿科#腎臟科#貧血#高血壓#世界心臟日#腎衰竭
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