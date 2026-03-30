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家事百科｜白衫變黃怎麼辦？3大法寶去汗漬，加1物除臭
健康Tips

家事百科｜白衫變黃怎麼辦？3大法寶去汗漬，加1物除臭

健康解「迷」
健康解「迷」

　　白衫穿久後會發黃，尤其領口、腋下的「千年黃漬」超級尷尬！有清潔達人分享洗白衫妙招，只需用到3種常見清潔法寶，就可以去除頑固污漬兼除臭，比起用傳統漂白水更不傷衣服！

 

法寶一：雙氧水

根據外媒《Express》報道，清潔達人Chantel Mila指出，白色衣物隨着使用日子愈久，會逐漸褪色變得暗淡甚至發黃。普通清洗方法難以讓白色衣服回復亮白如新，這時需要用到3個常見的調製溶液，加持清潔力。

首先可以用到雙氧水。雙氧水是溫和的氧化劑，有助提亮布料並達到消毒效果。Chantel教正確使用步驟：

  • 將需要處理的白色衣物放入水桶或大型容器中；
  • 加入溫水，確保完全淹過衣物；
  • 倒入四分之一杯的雙氧水。

 

法寶二：小蘇打

加入雙氧水後，可在溶液中加入一杯蘇打粉。蘇打粉不但可以增強後續洗衣劑的清潔功效，幫助提亮原本暗啞的白色衣物，更能有效去除衣物上殘留的異味。

 

法寶三：洗潔精

雖説洗潔精通常用來清洗碗碟，但若衣物上有油性污漬，亦可以選擇加入一茶匙洗潔精。加入以上3樣法寶後，衣物在混合液中浸泡30分鐘，再放入洗衣機，依照平常的清洗程序清洗即可。

 

　　Chantel另外提醒，如果遇到特別頑固的污漬，可以用小蘇打加溫水，調成糊狀，直接塗抹在重點污漬區域進行處理。

 

9款洗衣產品完整名單

 

　　日本家品雜誌《LDK》測試9款人氣洗衣產品，包括LION、KAO、P&G等各大品牌，當中有標榜「最強」、「漂白劑級」的升級版洗衣劑，並嚴選出2款獲得A級評價的「必買」產品。

 

9款受測產品的完整名單（由低至高評分排列）：

 

等級C

花王KAO Attack 抗菌EX速乾洗衣液
售價：約$14起
洗淨力：2.6
消臭力：2.8
防臭力：1.5
使用感：3.83
綜合評分：2.67

等級B

寶潔P&G Ariel MiRAi Cleaning Plus洗衣液
售價：約$25起
洗淨力：3.2
消臭力：3
防臭力：2.5
使用感：2.92
綜合評分：2.96

花王KAO Attack Highly Active Biopower洗衣粉
售價：約$23起
洗淨力：4
消臭力：3
防臭力：2.5
使用感：3.58
綜合評分：3.42

花王KAO Attack 強力除臭凝膠 洗衣液
售價：約$21起
洗淨力：4.4
消臭力：2.5
防臭力：1.5
使用感：3.83
綜合評分：3.53

花王KAO Attack Disinfecting Advance 洗衣液
售價：約$21起
洗淨力：2.5
消臭力：4.5
防臭力：4.5
使用感：4.17
綜合評分：3.63

獅王LION NANOX one Cleaning Plus洗衣液
售價：約$26起
洗淨力：3.1
消臭力：3
防臭力：4.5
使用感：4.5
綜合評分：3.64

寶潔P&G Ariel Gel Ball Pro 洗衣凝珠
售價：約$12起
洗淨力：4.8
消臭力：2.5
防臭力：2.5
使用感：3.92
綜合評分：3.7

等級A

花王KAO Attack 抗菌EX 強力洗淨 洗衣液
售價：約$21起
洗淨力：3.8
消臭力：5
防臭力：3
使用感：4.08
綜合評分：3.94

獅王LION NANOX one PRO 洗衣液
售價：約$30起
洗淨力：3.4
消臭力：4.5
防臭力：4.5
使用感：4.5
綜合評分：4.06

資料來源：《LDK》

 

A級：LION NANOX one PRO

 

　　在加強的測試中，此款2025年9月最新版本展現出最均衡的高性能。它對汗味和皮脂臭味有出色的消臭及防臭效果，能一次洗淨並抑制惡臭產生。同時，其濃縮配方在保持強大潔淨力的同時，擁有極高的性價比，兼顧了效能、易用性與價格，因此獲得總合第一的殊榮，特別推薦給注重成本效益和日常使用便利性的用家。

每次洗衣成本：約日圓¥22.9 / 港幣$1.15（根據原文用量及市價推算）

 

A級：KAO Attack 抗菌EX 強力洗淨

 

　　作為2025年7月大幅改良的旗艦產品，此款洗衣劑在消臭力測試中表現「壓倒性」優秀，能強力抑制並封鎖衣物上的惡臭。除了對付汗味，其對皮脂、食物等頑固污漬的洗淨能力同樣出眾。專家評價它是一款能讓衣物從裏到外徹底乾淨的「實力派」產品，適合對氣味特別敏感或家中有經常活動人士的家庭。

每次洗衣成本：約日圓¥27.5 / 港幣$1.38（根據原文用量及市價推算）

 

高分洗衣粉、洗衣液、洗衣膠囊

 

　　消委會曾在市面上搜羅34款洗衣產品，當中包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

 

　　測試結果共有15款洗衣產品的去污表現較佳，包括3款洗衣膠囊（洗衣球）、12款洗衣粉及洗衣液：

 

3款洗衣膠囊

Persil Colour Protect Capsules
參考售價：$132
總評：3.5
去污：3.5
潔白：3.5
固色：3.5

汰漬超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）
參考售價：$240
總評：4
去污：4
潔白：4.5
固色：3

TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate
參考售價：$40
總評：4
去污：4
潔白：4
固色：3.5

12款洗衣粉及洗衣液

Ariel 超濃縮洗衣液
總評：4
售價：$55
平均每次洗衣費用：$2.89
衣物潔白程度：4
衣物固色程度：3
去污效能：
整體：4
油性污漬：5
酵素污漬：4
可氧化污漬：4.5
其他污漬：2

快潔全效360高效能洗衣液
總評：3.5
售價：$75
平均每次洗衣費用：$1.25
衣物潔白程度：4
衣物固色程度：3
去污效能：
整體：3
油性污漬：2.5
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

白貓大自然清馨洗衣液
總評：3.5
售價：$40
平均每次洗衣費用：$0.80
衣物潔白程度：4
衣物固色程度：3
去污效能：
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

獅王潔香物語
納米樂特濃洗衣液極度消臭
總評：3.5
售價：$50
平均每次洗衣費用：$1.51
衣物潔白程度：3.5
衣物固色程度：4
去污效能：
整體：3
油性污漬：2
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

威威濃縮除菌洗衣液
總評：3.5
售價：$50
平均每次洗衣費用：$0.68
衣物潔白程度：3.5
衣物固色程度：3
去污效能：
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

威潔士消毒洗衣液冷水配方（超濃縮）
總評：3.5
售價：$46
平均每次洗衣費用：$1.58
衣物潔白程度：3.5
衣物固色程度：3.5
去污效能：
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：4.5
可氧化污漬：4.5
其他污漬：2

寶絲洗衣粉
總評：4
售價：$85
平均每次洗衣費用：$1.01
衣物潔白程度：4.5
衣物固色程度：3
去污效能：
整體：4.5
油性污漬：4.5
酵素污漬：4.5
可氧化污漬：4.5
其他污漬：2

獅王潔白物語 超濃縮洗衣粉 清新花果
總評：3.5
售價：$47
平均每次洗衣費用：$0.63
衣物潔白程度：4
衣物固色程度：2.5
去污效能：
整體：3
油性污漬：2.5
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

AEON TOPVALU 洗衣粉
總評：3.5
售價：$27
平均每次洗衣費用：$1.28
衣物潔白程度：3.5
衣物固色程度：3.5
去污效能：
整體：3
油性污漬：2.5
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

亮麗全效5合1超濃縮洗衣粉
總評：3.5
售價：$44
平均每次洗衣費用：$0.95
衣物潔白程度：3.5
衣物固色程度：2.5
去污效能：
整體：3
油性污漬：3
酵素污漬：3.5
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

立白超濃縮低泡洗衣粉
總評：3.5
售價：$57
平均每次洗衣費用：$0.53
衣物潔白程度：4
衣物固色程度：2.5
去污效能：
整體：3.5
油性污漬：2.5
酵素污漬：4
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

白貓超濃縮低泡洗衣粉
總評：3.5
售價：$47
平均每次洗衣費用：$0.67
衣物潔白程度：4
衣物固色程度：3
去污效能：
整體：3.5
油性污漬：2.5
酵素污漬：4
可氧化污漬：3.5
其他污漬：2

資料來源：消委會第493期《選擇月刊》
 

Tags:#洗衣#洗衣液#漂白水#雙氧水#蘇打粉#白衫#家事百科#消委會
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