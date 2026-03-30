四星期奇蹟：我的骨折速癒之路，2種中藥功不可沒

幾個月前剛踏入十二月時，天氣轉涼，本來是享受冬日暖陽的好時節，誰料一次在街頭漫不經心地快步，腳下一滑，整個人重重摔在地上。當下右手肘位傳來劇痛，完全伸不直，心知不妙，馬上找了骨科專科醫生朋友診症。照了X光，醫生朋友的診斷是右手骨折。他神情專業地告訴我：「這種情況，快則六、七個星期，慢則三、四、五個月，骨頭才能完全癒合。現時你沒有甚麼可以做，休息一下，等它慢慢復原。」

三、四、五個月？等它自己癒合？右手「廢了武功」，多不方便啊！日常基本的活動，如吃飯、執筆、甚至拿起水杯，右手完全失靈。被宣判右手骨折的那晚回到家，我一邊忍受着疼痛，一邊思索有沒有加速癒合的方法。翌日，我立即到相熟的中藥材舖，抓了兩味藥：杜仲和續斷。選擇這兩味，並非隨意。單看「續斷」這個名字，就知其意：續接斷裂，自古便是中醫骨傷科治療跌打損傷、骨折筋傷的要藥 。

我素來不怕中藥的苦澀，所以方法極其簡單：每天將這兩味藥材各2-3両洗淨，加水煲煮，水滾即成，每朝早餐完畢就來一杯。大概飲用了一星期，我察覺到右手肘的痛感明顯減輕，到了第三個星期，甚至能試探性地用右手輕輕握筆。然後，最令人難以置信的事情發生了：

四星期後，我覺得大有改善，於是跑去要求醫生朋友再給我照X光片。他對比前後的X光片時，臉上露出了難以置信的表情：「骨頭竟然已經完全癒合了！」（備註：骨頭雖然癒合，但右手肘當時仍未完全恢復正常運作），他追問我這段時間究竟做了甚麼特別的治療？我笑答，「沒有做甚麼特別的治療，只是日日勤力煲中藥。」杜仲和續斷功不可沒。

那麼，杜仲和續斷對筋骨究竟有甚麼好處呢？

杜仲，在中醫裏以「補肝腎、強筋骨」著稱，尤其針對筋骨無力，杜仲能夠促進成骨細胞的活性 。而續斷，正如其名，是「續筋骨」的骨傷科聖藥。它同樣能補肝腎，能促進受損筋骨的連接和生長，加速新骨的生成 。

我知道不是人人都像我一樣能接受中藥的苦味。沒關係，將它們用來煲湯，味道會溫和得多，以下湯水可用作日常保筋骨之用：

材料：杜仲 3両、續斷 3両、 豬尾骨半斤、蜜棗2粒、去核紅棗 5-6粒、粟米2條、紅蘿蔔2條、陳皮1角。

做法：（1）豬尾骨洗淨飛水，撈起備用 。（2）其他材料用清水沖洗。（3）在湯鍋中加入約2-2.5公升清水，凍水先放入杜仲、續斷和陳皮，大火煮滾後，放入其他材料，大火再次煮滾後，轉小火慢煲約1.5至2小時。最後加入少許鹽調味即可飲用。

此湯適合骨折，又或經常腰痠背痛、筋骨僵硬的人士飲用。但陰虛火旺、感冒發燒、喉嚨痛的人士則忌服。