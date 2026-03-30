中醫針灸助消脂｜脾胃虛弱致痰濕大肚腩，3組穴位改善健康重拾自信

Cody約見，我安排好時間，Cody準時到達。

Cody坐在我面前，雙手放在肚腩上，有點不好意思。

「譚博士，我這個肚腩，跟我好多年了。」她苦笑：「最近驗血，醫生說我血脂高。我開始覺得自己老了，也沒甚麼信心。朋友約吃飯不想去，拍照不想看。」

她頓了頓，認真地問：「從中醫角度，高血脂和這個肚腩是怎麼回事？我知道你是針灸專家，三十年前就在香港創始針灸美容，也在港大教過書，曾有多本著作。我想用針灸處理這個問題，也想提升整體健康。」

我看着她，也看着那個讓她困擾的肚腩。在我眼中，那不是一個簡單的肚腩，而是身體發出的一封信。

我答：「高血脂和中焦肥胖，在中醫屬於（痰濕）、（濁阻）的範疇。

說得簡單點：脾胃是身體的廚房。我們吃進去的食物，脾胃負責把它們變成能量，送到全身。但當脾胃太累，工作能力下降，食物就沒辦法完全變成能量，反而變成一種黏黏的東西，中醫稱之為（痰濕）。

痰濕會堆在哪裏？最容易堆在身體中間——就是肚腩的位置。它也會跑到血管裏，讓血液變得黏稠，這就是現代醫學說的高血脂。

所以，肚腩和高血脂，是一對難纏的兄弟。它們來自同一個源頭：脾胃累了，痰濕堆了。

Cody你的情況，不只有脾胃問題。你提到情緒不穩、失去信心，這跟肝也有關係。中醫說（肝主疏泄），肝負責讓全身氣機通暢。當壓力大、心情差，肝的功能也會受影響，反過來加重脾胃的問題。

所以Cody你的問題，是脾胃虛弱、痰濕堆積、肝氣鬱結三種情況混在一起。」

Cody續問：「針灸怎麼幫忙？」

我答：「幫廚房重新開工。」

Cody問：「針灸真的可以處理高血脂和肚腩嗎？」

我答：「可以。針灸不止直接（燒掉）脂肪，而是幫身體恢復正常運作。

經詳細診斷後，針對Cody你的情況，我會從三方面入手：

第一，健脾祛濕。

選足三里、豐隆、中脘這幾個穴位。

足三里是健脾第一穴，豐隆是化痰要穴，中脘在肚臍上，直接作用在脾胃區域。

這組穴位像幫疲憊的廚房請來幾個好幫手，讓脾胃重新有力氣工作。

第二，疏肝理氣。

選太衝、合谷、期門。

太衝在腳背，合谷在手背，期門在肋骨旁。這組穴位像打開窗戶，讓鬱結的氣散開，心情也會跟著輕鬆起來。

第三，局部消脂。

在肚腩周圍的天樞、氣海、關元等穴位施針，幫助疏通腹部氣血，讓堆積在這裏的痰濕代謝出去。

每一針下去，都是在告訴身體，請你重新學習如何好好工作。」

Cody問：「西藥也可以降血脂，針灸有甚麼不同？」

我答：「西藥像一個清潔工，每天來幫你把血管裏的垃圾稀釋。這很好，但清潔工不會幫你修理家裏的垃圾製造機。你一停藥，垃圾又堆回來。

針灸不一樣。針灸是走進你家，幫你檢查哪裏出了問題——是廚房排水管堵了？是客廳通風不好？然後幫你修好。當你的身體自己能處理好這些問題，就不需要天天靠清潔工了。

而且，身體給你的回饋，不只是數字變好。

當身體慢慢恢復，你會發現，改變的不只是血脂數字和肚腩尺寸：

精神會變好，不再午後就想睡。

大便會變順暢，不再黏馬桶。

口氣會變清新，早上起來不再口苦口黏。

心情會變穩定，不會動不動就煩躁。

人會變得有自信，願意見朋友、願意拍照。

這些都是身體開始好轉的信號。」

Cody聽後大喜，追問：「譚博士有沒有一些獨特的日常心得分享一下？」

我答：「有，分享四個簡單的方法：

一、飯後散步十五分鐘。 每餐飯後，不要馬上坐下。慢慢走十五分鐘，腳步要慢，心情要鬆。這能幫助脾胃消化，不讓食物變成痰濕堆在肚子裏。

二、飲食「先菜後飯」。 改變吃飯順序：先吃蔬菜，再吃肉，最後才吃飯。這個小習慣能讓血糖上升變慢，也讓脾胃工作起來變得輕鬆。

三、睡前「推腹」。 每晚睡前，手掌放在肚臍上，順時針輕輕打圈推五十圈，再逆時針五十圈。力度要輕，像撫摸嬰兒的肚子。這能幫助腸胃蠕動，也讓堆在腹部的氣血動起來。

四、戒掉生冷。 冰凍飲品和食物最傷脾胃陽氣。陽氣一傷，廚房的工作能力就更差，痰濕堆得更厲害。想減肚腩，先從戒冰開始。

真正的療癒，是身體重新學會工作。」

Cody針灸後，離開時，腰板也挺直了。

Cody問：「譚博士，這個肚腩跟了我這麼多年，真的可以減掉嗎？」

我看著她說：「可以，但不是要你用蠻力去『減』它。我們要做的，是讓脾胃重新有力氣工作。當廚房正常運作了，就不會再有新的痰濕堆進來；當臟腑功能和氣血隨着調理而提升，舊的痰濕，會代謝出去。

這個過程需要時間，也可能會有平台期。但每一步，都是在幫身體重新學會它本來就會的事——好好消化，好好代謝。」

Cody點點頭，臉上有一點久違的笑意。

高血脂和中焦肥胖，不是一朝一夕形成，也不會一夜之間消失。但只要找到根源，積極地調理，身體會給你回應。

我相信，當Cody的脾胃重新強健、痰濕慢慢代謝、肝氣逐漸舒暢，那個讓她困擾的肚腩，會逐漸變小；那組讓她擔心的數字，會回到正常。而更重要的是，她會重新找回——那個願意見人、願意拍照、有信心的自己。