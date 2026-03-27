明星近況｜杜如風50歲激瘦現身 V面筷子腳判若兩人

現年50歲、旅遊節目主持人杜如風，近日現身香港潮流市集ComplexCon，瘦身成功的她身穿短裙戴鴨舌帽，加上打使她有如回春20年，讓網民不禁大讚有驚喜！

瘦身成功露筷子腳 打扮如少女

現年50歲的杜如風日前在社交平台分享與馮德倫的合照，相中的她頭戴棒球帽、身穿灰色T恤配軍綠色短裙，V臉與尖下巴清晰可見，雙腿纖細修長，與過往發福模樣判若兩人，獲大批網民留言大讚「回到青春期」、「瘦咗又靚咗」。

杜如風近日瘦身成功現身，短裙look猶如妙齡少女。（Facebook圖片）

濕疹服類固醇致體重飆升 自嘲「肥過部貨車」

杜如風近年身形時肥時瘦，皆因她曾透露因受濕疹困擾，需長期服用類固醇，導致體重急升，更幽默自嘲「肥過部貨車」。過去她曾多次減肥，包括自創蔬菜湯減肥法、奉行生酮飲食等，最高峰曾在4個月內瘦27磅。

杜如風時肥時瘦，皆因患濕疹長期需要使用類固醇所致。（Facebook圖片）

家底豐厚拒靠父蔭 日本頂尖大學畢業由低做起

杜如風出身電影世家，父親是已故嘉禾電影高層杜惠東，母親為退休中學教師。她在加拿大麥馬士達大學主修城市規劃、副修日語，曾奪「加國學生日本語演講比賽」冠軍，獲獎學金入讀有「女子東大」之稱的東京御茶水女子大學，主修日本文學，放棄多倫多大學碩士課程。

回港後她未有靠父親人脈，而是由電影字幕翻譯、編劇學徒做起，曾任有線電視旅遊節目資料撰稿員，2007年主持無綫《流行東京》人氣急升，後轉投Now TV拍攝《風行全世界》系列，近年於ViuTV主持《解風東京》等節目，確立「日本旅遊達人」地位。

杜如風父親杜惠東在2016年因腎衰竭離世，享年75歲。（Facebook圖片）

杜如風與舊愛黃又南。（Facebook圖片）

單身逾10年屢遇渣男 被封「世界級港女」阻姻緣

杜如風在旅遊節目中豪爽購物，被封「世界級敗家女」。她曾曬出索價1.2萬港元的「半件」Sacai外套，又曾於日本二手店對價值逾百萬港元的愛馬仕鱷魚皮柏金包（Birkin）心動，消費力驚人。

她坦言「世界級港女」稱號令追求者卻步，已單身逾10年：

直頭係阻到澎澎聲呀，講到明洗咁多錢，但自己洗自己錢咁都唔得呀？原來真係唔得，啲人真係驚！

感情路上她自嘲是「渣男收割機」，曾在J2節目《數你條命》中透露遇過多位不忠前度，其中一位更令她誤以為自己是「正印」。外界一度猜測矛頭指向舊愛黃又南，她其後澄清該男子姓周，與黃又南再見仍是朋友。