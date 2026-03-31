飲食安全丨2026農藥蔬果名單出爐，菠菜蟬聯最骯髒榜首，PFAS農藥恐致癌

農藥無色無味，即使已仔細清洗，仍然難以分辨蔬果是否徹底乾淨。美國環境工作組織（EWG）日前公布「2026年最骯髒及最乾淨蔬果」排行榜，分別列出農藥殘留量最高與最低的蔬果名單，其中大部分蔬果皆是平日常見品種，一款港人常吃的補鐵蔬菜更蟬聯「最骯髒」榜首。

2026最污糟蔬果排行榜

美國環境工作組織（EWG）近日公布最新「2026年農產品農藥購物指南」（EWG's 2026 Shopper's Guide to Pesticides in Produce），評估了美國農業部（USDA）對47種蔬果、合共54,344個樣本的檢測數據。所有樣本在測試前均已進行去皮、擦洗及清洗等處理，結果仍驗出264種農藥，高達75%的非有機蔬果樣本被驗出含有農藥殘留。

EWG組織將殘留農藥含量最高、毒性最強的12款蔬果列為「Dirty Dozen」，當中有96%樣本被驗出農藥殘留，共檢測出203種農藥。除薯仔外，其餘11款蔬果平均每個樣本均被驗出4種或以上的農藥殘留。至於連續兩年位居榜首的菠菜，今年再度成為「最骯髒」蔬果，取代過往常居首位的士多啤梨。

2026年12種最多農藥蔬果排名：

第12名：藍莓

第11名：薯仔

第10名：梨

第9名：黑莓

第8名：蘋果

第7名：車厘子

第6名：桃

第5名：桃駁李

第4名：提子

第3名：士多啤梨

第2名：羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍和芥菜

第1名：菠菜

2026最乾淨蔬果排行榜

此外，EWG組織同時公布了「Clean Fifteen」名單，有15種蔬果檢出農藥殘留量最低，當中有近60%的樣本未檢測到任何農藥殘留；只有16%的樣本含有兩種或以上農藥。

2026年15種最乾淨蔬果排名

第15位：奇異果

第14位：菇

第13位：紅蘿蔔

第12位：香蕉

第11位：芒果

第10位：西瓜

第9位：椰菜花

第8位：椰菜

第7位：蘆筍

第6位：青豆（冷凍）

第5位：洋葱

第4位：木瓜

第3位：牛油果

第2位：甜粟米（新鮮和冷凍）

第1位：鳳梨

20種蔬果位於中間值

另外有20款位於中間值的蔬菜和水果清單如下，按照其乾淨程度較低至高排名：

● 青豆 / 四季豆

● 燈籠椒和辣椒

● 生菜

● 柑

● 青瓜

● 西芹

● 車厘茄

● 南瓜

● 番茄

● 布冧

● 墨西哥番茄/黏果酸漿（Tomatillos）

● 橙

● 翠玉瓜

● 覆盆子/紅桑子

● 西柚

● 荷蘭豆

● 茄子

● 番薯

● 哈密瓜

● 西蘭花

PFAS農藥恐致癌不育

多項研究指出，殺菌劑、殺蟲劑等農藥與人體荷爾蒙失調有關，可能對神經系統及生殖系統造成損害。因此，孕婦及嬰幼兒接觸農藥對兒童健康的潛在風險尤其值得關注。此外，食用農藥殘留量較高的農產品，亦可能削弱進食蔬果本應帶來的保護作用，包括降低心血管疾病及死亡風險。

EWG組織表示，今年報告重點關注「PFAS農藥」的使用情況，該類物質又被稱為「永久性化學物質」。分析發現，在蔬果中最常見的10種農藥當中，有3種屬於PFAS農藥。當中檢出率最高的是「咯菌腈（護汰寧）」，在近九成桃及布冧樣本中均發現該種PFAS農藥殘留。其餘兩種「氟派瑞（氟吡菌醯胺）」及「聯苯菊酯」，則分別最常見於提子及黑莓。

目前科學界對PFAS農藥的毒性仍了解有限，尤其是當人體同時接觸多種農藥混合物時所產生的複合毒性，尚需進一步研究。值得留意的是，許多PFAS農藥的降解產物「三氟乙酸」可能具備生殖毒性及免疫毒性，正逐漸引起關注。

EWG組織提醒，選擇有機農產品是減少攝入農藥的理想方法。最穩妥的做法是，不論有機或常規蔬果，食用前均應徹底清洗，以減低農藥殘留、污垢及潛在有害細菌的風險。

PFAS健康風險

PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨着水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究：





● 生理功能失調

● 干擾荷爾蒙

● 甲狀腺功能異常

● 影響新陳代謝而提高膽固醇

● 提高在極凍天候下的猝死機率

● 提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率

● 肝指數異常

● 腎癌

● 睪丸癌

● 女性生殖能力降低

● 干擾甲狀腺

● 誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶

● 幼兒對某些疫苗的抗體反應降低

● 孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症

● 胎兒出生後體重較低

● 胎兒對某些疫苗的反應較差

● 男胎成年後精子數目減少、活動力較差

人體吸收後難以代謝

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，PFAS（多氟烷基化合物）是一類涵蓋超過9,000種化學物質的龐大家族，常見成員包括PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS等。這類化合物因具有極佳的防水、防油、耐高溫特性，過去廣泛應用於多種民生用品中，包括：

含PFAS的8大日常用品



● 防污地毯 + 沙發表面

● 雨衣／防水外套

● 消防滅火泡沫

● 化妝品

● 防油食品包裝紙、盒、袋

● 易潔鑊

● 油漆

● 殺蟲劑／除草劑

資料來源：台灣營養功能醫學專家 劉博仁

● 不沾鍋塗層（如鐵氟龍）

● 防水透氣布料（如Gore-Tex）

● 速食包裝（如漢堡紙、防油紙袋）

● 地毯與家具防污塗層

● 部分清潔劑、化妝品及滅火泡沫

劉博仁解釋，PFAS被稱為「永久化學物質」，因其結構穩定，一旦被人體吸收，就很難經由自然代謝排出體外，可能在體內累積長達數年之久。

易患6種疾病

PFAS可經由食物、飲水、空氣吸入或皮膚接觸等途徑進入人體，進入血液循環後，特別容易在肝臟、腎臟及甲狀腺等器官累積。劉博仁表示，醫學研究已發現，長期接觸這類化學物質與多種健康問題存在明顯關聯，包括：

● 腎臟癌與睪丸癌風險上升

● 甲狀腺功能異常（可能亢進或低下）

● 肝功能受損及脂肪肝

● 血中膽固醇濃度升高

● 免疫系統功能受抑制（如疫苗接種後抗體反應較差）

● 妊娠高血壓及胎兒發育異常

6招遠離PFAS威脅

為降低PFAS對人體的危害，劉博仁曾提出以下建議：

1. 更換鍋具材質：避免使用鐵氟龍塗層的不沾鍋，建議改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具，從源頭減少暴露風險。

2. 減少外食與包裝食品：PFAS常殘留在防油紙袋、速食包裝盒上，頻繁使用外帶餐具可能增加接觸機會。

3. 慎選消費產品：選購防水衣物、化妝品或清潔劑時，可留意產品是否標示「無PFAS」認證，優先選擇安全替代品。

4. 增加膳食纖維攝取：高纖維食物有助於腸道好菌生長，促進身體自然排毒機制。

5. 補充益生菌與發酵食品：適量攝取乳酪、泡菜等發酵食品，有助於維持腸道菌群平衡，提升整體代謝功能。

6. 多喝水、保持排便順暢：充足水分與良好排便習慣，能幫助身體將已吸收的有害物質逐步排出。