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風濕高峰期警示｜中醫解析痹症與風寒濕邪，3款食療推薦
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風濕高峰期警示｜中醫解析痹症與風寒濕邪，3款食療推薦

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　春風吹不盡，周身隱隱作痛？「風濕」是民眾對於各類肢體、關節疾病的通俗說法，醫學上涵蓋風濕性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、肩周炎等多種病症。患者因肢體疼痛而無法自如活動，甚至寸步難行，因此風濕素有「頭號致殘殺手」之稱。

 

甚麼是「痹症」？皆因風寒濕起！

 

　　西醫認為風濕病是專指以侵犯關節和心臟的、易復發的全身性變態反應性結締組織疾病。從中醫學角度，本病屬於「痹症」範疇。由風、寒、濕三種外邪侵襲人體所致。當人體正氣不足（如體虛、勞累、抵抗力下降）時，邪氣乘虛而入，留滯於經絡、關節、筋骨，使氣血運行不暢，從而發病。部分情況也會因熱邪或風寒濕邪鬱久化熱而引起。痹同閉音相同，有阻塞不通的含義，所以患者會有關節疼痛、僵直、麻木等症狀。春天正是又寒又濕、忽冷忽熱的季節，正是「風濕」發病率高的季節之一。

 

痹病表現不同，各有分類

 

1.    行痹：受風寒濕氣三氣所侵，以風邪為主。風性善走，因此，關節疼痛之特點是呈游走性。

2.    痛痹：以寒邪為主。寒為陰邪，其性凝滯，氣血因受凝滯之邪所抑阻，運行更為不暢，因此，關節疼痛之特點是較為劇烈，宛如錐刺。

3.    著痹：以濕邪為主。濕性重濁黏滯，因此，關節疼痛之特點是痛有定處，麻木重著。

4.    熱痹：體質屬陽氣偏盛者，由於內有蘊熱，雖亦同樣感受風寒濕邪，但卻轉化為熱，熱為陽邪，故關節紅腫熱痛為主要症狀。

5.    頑痹：痹症失治或誤治，日久不癒，可以致氣血兩虛、肝腎虧損；肝藏血，肝主筋，腎藏精，腎主骨。因精血不能濡養筋骨，故出現關節痠痛，筋骨無力，肌肉消瘦，神衰疲乏，甚則關節變形僵硬，卧床不起。

 

「風濕」可以預防嗎？

 

　　本病患者往往遇上轉風轉季的時候會反覆發作。因此，在發作期，應找醫生診治，得到適當的治療，如袪風勝濕，逐寒止痛，或清利濕熱，宣痹止痛等扶正法為主。而在平日能以補氣養血、滋養肝腎、強筋壯骨等扶正法為主，以鞏固療效，增強身體抵抗力，減少發作。平日需要注意鍛鍊身體，每天有適量的運動，增強身體抵抗能力。避免過度勞累，應有充足的休息。要防寒保暖，避免潮濕受涼。要均衡飲食，不要偏食。避免傷風感冒，一旦發生上呼吸道感染、咽喉炎、扁桃腺炎等等，應及早診治，以免延誤病情。

 

筆者推薦不同證型輔助食療

 

杜仲豬脊骨湯

 

風濕發作高峰期，中醫解析痹症與風寒濕邪關係，3款食療推薦

 

材料：杜仲1両，桑寄生4錢，生薏米4錢，陳皮1角，紅棗6粒，豬脊骨（脊髓、脊椎同用）1斤，鹽適量。

 

風濕發作高峰期，中醫解析痹症與風寒濕邪關係，3款食療推薦

 

做法：先將豬脊骨斬塊洗淨汆水；其餘所有材料洗淨。把全部用料一齊放人鍋內，加清水1.5升，水滾後文火煲1.5小時，至豬脊熟爛為度，加鹽調味即可飲用。

功效：補肝腎，強腰膝。適應於肝腎不足者。

 

胡椒烏雞湯

 

材料：黑、白胡椒粒各30粒，片薑黃3錢，生薏米4錢，烏雞半斤，紅棗6粒，生薑3片，鹽少許。

做法：先將烏雞洗淨氽水，其餘材料洗淨，一齊放入瓦煲內，加清水1.5升，水滾後用文火煲1.5小時，加鹽調味飲用。

功效：驅寒祛濕止痛。適用於寒濕痹阻者。

 

當歸黃鱔湯

 

材料：當歸4錢，川芎3錢，防風3錢，生薏米4錢，紅棗6粒，草果3粒，生薑3片，黃鱔1條（約8両），鹽少許。

做法：將黃鱔去鰓、腸雜，用少許油、紹興酒將黃鱔略炒，熄火，將黃鱔用滾水沖洗、晾水，備用；其他材料洗淨。把全部材料一齊放入瓦煲內，加清水6碗，水滾後用文火煲1.5小時，加鹽調味飲用。

功效：養血祛風。適用於風盛痹阻者。

 

 

Tags:#中醫#養生#中藥#食療#湯水#痛症#風濕#痹症#風寒濕邪#風濕性關節炎#類風濕性關節炎#痛風#肩周炎#杜仲豬脊骨湯#胡椒烏雞湯#當歸黃鱔湯
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