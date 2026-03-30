名人保養｜57歲張可頤消失半年再現身，臉部特徵惹健康隱憂

現年57歲、前TVB「五大花旦」之一張可頤（Maggie）近年鮮有公開露面。她曾患甲狀腺功能亢進，致面部及頸部浮腫，一度需要停工休養，更因此患上輕微抑鬱。去年新疆之行後，張可頤再次神隱，社交平台已半年未更新。日前她於小紅書分享參觀藝術展的最新近照，以全新造型示人，容貌變化明顯，當中一個面部特徵更引發網民對其健康狀況的關注。

神隱半年後現身

張可頤26日於小紅書上載多張在藝術展拍攝的近照，可見她一改過往形象，以一頭清爽幹練的短髮示人，散發幾分英氣。當日她身穿黑色上衣配搭銀色長裙，專注欣賞藝術品，又不時與友人寒暄，心情看似相當不錯。

現年57歲、前TVB「五大花旦」之一張可頤（Maggie）近年鮮有公開露面。（微博圖片）

面上1特徵引健康擔憂



在近鏡頭下，張可頤五官依舊精緻，皮膚保養得宜，臉上未見明顯皺紋，歲月在她身上似乎未留痕跡。不過有網民指出，從其中一張照片所見，她的面頰似乎有點不自然，略帶僵硬，令部分粉絲憂慮她昔日因病導致的面部及頸部浮腫情況再現。

不過，大批忠實粉絲隨即為偶像護航，認為只是拍攝角度問題，相中僵硬感或為說話時被捕捉的瞬間。粉絲紛紛留言表示相信偶像健康沒有問題，並大讚她保養得宜，未有接受醫學美容，力挺其自然美。

近日張可頤於小紅書上載多張藝術展拍攝的近照。（小紅書圖片）

照片所見，她的面容似乎有點不自然，略帶僵硬，令部分粉絲憂慮她昔日因病導致的面部及頸部浮腫情況再現。（小紅書）

曾患抑鬱及甲狀腺功能亢進



曾獲封「TVB一姐」的張可頤演過多齣深入民心的劇集，包括《難兄難弟》、《天地男兒》、《金枝慾孽》等。張可頤憑《神鵰俠侶》中「程英」一角嶄露頭角，其後在電視圈愈戰愈勇，躋身TVB「五大花旦」之列。1997年於《難兄難弟》演繹「程寶珠」一角，形神俱似，大受歡迎；2003年更憑《九五至尊》中「呂四娘」一角，奪得「最佳女主角」及「我最喜愛的電視角色」。

雖然幕前產量減少，但她轉型幕後，於內地開設經理人公司「涵耀星際」，升任CEO。（微博圖片）

正當事業攀上高峰，2005年張可頤參演內地電視劇《長恨歌》返港後，因過度投入角色，患上抑鬱及甲狀腺功能亢進，導致面容與頸部出現浮腫，需停工兩年休養。其後她赴澳洲靜心調養，終走出陰霾，2009年病癒復出。

2012年她不再與TVB續約，轉投王維基旗下的香港電視網絡。惟該台最終未獲政府發牌，其後張可頤主攻內地市場，參演《陸貞傳奇》、《風中奇緣》、《「北上廣」不相信眼淚》等劇集，不過全都是配角角色。雖然幕前產量減少，但她轉型幕後，於內地開設經理人公司「涵耀星際」，升任CEO，積極提攜新人陳涵林。





