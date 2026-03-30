不鏽鋼煲安全使用指南｜醫生揭5大鉛中毒危機，消委會拆解安全編碼

不少家庭廚房都備有不鏽鋼煲，普遍大眾認為不鏽鋼等同絕對安全。然而，有神經內科醫生警告，若選擇錯誤型號或使用不當，不鏽鋼製品有機會成為重金屬污染的溫床，長期下來可能誘發過敏，甚至導致慢性鉛中毒。究竟市面上常見的304、316編號有何分別？有不少醫生曾評估使用風險及拆解安全使用方法，同時消委會曾提供安全使用建議。

不鏽鋼煲無生鏽等於安全？

台灣神經內科醫生林邵臻在其Facebook專頁發文指出，公眾對不鏽鋼普遍存在3大謬誤。首先，不鏽鋼並非不會生鏽，亦非完全安全。雖然鉛並非不鏽鋼容器的設計成分，但卻是污染來源。她強調，選擇不鏽鋼型號很重要，因不同型號有不同的化學組成。使用上亦需留神，應避免長時間接觸酸性（如醋、檸檬）和高溫，同時切忌使用鋼刷，以免破壞鈍化層。若使用方法不當，長遠可能導致鎳溶出，引發接觸性皮膚炎、免疫活化，甚至出現腸漏、肥大細胞敏感族群可能惡化等問題。

5大鉛中毒危機

林邵臻剖析5大潛在重金屬中毒風險：

1. 使用「回收廢鋼」製造：這是最常見、也最危險的來源。部分製造工廠為節省成本，使用回收物料。過程中，鉛無法完全去除，且廠方往往未有檢測鉛含量，其中以價格低廉的200系列、來源不明的不鏽鋼煲風險最高。

2. 焊接、接縫、鉚釘含鉛：煲身主體可能符合標準，但某一小段，如手柄的焊接點、底部接合處或鉚釘，有機會使用含鉛的焊錫。

3. 表面電鍍或拋光製程殘留鉛：新煲表面的電鍍槽污染或拋光劑可能殘留鉛，若出廠前清洗不足，首次使用時溶出的重金屬含量反而最高。

4. 酸性+高溫+長時間：即使含量很低，也可能慢慢累積，恐致慢性鉛中毒。

5. 老舊或仿製「醫療/食品級」容器：市面上有些產品標榜「304/316」，但缺乏檢驗報告。「寫316」不等於「真的乾淨316」。

消委會拆解不鏽鋼4組號碼

本港消委會曾指出，不鏽鋼煮食用具或會顯示3位數字，如200、300及400等，是為美國鋼鐵學會的分類法，能標示不鏽鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。這些元素比例不同會令不鏽鋼有不同特性，如：

200系列錳含量高，鎳極少，最不建議煮食。以錳替代鎳減成本，防鏽力差，過量攝入錳恐影響神經系統。

304不鏽鋼又稱18/8或18/10，即內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。消委會指，這種不鏽鋼含鎳量較高，有較佳的耐銹性及耐腐蝕程度，較耐用；

而標示316的不鏽鋼有更高鎳含量，亦因為加了鉬而提升其耐鹽性，但售價較貴；

另外430不鏽鋼又稱18/0，即含18%鉻，但鎳含量則近乎零，耐鏽能力較差，主要用於餐具。

消委會參考香港中毒諮詢中心的紀錄，現時並沒因使用不鏽鋼廚具而致過敏的個案，但過往曾有人不慎食入金屬碎屑，故不應使用破裂的不鏽鋼用具。而消委會亦引述歐洲研究指，不鏽鋼在表面破損和被刮花、加熱、或初次時用時會釋出更多鎳、鉻、錳等重金屬，但釋出量均低於歐洲安全標準，可安全使用。

消委會教安全使用不鏽鋼用具6大貼士：

為確保安全，消委會提出以下使用不鏽鋼用具小貼士：

先用中性洗潔精清洗新買的不鏽鋼容器，再盛載8成滿熱水重複沖洗，去除可能殘留的污物或機油。

建議用陶瓷或玻璃器皿盛載酸性、鹼性、有濃烈食物色素或鹽分高的食物，減少釋出重金屬的風險。

切勿用強鹼或強氧化性的家居清潔用品如漂白粉、次氯酸鈉漂白水等清洗或泡浸不鏽鋼用品。

切勿用鋼絲刷或百潔布擦拭不鏽鋼用品，以免刮花其金屬表面，增加釋出金屬物質的風險。

每次用後宜立即清洗，以免食物色素或殘留的食物或油脂積聚。清洗乾淨後，可倒置晾乾或用毛巾擦乾。

若不鏽鋼用具已出現鏽蝕且無法清除，建議立即更換。

揀錯保溫壺恐重金屬中毒

據台灣《中天新聞》報道指，一般市面販售的保溫壺主要分為塑膠製和不鏽鋼製，但款式用料存在差異，提醒市民要留意用料的等級，避免不知不覺下喝下有毒物質。報道指出，不鏽鋼主要分為3種等級：

200：工業用等級

300（304、316）：食品級／醫療級

400級：具磁性

其中工業用（200）的不鏽鋼較容易生鏽，長期使用200不鏽鋼的保溫壺容易有重金屬中毒之風險，使用300不鏽鋼的保溫壺就相對較安全。台灣吉田醫療機構副院長曾哲凰受訪指出，工業用等級的不鏽鋼含有較高量的重金屬錳，一旦不鏽鋼生鏽就會釋出錳，而錳同時是一種存在於體內的微量金屬，但一旦過量就有可能造成大腦神經退化。

拆解不鏽鋼／塑膠製水壺等級號碼

200：較容易生鏽

300（304／316）：耐鏽性／耐腐蝕程度較佳

400：耐鏽能力較差，主要用於餐具

200不鏽鋼含較高量重金屬錳，生鏽會釋出錳，過量攝取或會造成大腦神經退化。

PP：100-140度 耐摔、耐高溫

PC：100-130度 耐摔、耐高溫

PP5／PC7物料耐撞、耐高溫

前者可承受100至140度高溫

後者可承受100至130度高溫

PVC：60-80度（裝太熱恐溶毒）

PVC3 可承受60至80度水溫，若裝入超過80度的熱水就有機會溶出塑化劑。

資料來源：台灣《中天新聞》，本港消委會

報道亦指出，塑膠水壺也有其安全標準，建議市民在選購時應留意瓶身上的三角形符號，標示著「PP5」或「PC7」代表用料耐撞及耐高溫，前者可承受100至140度高溫，後者可承受100至130度高溫；如果產品標示「PVC3」，則代表可承受60至80度水溫，換言之如果裝入超過80度的熱水就有機會溶出塑化劑。