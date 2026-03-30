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名人保養｜55歲楊婉儀移民美國近況曝光，魚尾紋法顯現被指斷崖式衰老
健康Tips

名人保養｜55歲楊婉儀移民美國近況曝光，魚尾紋法顯現被指斷崖式衰老

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年55歲的楊婉儀（Winnie），於1995年參加香港小姐競選奪得冠軍，2003年與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，婚後誕下一子一女，自此淡出娛樂圈。早年曾傳出為幫老公還債，而賣樓抵押后冠，因此又有「落難港姐冠軍」之稱。雖然她已與家人移居美國，但仍受外界關注其近況。早前她獨自前往超市時被網民認出，更被指斷崖式衰老。

 

　　楊婉儀修讀新聞系出身，參選港姐前的志願是從事新聞工作。1995年她在香港小姐競選中奪冠，卸任後正式加入無綫電視，成為藝員。初時她主要擔任節目司儀及主持，其後獲公司力捧，兼顧劇集演出，參與了不少TVB作品，包括《真情》、《戇夫成龍》、《茶是故鄉濃》等劇集。然而，她在入行第8年、於2003年與王瑞勳結婚，婚後誕下一子一女，自此逐漸淡出娛樂圈。

 

香港小姐｜55歲楊婉儀移美近況曝光　被指「斷崖式衰老」　曾傳變賣「港姐后冠」為夫還千萬巨債

 

傳欠債千萬變賣后冠為夫還債
 

　　其後她與老公以「夫妻檔」形式搞生意，開辦國際幼稚園暨幼兒園，但因管理不善，被合夥人入稟追討約187萬欠款。兩人涉及多宗錢債官司，累積欠債合共過千萬。楊婉儀先後賣出赤柱及跑馬地兩個物業來套現周轉，據了解，她其後再將港姐后冠及三藩市老家物業抵押，最終因無力還款，遭財務公司入稟要求交出后冠及業權。

 

香港小姐｜55歲楊婉儀移美近況曝光　被指「斷崖式衰老」　曾傳變賣「港姐后冠」為夫還千萬巨債

 

移居美國展開新生活

 

　　2019年，楊婉儀帶同一對子女移居美國，展開新生活。據悉她曾在當地重投教育工作，並在網上賣美容及健康產品貼補家用。她現時經常在社交平台發文，從中可見她衣着打扮樸素，同時十分注重健康，多次分享跑步做運動的照片，甚至參加長跑比賽。

 

　　楊婉儀與仔女關係非常要好，如今他們已長大成人，相繼升讀大學，令她大感欣慰。她更會與兒子一同參與跑步賽事，狀態甚佳。至於婚姻方面，她近年分享的照片中，總不見老公王瑞勳的身影，因而不時引發婚變揣測，但她一直未作澄清，亦未有透露婚姻狀況。

 

 

香港小姐｜55歲楊婉儀移美近況曝光　被指「斷崖式衰老」　曾傳變賣「港姐后冠」為夫還千萬巨債

楊婉儀早前獨行超市，被網民認出，並將照片分享至社交平台。（小紅書）

 

 

曾被指斷崖式衰老

 

　　早前，有網民在美國加州Fremont的一間日本超市偶遇楊婉儀，並將照片上傳至小紅書。相中她身穿灰色上衣、留有一頭短髮，打扮樸素，獨自站在超市貨架旁，一邊講電話一邊面露微笑，神情看起來十分悠然自得。

 

　　不過照片曝光後，不少網民將焦點放在她略顯老態的外貌上，指其魚尾紋及法令紋相當明顯，有人猜測可能與經濟壓力有關，「生活不容易吧，有錢人不是都比較年輕嗎，有點心疼她」、「退圈了就不保養了嗎」、「眼大真係唔襟老」。

Tags:#選美活動#香港娛樂圈#名人消息#債務與財務#衰老與外貌#移居#楊婉儀#香港小姐競選#無綫電視#王瑞勳#王登平
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