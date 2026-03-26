歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

阿里業績遠遜預期ADR瀉7%

心態決定一切
財富管理 快樂退休

心態決定一切
從《霸王別姬》到《秦俑》:李碧華筆下的愛恨糾纏
Art & Living 電影寓言

從《霸王別姬》到《秦俑》:李碧華筆下的愛恨糾纏
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
長者蛋白質攝取不足易致肌少症｜澳洲研究：花生醬助提升肌肉力量
食得有營

長者蛋白質攝取不足易致肌少症｜澳洲研究：花生醬助提升肌肉力量

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　若家中長者食慾不振，但因不同原因抗拒多食肉食蛋，這往往是照顧者的其一挑戰。澳洲一項最新隨機對照試驗顯示，早餐常見的花生醬，可能是改善此問題的有效方案。

 

長者蛋白質攝取不足，易患肌少症增跌倒風險，澳洲研究揭花生醬有效提升肌肉力量

 

　　隨著年齡增長，肌肉力量對維持日常生活至關重要。本研究探討了簡單飲食干預對長者體能的實際影響。

 

長者蛋白質攝取不足：一個真實的臨床問題

 

　　肌肉質量在35歲後開始下降，50歲後加速流失。至65歲時，體能可能較高峰期下降逾半。這種「肌少症」會顯著增加跌倒、骨折及喪失獨立生活能力的風險。數據顯示，71歲以上三成男性及五成女性，其蛋白質攝取未達標，長期將嚴重影響生活質素。

 

　　除了因咀嚼困難外，有時也是因本身長期病患，避免進食過多雞蛋或肉類，或患有乳糖不耐症等，都是導致長者長期攝取不足蛋白質的原因。

 

花生醬研究究竟發現了甚麼？

 

　　這項2026年2月發表的澳洲研究，針對有跌倒風險的長者，測試了日常食物對體能的改善效果。其試驗重點如下：

 

  •     研究設計：120名65歲以上有跌倒風險人士，隨機分為每日攝取43克天然花生醬組或對照組，為期6個月

 

研究結果發現

 

  • 步行速度（4米測試）在兩組間無顯著統計差異
  • 五次坐站測試時間顯著縮短1.23秒，具臨床意義
  • 肌肉爆發力：絕對與相對肌肉爆發力均見顯著提升
  • 體重：儘管熱量增加，但參與者體重並未顯著上升
  • 可行性：平均依從率達86%，證明此方案易於長期執行

 

　　雖然，此研究由花生協會贊助，步行速度亦並無明顯改善，但所找到的高蛋白食物（花生醬與否）對於肌肉力量改善的益處，則無可置疑。坐站測試時間縮短逾1秒，與降低未來失能風險相關。肌肉爆發力，也是預防跌倒的關鍵。換句話說，攝取足夠蛋白質，對於維持肌肉與自理能力功能，有一定的作用。

 

花生醬營養資料庫：43克/3湯匙

 

  • 熱量：253卡
  • 蛋白質：9.5至10克
  • 總脂肪：21克
    ○    單一不飽和脂肪：11克
  • 總碳水化合物：8克
    ○    膳食纖維：2.6克
    ○    Net Carb：5.4克
  • 鉀：220毫克

 

　　花生醬的最大優勢在於質地軟滑、毋須烹調、價格相宜，對咀嚼困難或食慾不佳的長者極易接受。

 

營養師：增加非肉類高蛋白食物

 

　　一般情況，增加蛋白質攝取量，多與增加進食肉有關。但是，高蛋白飲食不等食多些肉，植物性蛋白質也有效對抗肌少症。

 

1.    選擇天然柔滑花生醬：優先挑選不含額外糖分或氫化油的產品，以獲取更高蛋白質含量。對於咀嚼困難者，選用柔滑無花生粒的版本。
2.    多樣化融入餐點：除了塗抹麵包，亦可加入燕麥片或粥中，漸進增加每日攝取量。
3.    多元攝取軟質高蛋白食物：可選擇全脂無乳糖牛奶、雞蛋、無糖豆奶等易於咀嚼的食物，或每日飲用高蛋白奶昔（Smoothie）。
4.    烹調中巧妙添加蛋白質：將高蛋白食材隱藏性地加入喜愛的菜式，例如以牛奶煮燕麥、在湯水或糖水中加入植物蛋白粉，或使用豆漿製作蒸水蛋。
5.    鼓勵營養與運動並行：蛋白質攝取應結合阻力訓練，例如椅上運動或反覆坐站動作，以最大化肌少症的對抗效果。
6.    持續食慾不振應尋求專業轉介：註冊營養師可評估是否需要營養篩查、口服營養補充品，或進一步醫療審查，因為食慾欠佳可能反映潛在疾病。

 

　　對抗肌少症沒有捷徑，但減少進食障礙是關鍵。選擇其他非肉類高蛋白食物，能有效協助長者補充足夠營養，維持生活質素。

 

Tags:#營養#健康飲食#健康研究#肌少症#花生醬#老人科#蛋白質#肌肉力量#長者跌倒#高蛋白飲食
Add a comment ...Add a comment ...
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介
更多欣欣食乜嘢文章
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處