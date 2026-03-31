清明化寶也要預約「搶爐」？新時代掃墓，換個方式延續連結與思念

關於清明節掃墓的回憶，追溯至小學時代回鄉，跟着親戚浩浩蕩蕩走上山墳，燒炮仗燒衣化寶，圍在一起吃燒豬。小孩子沉醉在家族聚會的新鮮感與熱鬧，沒空多想甚麼是死亡，拜山儀式成為難忘的經歷。想不到，拜山過程在筆者接下來的人生中，不斷要「與時並進」而被壓縮。

正當「小學雞」還在回味回鄉掃墓的多姿多采，鄉下山墳所處的小山丘，敵不過經濟發展的巨輪，開發土地指令一響，瞬間被夷平。從此改為在距離家鄉車程超過一小時，縣城內的廟宇祭祖。

我們由「上山」變為「上龕堂」，儀式簡化了，人情沒減少。最重要是鄉親眾多，而清明期間食肆座位緊張，務必要提前數星期訂位，確保家族成員有機會好好一聚。

清明長假期，曾咀及哥連臣角新廈化寶爐需預約

至於香港，清明也要搶位，卻是搶化寶爐位。食環署轄下屯門曾咀及柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所的化寶爐，在清明前後高峰期，亦即3月中至4月19日期間的星期六、日及公眾假期不設即時排隊，需要網上預約或於現場取籌機取得籌號，才能使用，建議使用時間不多於8分鐘。公眾也可把衣包或冥鏹交至「化寶衣包收集區」，由職員於稍後免費代為火化，毋須在場等候。

為了配合人潮，各個公營骨灰安置所已於部分日子，開放時間延長至早上7時至晚上7時，部分化寶爐仍供不應求。有市民於社交媒體慨嘆，於周末在曾咀取得四千多號籌，等候近五小時才能完成化寶，引來網民以「下面開餐都要排隊」自嘲。

根據3月29日預約網站顯示，公眾假期的預約反應相當熱烈。目前曾咀於4月5至7日連假期間僅餘少量名額；而哥連臣角新廈在4月3至4日、6日及7日，亦只剩下少量時段可供預約。

我們即將前往拜祭的墳場，縱使毋須預約，不過化寶爐數目有限，可能也要交託職員集中化寶。遂把曾咀的情況跟母親事先張揚，讓她有心理準備，怎料她淡然道：「好多年前拜黃大仙，已經冇得自己化寶啦。」

曾咀靈灰安置所。（圖：食環署網頁）

掃墓祭祖不一定要化寶上香。食環署近年推廣綠色殯葬，於屯門曾咀的紀念花園，在名為「渡船」旳木刻裝置上，掛上數個信箱，讓曾經於海上或紀念花園撒灰的家屬投遞信箋，向先人表達思念。（圖：食環署網頁）

與逝者連結，儀式簡化但情感不減

在全球綠色殯葬的大潮下，燒衣包或許不夠環保，然而背後是人們與逝者的連結，讓先人豐衣足食的心思。配合時代轉變，化寶一環改由別人代勞，我覺得不減孝子賢孫的心意。反正治喪「頭七」以至拜山也可「外判」，程序而已；心裏是否真誠思念，有沒有人情連結，還更重要一點。

隨着人口老化，出生率低，時代潮流更迭，愈來愈多不同機構營運的骨灰龕禁止上香， 加上撒灰回歸自然，逐漸被公眾受落，說不定有一天，燒衣包的傳統，也許像我小時回鄉拜山燒炮仗般，不斷簡化，甚至只待成追憶。

不過，悼念的情感並不會隨着程序簡化而壓縮。彼此連結的形式，可以是更加環保的鮮花、仿真花、無煙香燭、書信、相片、祈禱、念經、網上拜祭留言、做義工，捐贈慈善機構等。釋放情感的想像無盡，創意無窮。像我每次拜祭先夫的仿真花束，單是四出張羅橙黃色鬱金香，或者他喜愛的其餘花種，已夠我踏破鐵鞋。

幾朵鮮花，為先人送上祝福。（圖：RDNE Stock project@Pexels）

筆者以往準備給先夫的仿真花束，當中的鬱金香得來不易。

思考生命，延續逝者精神

再走前一步，不妨趁着前往墳場或骨灰龕位悼念先人之時，思考生命。放眼張望，有些人再沒有機會活着了，仍然呼吸着的你，有甚麼感受？活着的意義是甚麼？期望人生會如何？

也許已「畢業」的照顧者，會感到自己「倖存」而愧疚。聽我講，你已在當日的時空，在你的能力範圍內，作出最合適的行動或選擇。與哀傷共存之時，延續逝者的精神，重建自己，把自己活得好好的，抬頭一望，可有看到天上給你的微笑？

食環署靈灰安置所化寶爐網上預約系統（適用於曾咀及哥連臣角新廈）

https://app.fehd.gov.hk/jpbb/intro?lang=zh_HK

哥連臣角新廈靈灰安置所。（圖：食環署網頁）