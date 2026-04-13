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健康飲食真相｜肉類「無激素」標示毫無意義？認住正確字眼才有用
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健康飲食真相｜肉類「無激素」標示毫無意義？認住正確字眼才有用

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　現在很多朋友都注意健康，亦肯花錢購買較優質的食材。問題是，我們以為的「優質」，是否真正的「優質」？在超級市場售賣的肉類（尤其是豬、牛、雞）和雞蛋，有些在招紙上標榜「無激素」或「不含生長激素」，消費者往往一看到「無激素」三個字，就自動解讀為「特別健康、特別安全」，聽上去很像是商家主動拒絕加入激素的「良心」之舉，彷彿這是一種額外的品質保證，於是，有消費者心甘情願地多付金錢去購買。

 

　　但我想在此告訴大家一個真相：「無激素」這三個字，在今天的市場上只是marketing 手段，毫無意義。為甚麼呢？因為在很多國家和地區，包括美國、中國、香港等，當地法律早已明文禁止在禽畜養殖過程中使用激素。舉香港為例，現行《食物內有害物質規例》，明文禁止在食物中出現的激素，主要針對的是動物源性產品。具體來說，法例上已寫名肉類、奶類和蛋類禁用激素。所以，不用激素，是商家的基本守法行為，這是必須做的。把法定規矩屬於「本來就應該做的事」包裝成自己主動的善意，這不是新資訊，只是推銷手法。下次若看見食物包裝上印著「無激素」三個大字，大家可以提醒自己：這是本來商家就應該做的事。

 

　　那麼，當我們在超級市場購買肉類、奶類或雞蛋時，真正要看的是甚麼？是「無抗生素」。很多養雞和養豬的農場都使用大量抗生素，除了治療禽畜疾病外，更重要的是，抗生素可以讓牠們在骯髒、擠迫、通風不良的惡劣環境中，勉強活下去，並且長得快。大量使用抗生素，是因為養殖環境本身就是疾病的溫床。

 

　　當人類長期在不知不覺的情況下吃了抗生素落肚，身體就會對細菌產生耐藥性。當「超級細菌」出現，日後我們一旦感染，真正需要抗生素治病的時候，就會發現藥物失效。世衛已將「抗生素耐藥性」列為全球公共衛生最大的威脅之一，現時有1/6的常見細菌感染已對抗生素產生耐藥性，且在2018至2023年間，40%的監測病原體耐藥率上升，導致治療失效、住院延長及死亡率亦隨之而上升。

 

　　所以，下次購買肉類、奶類和雞蛋的時候，請把目光從那三個大字「無激素」移開，那是 Marketing 給你戴的濾鏡。真正要看清楚的，是包裝上有沒有寫着「無抗生素」，又或者是否標明「不使用抗生素飼養」，更進一步的話，要看它有沒有一份認真的第三方檢測報告。

 

　　如果沒有「無抗生素」這幾個字，那麼就算它把「無激素」印得再大、再顯眼，也不過是一場精心設計的消費陷阱，因為「無激素」只不過是商家在為自己「沒有犯法」而邀功。

 

　　所以下次到超級市場，請記得：「無激素」，根本是法例規範商家的本分；「無抗生素」才是我們要看的附加品質。
 

 

Tags:#肉類#無激素#生長激素#抗生素耐藥性#抗生素#無抗生素#世衛#超級細菌
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