復康之路｜阿Mo李啟言康復進展，操控電動輪椅自如，大小便感覺逐步恢復

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重墮屏事故，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在漫長的康復之路上奮鬥。其父李盛林牧師一直透過代禱信向外界更新兒子的康復進度，早前在代禱信上透露阿Mo由年初開始由手動輪椅轉為嘗試使用電動輪椅。經過多月努力，阿Mo於3月28日在社交平台發布短片，親自駛着電動輪椅的最新成果，進步之大令網民驚喜。

熟練操控進退自如 眼神流露喜悅

從最新片段中可見到阿Mo精神不錯，他頭戴Cap帽、口罩坐在電動輪椅上，從牆後緩緩操控電動輪椅，並能流暢地向前駛。其後看見了朋友的鏡頭，眼神露出笑意，然後輕鬆倒車退後，動作乾淨利落，進退自如。過程中他一度望向鏡頭，隔着口罩仍見眼神流露喜悅，更調皮地聳肩擰頭避開鏡頭，展現出良好的肢體掌控能力，精神狀態不俗。

他在帖文中幽默留言：

「Extra motivation to train for driving: To get away from the crowd.

短短一句話獲大批網民留言打氣，圈中好友包括MIRROR成員呂爵安、邱士縉、李駿傑，汪明荃、梁詠琪、魏浚笙等亦紛紛點讚支持。

苦練11星期磨合 從撞牆到輕易「泊車」



阿Mo父親李盛林牧師早前在代禱信中透露，兒子年初開始由手動輪椅轉用電動輪椅，過程充滿挑戰。初次握上控制桿時，阿Mo只能「單一向前」，更不時撞向牆壁或門框，經過不斷嘗試，才慢慢學會「溫柔地向前」，再逐一解鎖「向左轉」和「向右轉」的技能。

李牧師指，阿Mo為掌握「前、後、左、右」四個方向的移動能力，前後花了11星期磨合與練習。經過長時間努力，他不但已熟練操控電動輪椅，連「泊車」也漸成拿手好戲，如今能在空間中隨心所欲穿梭，甚至在狹窄縫隙中從容轉身。

身體感覺迎來微小突破 康復進程再添曙光



李牧師在較早前的代禱信中亦曾提及，阿Mo的身體感覺迎來微小而珍貴的突破，開始能慢慢分辨出大小便的感覺。他形容這過程像教導嬰孩成長，每一條神經線路都要重新輸入，每一個機能運作都要重新學習，雖然距離常人自如仍有一段路，但這是神經不斷配對、日夜操練的成果。

轉載自晴報