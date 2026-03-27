防癌飲食｜日本研究揭咖啡可抗癌 成分抑制大腸癌細胞

咖啡是普遍都市人每天飲食必備的提神佳品，近日有日本研究指出，飲咖啡能夠達至抑制大腸癌的功效，皆因咖啡裏1個關鍵成分對於癌細胞有阻斷作用，抑制腫瘤生長。

研究揭飲咖啡能防癌 抑制大腸癌細胞生長

據日媒《每日新聞》報道，日本京都府立醫科大學與關西醫科大學的研究團隊，在《科學報告》（Scientific Reports）期刊發表突破性發現，成功解開咖啡抑制大腸癌的分子機制。研究顯示，咖啡中豐富的綠原酸等多酚物質在腸道內水解後，會形成「咖啡酸」，這種成分能與癌細胞中的特定蛋白質結合，阻斷癌細胞分裂，達到抑制腫瘤生長的效果。

咖啡酸鎖定RPS5蛋白 阻斷癌細胞分裂

研究發現，咖啡酸能與大腸癌患者相關的關鍵蛋白質「RPS5」直接結合，阻斷其功能。當 RPS5 的作用被抑制時，癌細胞的細胞週期會停留在 DNA 複製前的準備階段，無法順利分裂增生。進一步分析更證實，咖啡酸與抑制 RPS5，都會使調控細胞週期的重要蛋白質「cyclin D1」表現量下降，從而抑制大腸癌細胞的增殖。

研究屬細胞實驗階段 專家：非喝愈多愈防癌

京都府立醫大講師渡邉元樹強調，這項發現有望應用於開發以咖啡酸為基礎的新藥或癌症預防策略。然而他也特別提醒，這項研究主要是細胞實驗層級的基礎研究，並非直接證實「喝愈多咖啡，防癌效果愈好」。咖啡中還含有咖啡因等其他成分，不適合體質敏感的人，極端過量飲用並非明智之舉。

大腸癌年輕化與超加工食品有關

台灣放射腫瘤科醫師廖志穎引述《刺胳針》（The Lancet Public Health）研究指出，全球乳癌與大腸癌發病年輕化，與超加工食品引發的長期慢性發炎有顯著相關。他建議民眾應從「紅」轉「白」，降低紅肉攝取，改吃魚類、雞肉或豆類；拒絕成分複雜的超加工食品，回歸原型食物；同時增加餐盤中的「彩虹色彩」，攝取多樣化植化素提升抗氧化力。

營養師推薦5種水果連皮食

1. 蘋果連皮吃 腸癌風險大減

日本長壽專家兼營養師富岡美智子接受《CNBC》訪問時表示，蘋果富含維他命 C、膳食纖維、鉀及多酚，同時含有助於腸道健康的益生元。她引述發表於《食品與藥物分析期刊》的研究指出，每天食用一顆蘋果，可將大腸癌的罹患風險降低約 50%。她建議連皮食用，以獲取最大量的膳食纖維。

2. 柑橘類 抗氧化護免疫

柑橘類水果如橙、柚、檸檬等，含有豐富的維他命C、維他命A、葉酸及各類抗氧化物質。富岡美智子指出，維他命C有助身體吸收植物性食物中的鐵質，對素食者尤其有益；抗氧化物質則能保護細胞、增強免疫力。她透露日常烹調時亦會使用果皮，充分利用其營養價值。

3. 莓果類 低卡護心腦

草莓、藍莓、覆盆子、蔓越莓等莓果類水果熱量低，卻富含維生素、膳食纖維及花青素。富岡美智子特別提到，藍莓對大腦及心臟健康尤其有益。

4. 柿子 控膽固醇護眼膚

柿子含豐富的維他命 A、C、膳食纖維及單寧等多酚物質。研究顯示，柿子有助控制膽固醇及血壓，同時對眼睛及皮膚健康有益。

5. 無花果 降膽固醇抗發炎

無花果富含膳食纖維、礦物質及維他命，有助調節膽固醇水平，並降低體內發炎反應。

富岡美智子建議，日常應多攝取不同類型的水果，以獲取多樣化的營養成分。食用時盡量連皮一起吃，有助減緩糖分吸收並促進消化。最後她提醒，細嚼慢嚥不僅有助消化，也能增加飽足感。

盤點天然護腸食材TOP 10

據日媒《女性 Seven》報道，一共請來 10 位當地醫生、營養師等專家，票選出「護腸最強食品排行榜」，結果由乳酪奪得冠軍，專家指出，腸道屏障功能若出現漏洞，毒素與壞菌可能入侵體內，導致關節疼痛、自體免疫疾病，甚至增加患上抑鬱症與失智症風險。以下從第 10 名到第 1 名依得分高低揭曉。

根據專家票選結果，各種食物排名如下：

第10名：木耳

第9名：番薯

第8名：牛油果

第7名：海藻類

第6名：山藥

第5名：菇類

第4名：奇異果

第3名：味噌湯

第2名：納豆

第1名：乳酪



資料來源：日雜《女性Seven》

10大營養密度最高食物

全球頂尖科學期刊《Nature Food》早前發表一項研究，採用一套全面而嚴謹的「食物指南2.0」（Food Compass 2.0）的營養評估系統，對超過9,273種食物進行詳細評估。台灣藥劑師陳雨亭近日在Facebook個人專頁針對這份研究報告的結果，分析前10名營養密度最高的食物。

（排名由低至高）

第10名：雞蛋（62-54分）

● 代表食物：無油的全蛋，即水煮蛋或蒸蛋

● 營養功效：含有葉黃素、卵磷脂及優質蛋白質。

第9名：全穀類植物（75-80分）

● 代表食物：燕麥、藜麥等穀物

● 營養功效：含有豐富的膳食纖維及維他命B群。

第8名：紅色及橙色蔬菜（78.1分）

● 代表食物：番茄、南瓜

● 營養功效：擁有豐富的茄紅素及胡蘿蔔素。

第7名：海鮮類（82.2分）

● 代表食物：三文魚、花甲

● 營養功效：富含Omega-3脂肪酸以及維他命B群。

第6名：一般蔬菜（83.3分）

● 代表食物：椰菜花、紅蘿蔔

● 營養功效：富含硫辛酸鹽、β-胡蘿蔔素等重要的營養物質。

第5名：豆類（83.4分）

● 代表食物：鷹嘴豆

● 營養功效：具有高密度營養，提供多樣性的植物蛋白、膳食纖維及多種礦物質。

第4名：堅果與種子類（88.5分）

● 代表食物：奇亞籽、核桃（部分品種甚至獲得100分的高分）

● 營養功效：擁有優質的脂肪、蛋白質及膳食纖維。

第3名：柑橘類水果（93.7分）

● 代表食物：橙、西柚等

● 營養功效：富含維他命C及鉀，屬於低升糖指數（低GI）的水果，有利血糖控制。

第2名：莓果類（95.7分）

● 代表食物：藍莓、草莓

● 營養功效：富含花青素、維生素C及膳食纖維。無論是在食物指南2.0還是1.0版本的評估系統中，莓果類都穩居水果類的第一名。

第1名：綠葉蔬菜（100分）

● 代表食物：菠菜、羽衣甘藍

● 營養功效：富含維他命K、β-胡蘿蔔素及葉酸，具有預防骨質疏鬆等功效，豐富的膳食纖維有助腸道蠕動。

《Nature Food》期刊發表的食物指出2.0系統推薦了這10大高營養密度食物，陳雨亭提醒，不應只偏食以上的食材，他強調飲食關鍵在於均衡，不宜因食物排名較前而過量攝取。

陳雨亭進一步指出，即使三餐全進食評分滿分的綠色蔬菜，亦難以維持身體健康。正確做法是參考清單建議，將各類高營養食物融入多元化的日常餐單中，方能真正提升健康水平。

10種天然「超級食物」

綜合外媒報道，營養雜誌《Today’s Dietitian》聯同健康公關機構Pollock Communications，曾向全球564名註冊營養師進行年度「營養趨勢」調查，挑選出10種天然「超級食物」：

10. 三文魚

9. 原始穀物

8. 菇類

7. 豆類

6. 綠茶

5. 堅果

4. 牛油果

3. 種子類

2. 藍莓

1. 發酵食品



資料來源：PR Newswire（美通社）

調查亦指出，「植物性飲食」在全球上變得愈來愈普遍，目前排名第2，稍低於「間歇性斷食」；大部分註冊營養師建議大家，每日多攝取植物性食物、提升膳食纖維攝取、限制加工食物及快餐的攝取，有助於提升整體身體健康。