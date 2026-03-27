腦中風警示｜52歲婦誤當低血糖3日後中風半癱 醫生教6字自救

不要以為頭暈手軟休息一下便可以，內地一名 52 歲婦人早前在切菜期間突然手震，隨後面色蒼白、說話含糊，於是靠牆坐下，數秒後便恢復正常，令她以為只是低血糖，未加理會。豈料三日後，她於早上起床時突然摔倒，半邊身體癱瘓、無法說話。送院檢查後證實已經腦梗，且梗塞面積較大，錯過了溶栓治療的黃金時間。

52歲婦手震以為低血糖 3日後竟中風半癱

綜合內地媒體報道，湖南一名52歲社區食堂女廚師李阿姨（化名），日前在工作期間突然手震，菜刀應聲落地，隨即靠牆坐下，面色蒼白、說話含糊。同事見狀被嚇壞，正準備召喚救護車時，李阿姨卻迅速「恢復正常」，更笑言只是「低血糖」。

家人事後得悉，亦未加理會，以為沒事。豈料3日後，李阿姨清晨起床時突然跌倒，左半身癱瘓、無法說話。送院檢查證實出現腦梗塞，且梗塞面積甚大，已錯失溶栓治療的黃金時機。

湖南省第二人民醫院（省腦科醫院）神經內科三病區主任醫師黃曉松表示，李阿姨首次出現的症狀，實屬「短暫性腦缺血發作」（TIA），俗稱「小中風」，是大腦中風的「預警信號」，亦是最容易被忽略的危急情況。

短暫性腦缺血發作後48小時恐全癱

黃醫生解釋，TIA發病來得快、恢復亦快，患者或會突然出現手腳麻木、言語不清、視力模糊或者短暫暈眩等情況，數分鐘後症狀便會自行消失，令人容易誤以為只是低血糖、疲勞或頸椎問題所致。事實上，這是腦血管短暫阻塞所發出的危險警號，絕不能掉以輕心。

他續指，TIA是「中風的彩排」，多數腦中風在TIA後48至72小時內，甚至一周內發生。這期間，血栓可能短暫通過腦血管，未完全堵塞，但下一次就可能導致嚴重後果。由於TIA症狀消退迅速，不少人誤以為「已經過關」，結果錯失救治黃金時機。研究顯示，TIA患者若未有接受治療，一年內中風風險高達10%至20%。

黃醫生建議，一旦出現TIA相關症狀，包括言語不清、嘴歪眼斜、手腳無力、視力模糊或意識混亂，即使症狀只屬短暫，亦應立即求醫。及早進行腦血管影像檢查、服用抗血小板藥物，並妥善控制血壓、血脂、血糖，同時調整生活習慣，有效預防日後出現大中風。

短暫性腦缺血發作6字自救口訣

外媒《HuffPost》曾引述紐約大學朗格尼醫院布魯克林分院的血管神經病學主任Brandon Giglio指出，不少中風患者在中風前曾出現「預警性中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」（TIA），俗稱「小中風」。此類症狀通常僅持續5至10分鐘，甚至短至30秒便自行消失，然而這可能為全面中風的前兆。

Giglio醫生與克利夫蘭診所阿克倫總醫院中風醫療主任Ahmed Itrat進一步解釋，TIA會引起短暫性神經功能缺損，其後自行恢復，與中風的最大分別在於不會造成永久性神經損傷。然而，約5%患者（即每20人便有1人）在TIA發生後的48小時、7天、30天或90天內，會出現真正中風。

Giglio醫生表示，中風與TIA的症狀基本相似，有專家歸納出「BE FAST」口訣，幫助大眾快速識別相關徵兆，同時提醒這類症狀往往來得突然：

B：平衡（Balance）

平衡狀態的變化或失去平衡

E：視力障礙（Eyesight）

視力發生變化，例如視力模糊、視力喪失或複視

F：臉部下垂（Facial droop）

臉部下垂或笑容不對稱

A：一側手臂無力（Arm）

S：言語障礙（Speech）

言語變化，例如口齒不清或胡言亂語

T：打電話報警（Time）

或意指「Terrible headache」，頭痛急劇湧現

Giglio醫生指出，上述徵狀或全部出現，亦可能僅得一種，故一旦出現任何相關情況，應在48小時內盡快求醫。不少短暫性腦缺血發作（TIA）患者，均在48小時後出現中風，因此提醒市民切勿輕視任何短暫至30秒的症狀。

Itrat醫生則表示，高膽固醇及未受控的糖尿病等嚴重疾病，均會增加中風風險。美國疾病控制與預防中心建議，市民應增加運動量、戒煙、調整飲食習慣，並透過藥物控制高血壓等慢性疾病，以達預防中風之效。因此，一旦出現相關症狀，絕不應掉以輕心，應及早求醫，與醫護人員溝通，妥善控制病情並接受適切治療，才是正確的方法。

中風類型：缺血性與出血性

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站資料，中風主要分為2大類型：

● 缺血性中風：因腦部血流受阻導致，血栓或動脈狹窄使腦細胞在幾分鐘內因缺氧而死亡，約佔中風病例的87%。

● 出血性中風：腦血管破裂導致腦出血，血液滲入腦組織周圍，造成腦內壓力上升並損傷神經組織，約佔中風病例的13%。

中風前3大先兆

美國營養學家兼脊椎按摩師Dr. Eric Berg近日在社交平台發布短片，指出中風前可能會出現的3大先兆，若能及早發現異常，可以把握黃金治療時間：

● 劇烈頭痛與噁心感：由於腦部血栓形成或壓力上升，患者可能出現難以忍受的突發性劇烈頭痛，伴隨強烈噁心感甚至嘔吐。這種頭痛與一般偏頭痛或緊張性頭痛不同，通常更加劇烈且突然。

● 持續性打嗝：雖然不常見，但部分患者可能因腦幹受到影響而出現頻繁、持續的打嗝。當打嗝與其他神經系統症狀同時出現時，應特別警惕。

● 非心臟性胸痛：這類胸口不適並非由心臟病引起，而可能是主動脈等大血管血流受阻，導致心臟供氧不足的早期警訊。

「FAST」辨識中風症狀

雖然出現上述症狀不一定會中風，但若同時伴隨身體其他異常症狀，應立即求醫和檢查，尤其是中風高危族群，如高血壓、糖尿病、高血脂患者，更應對這些早期警訊保持警惕。他強調，中風屬於時間敏感的急症，若出現「FAST」典型症狀，要立刻求醫：

● 臉部下垂（Face）

● 手臂無力（Arm）

● 言語不清（Speech）

● 如發現有以上任何一種症狀，要馬上記下發病時間，並迅速送醫（Time）

港大研究：年輕中風升幅達3成

港大醫學院臨床醫學學系中風研究組於 2022 年曾指出，對照過去 20 年數據，發現本港 18 至 55 歲群組的中風發病率，由 2001 年的每十萬人有 39.1 人，升至 2021 年每十萬人有 55.7 人，同期入住公院者由 1,531 人升至 2,028 人，升幅達 32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在 1.35 至 1.4 萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

為了解年輕中風的風險因素，該研究分析 2019 年 9 月至 2022 年 8 月期間，431 名 18 至 55 歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中 53% 患有高血壓、44% 患有高血脂、26% 曾吸煙、19% 患者肥胖，以及 17% 患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有 33%、64% 及 23% 在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」：

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

「中風120」

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

中風120口訣

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能說話