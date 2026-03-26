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惡菌來襲｜20歲女感染食肉菌腳趾壞死截肢，醫生警告1飲食習慣惹禍
健康Tips

惡菌來襲｜20歲女感染食肉菌腳趾壞死截肢，醫生警告1飲食習慣惹禍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日常惡習莫輕視，小心因此埋下健康禍根！馬來西亞一名20多歲女生早前因腳趾傷口往當地急症室求診，豈料檢查後，竟證實是感染「食肉菌」所致，最終更需要切除腳趾保命！而導致此悲劇原因，更很大可能是她平日1惡習所致。

 

　　馬來西亞急症室醫生秦梓維早前於社交帳號分享該個案，他指該名20多歲的女生是自行走進急症室求醫的，當時能走路之餘、神智亦清醒、能正常說話。她當時表示腳趾傷口已發炎4天，而且伴隨發燒。由於女生看起來完全不像重病患者，秦梓維最初也以為只是普通的傷口細菌感染，直到他真正看到女生腳部情況，才明白病情不簡單：

 

　　我看到她的腳，腳趾沒有血氣，傷口邊緣已經壞死....做 X-ray，我盯着屏幕幾秒，裏面有氣泡（氣體影）。我腦裏只閃過一個詞，Necrotising Fasciitis（食肉菌）。

 

　　該名女生最終證實感染了極致命的壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌」）！醫生隨即要求她驗血，結果更令人震驚：

 

　　血糖值： 高至儀器無法讀取，直接顯示「HI」。血酮指數： 高達 4.0。

 

　　秦梓維直言報告證實女生情況已不是單純感染，而是糖尿病失控，再加上嚴重感染。女生之後被追問生活習慣，才透露自己每天喝一至兩杯奶茶、汽水及加糖咖啡。秦因此慨嘆：

 

　　很多人心裏都有一個錯覺：糖尿病是老人病，年輕人不會，還能走路就是沒事，但現實是，糖尿病愈來愈年輕。

 

　　女生隨後被送入深切治療部（ICU），雖然數天後身體狀況穩定下來，但兩根腳趾最終需要截肢，因為感染已經無法挽回：

 

　　失去的腳趾，永遠都回不來……有些故事，真的不應該發生在 20 多歲。

 

食肉菌感染5大傳播途徑

 

　　據本港衞生防護中心指出，食肉菌感染可以由多於1種細菌引致，包括甲型鏈球菌、創傷弧菌、克雷伯桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌。其中甲型鏈球菌為最常引致壞死性筋膜炎的細菌。

 

6大高危人士

 

　　台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除了飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但有部分情況人士，便較容易發病：

 

1.幼兒

2.長者

3.糖尿病患者

4.洗腎患者

5.癌症病人

6.身體有傷口人士

資料來源：台大醫院小兒感染科醫生 黃立民

 

7大糖尿病前期先兆

 

　　台灣家醫科醫生李思賢在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發布影片指出，糖尿病雖需靠血液檢測確診，但面部一些微妙變化，可能是糖尿病前期的症狀：

 

　　李思賢醫生提醒，若以下7項面部徵兆中出現3項或以上，就應盡快求醫做血液檢查：

 

眼周浮腫

  • 與「慢性發炎」及「胰島素阻抗」有關
  • 高血糖狀態可能撰害眼球末端的微血管，導致組織液滲出，造成眼周組織腫脹

 

頸髮稀疏

  • 因甲狀腺功能不足引起
  • 甲狀腺功能與胰島素阻抗息息相關

 

生暗瘡

  • 體內胰島素濃度升高，更容易加劇皮脂分泌

 

黑色棘皮症

  • 高胰島素引起的典型皮膚變化
  • 常見於頸部、腋下、關節彎曲處的皮膚，會出現黑色素沉澱、增厚粗糙，猶如天鵝絨觸感。

 

出斑

  • 長期高血糖會產生「糖化終產物」（AGEs）
  • 加速皮膚老化，導致皺紋與色素沉澱，臉上更容易長斑
  • 糖尿病患者在血糖獲得控制後，皮膚狀況會明顯改善

 

口腔乾燥

  • 糖尿病患者因多尿容易脫水，並可能因高血糖影響唾液腺功能
  • 導致唾液娛黏稠，造成口腔與嘴唇異常乾燥

 

齒痕舌

  • 舌頭浮腫，壓迫牙齒邊緣留下的痕跡

資料來源：家醫科醫生李思賢

 

　　李思賢醫生強調，面部徵兆僅供參考，最準確的診斷方式仍是透過專業的血液檢測。若有疑慮，應就醫諮詢家醫科、新陳代謝科或內分泌科醫生。

 

糖尿病成因+病徵

 

　　本港內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力曾經接受訪問，指糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

 

　　一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

 

糖尿病5大常見病徵

1.異常口渴

2.尿頻

3.容易疲倦

4.體重下降

5.視力模糊

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力

 

 

 

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