名人健康｜65歲吳廷燁暴瘦近況曝光 孝順仔曾棄北上照顧母親

資深綠葉演員、現年 65 歲吳廷燁曾效力亞視多年，亦曾參與不少經典劇集及電影演出。近年深居簡出的他，日前於社交平台拍片分享近況時，卻因為暴瘦及「紙片人」的外形令網民大驚，並憂心他的健康狀況。

吳廷燁日前於抖音拍片交代近況，片中的他身穿藍衣，以聲沙無力的語調表示自己因為患1病而暴瘦不少：

我已經吃了 3 天小米粥、饅頭、白粥和腸粉，腸胃炎嘛，瘦了很多，好像減肥一樣，那麼瘦還要減肥。

另一條片，他身處餐廳分享他當日的下午茶，只見他樣貌似乎更見憔悴，不但面頰凹陷，笑起來頸部青筋盡現，臉上亦滿佈皺紋。相關片段曝光後，不少網民均留言表達關心，並叮囑他要保重身體。

《我和殭屍有個約會》

TVB 第 11 期藝員訓練班出身的吳廷燁，至今與同屆的影帝梁朝偉仍是老友鬼鬼，他更是圈中出名的孝順仔。據了解，為了要照顧高齡患病母親，他曾經推了不少工作，就算老友梁朝偉約去旅行也拒絕，更特意由半山寓所搬回黃大仙鳳德邨公屋，更將媽媽稱呼為「女朋友」，相當之有孝心。吳廷燁曾對外表示媽媽就是他女朋友，任何事以她為先，所以不愁單身寂寞：「以前佢照顧我，而家我照顧番佢。」

與張文慈曖昧多年



在亞視的時候，吳廷燁參演的《洪熙官》、《精武門》及《千王之王重出江湖》等劇集角色獲得觀眾喜愛，其中 1998 年拍攝《我和殭屍有個約會》時他飾演的殭屍「堂本真悟」與飾女殭屍「山本未來」的張文慈配對，兩人成為大家心目中的熒幕情侶。張文慈曾經公開表示，如果將來大家都沒結婚，可以考慮走在一起，而吳廷燁亦表示有好感，在拍攝《我和殭屍有個約會》時，吳廷燁當「柴可夫」經常接送張文慈，可惜兩人都不是主動的人，又擔心失去這位朋友，所以大家都沒有再走前一步。

腸胃炎可致6大嚴重併發症

家庭醫生林穎怡曾在訪問中指出，一般腸胃炎常見病徵包括肚瀉、嘔吐、肚痛、發燒等，不過如果處理不當或感染較特別的細菌，亦有機會引起較嚴重併發症，包括：

脫水

電解質不協調

溶血性尿毒綜合症（HUS）

血小板減低

急性腎衰竭

敗血症

資料來源：家庭醫生林穎怡

腸胃炎可致敗血症

林穎怡表示，腸胃炎會引起抽搐和暈倒的情況不常見。但有機會是細菌入血引起敗血症，令多重器官失調，影響腦部及神經。也有可能是引發腦膜炎等。

腸胃炎3大情況勿拖延

林穎怡指大眾若果有腸胃炎，需留意充足地補充水分和電解質，而且一旦有以下 3 種情況，更切勿拖延，需盡快求醫：

發高燒

大便有血

少尿

資料來源：家庭醫生林穎怡