歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人健康｜65歲吳廷燁暴瘦近況曝光 孝順仔曾棄北上照顧母親
健康Tips

名人健康｜65歲吳廷燁暴瘦近況曝光 孝順仔曾棄北上照顧母親

健康解「迷」
健康解「迷」

　　資深綠葉演員、現年 65 歲吳廷燁曾效力亞視多年，亦曾參與不少經典劇集及電影演出。近年深居簡出的他，日前於社交平台拍片分享近況時，卻因為暴瘦及「紙片人」的外形令網民大驚，並憂心他的健康狀況。

 

　　吳廷燁日前於抖音拍片交代近況，片中的他身穿藍衣，以聲沙無力的語調表示自己因為患1病而暴瘦不少：

 

　　我已經吃了 3 天小米粥、饅頭、白粥和腸粉，腸胃炎嘛，瘦了很多，好像減肥一樣，那麼瘦還要減肥。

 

　　另一條片，他身處餐廳分享他當日的下午茶，只見他樣貌似乎更見憔悴，不但面頰凹陷，笑起來頸部青筋盡現，臉上亦滿佈皺紋。相關片段曝光後，不少網民均留言表達關心，並叮囑他要保重身體。

 

名人健康丨65歲吳廷燁近況曝光　暴瘦患1病淪「紙片人」孝順仔為照顧高齡母曾棄北上搵真銀

《我和殭屍有個約會》

 

       TVB 第 11 期藝員訓練班出身的吳廷燁，至今與同屆的影帝梁朝偉仍是老友鬼鬼，他更是圈中出名的孝順仔。據了解，為了要照顧高齡患病母親，他曾經推了不少工作，就算老友梁朝偉約去旅行也拒絕，更特意由半山寓所搬回黃大仙鳳德邨公屋，更將媽媽稱呼為「女朋友」，相當之有孝心。吳廷燁曾對外表示媽媽就是他女朋友，任何事以她為先，所以不愁單身寂寞：「以前佢照顧我，而家我照顧番佢。」

 

名人健康丨65歲吳廷燁近況曝光　暴瘦患1病淪「紙片人」孝順仔為照顧高齡母曾棄北上搵真銀

 

與張文慈曖昧多年
 

　　在亞視的時候，吳廷燁參演的《洪熙官》、《精武門》及《千王之王重出江湖》等劇集角色獲得觀眾喜愛，其中 1998 年拍攝《我和殭屍有個約會》時他飾演的殭屍「堂本真悟」與飾女殭屍「山本未來」的張文慈配對，兩人成為大家心目中的熒幕情侶。張文慈曾經公開表示，如果將來大家都沒結婚，可以考慮走在一起，而吳廷燁亦表示有好感，在拍攝《我和殭屍有個約會》時，吳廷燁當「柴可夫」經常接送張文慈，可惜兩人都不是主動的人，又擔心失去這位朋友，所以大家都沒有再走前一步。

　

名人健康丨65歲吳廷燁近況曝光　暴瘦患1病淪「紙片人」孝順仔為照顧高齡母曾棄北上搵真銀

 

腸胃炎可致6大嚴重併發症

 

　　家庭醫生林穎怡曾在訪問中指出，一般腸胃炎常見病徵包括肚瀉、嘔吐、肚痛、發燒等，不過如果處理不當或感染較特別的細菌，亦有機會引起較嚴重併發症，包括：

 

脫水

電解質不協調

溶血性尿毒綜合症（HUS）

血小板減低

急性腎衰竭

敗血症

 

資料來源：家庭醫生林穎怡

 

腸胃炎可致敗血症

 

　　林穎怡表示，腸胃炎會引起抽搐和暈倒的情況不常見。但有機會是細菌入血引起敗血症，令多重器官失調，影響腦部及神經。也有可能是引發腦膜炎等。

 

腸胃炎3大情況勿拖延

 

　　林穎怡指大眾若果有腸胃炎，需留意充足地補充水分和電解質，而且一旦有以下 3 種情況，更切勿拖延，需盡快求醫：

 

發高燒

大便有血

少尿

 

資料來源：家庭醫生林穎怡

 

Tags:#健康問題#吳廷燁#張文慈#梁朝偉#腸胃炎#暴瘦#肚瀉#嘔吐
Add a comment ...Add a comment ...
降血糖運動｜醫生推薦懶人運動，研究揭坐住做1動作血糖降32%
更多健康解「迷」文章
降血糖運動｜醫生推薦懶人運動，研究揭坐住做1動作血糖降32%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處