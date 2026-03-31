歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
六月
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度：
06/06/2026
16
五月
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026 紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
推介度：
16/05/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
飲食安全丨2026農藥蔬果名單出爐，菠菜蟬聯最骯髒榜首，PFAS農藥恐致癌
健康Tips

飲食安全丨2026農藥蔬果名單出爐，菠菜蟬聯最骯髒榜首，PFAS農藥恐致癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　農藥無色無味，即使已仔細清洗，仍然難以分辨蔬果是否徹底乾淨。美國環境工作組織（EWG）日前公布「2026年最骯髒及最乾淨蔬果」排行榜，分別列出農藥殘留量最高與最低的蔬果名單，其中大部分蔬果皆是平日常見品種，一款港人常吃的補鐵蔬菜更蟬聯「最骯髒」榜首。

 

2026最污糟蔬果排行榜

 

　　美國環境工作組織（EWG）近日公布最新「2026年農產品農藥購物指南」（EWG's 2026 Shopper's Guide to Pesticides in Produce），評估了美國農業部（USDA）對47種蔬果、合共54,344個樣本的檢測數據。所有樣本在測試前均已進行去皮、擦洗及清洗等處理，結果仍驗出264種農藥，高達75%的非有機蔬果樣本被驗出含有農藥殘留。

 

　　EWG組織將殘留農藥含量最高、毒性最強的12款蔬果列為「Dirty Dozen」，當中有96%樣本被驗出農藥殘留，共檢測出203種農藥。除薯仔外，其餘11款蔬果平均每個樣本均被驗出4種或以上的農藥殘留。至於連續兩年位居榜首的菠菜，今年再度成為「最骯髒」蔬果，取代過往常居首位的士多啤梨。

 

2026年12種最多農藥蔬果排名：

 

第12名：藍莓

第11名：薯仔

第10名：梨

第9名：黑莓

第8名：蘋果

第7名：車厘子

第6名：桃

第5名：桃駁李

第4名：提子

第3名：士多啤梨

第2名：羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍和芥菜

第1名：菠菜

 

2026最乾淨蔬果排行榜

 

　　此外，EWG組織同時公布了「Clean Fifteen」名單，有15種蔬果檢出農藥殘留量最低，當中有近60%的樣本未檢測到任何農藥殘留；只有16%的樣本含有兩種或以上農藥。

 

2026年15種最乾淨蔬果排名

 

第15位：奇異果

第14位：菇

第13位：紅蘿蔔

第12位：香蕉

第11位：芒果

第10位：西瓜

第9位：椰菜花

第8位：椰菜

第7位：蘆筍

第6位：青豆（冷凍）

第5位：洋葱

第4位：木瓜

第3位：牛油果

第2位：甜粟米（新鮮和冷凍）

第1位：鳳梨

 

20種蔬果位於中間值

 

　　另外有20款位於中間值的蔬菜和水果清單如下，按照其乾淨程度較低至高排名：

 

● 青豆 / 四季豆

● 燈籠椒和辣椒

● 生菜

● 柑

● 青瓜

● 西芹

● 車厘茄

● 南瓜

● 番茄

● 布冧

● 墨西哥番茄/黏果酸漿（Tomatillos）

● 橙

● 翠玉瓜

● 覆盆子/紅桑子

● 西柚

● 荷蘭豆

● 茄子

● 番薯

● 哈密瓜

● 西蘭花

 

PFAS農藥恐致癌不育

 

　　多項研究指出，殺菌劑、殺蟲劑等農藥與人體荷爾蒙失調有關，可能對神經系統及生殖系統造成損害。因此，孕婦及嬰幼兒接觸農藥對兒童健康的潛在風險尤其值得關注。此外，食用農藥殘留量較高的農產品，亦可能削弱進食蔬果本應帶來的保護作用，包括降低心血管疾病及死亡風險。

 

　　EWG組織表示，今年報告重點關注「PFAS農藥」的使用情況，該類物質又被稱為「永久性化學物質」。分析發現，在蔬果中最常見的10種農藥當中，有3種屬於PFAS農藥。當中檢出率最高的是「咯菌腈（護汰寧）」，在近九成桃及布冧樣本中均發現該種PFAS農藥殘留。其餘兩種「氟派瑞（氟吡菌醯胺）」及「聯苯菊酯」，則分別最常見於提子及黑莓。

 

　　目前科學界對PFAS農藥的毒性仍了解有限，尤其是當人體同時接觸多種農藥混合物時所產生的複合毒性，尚需進一步研究。值得留意的是，許多PFAS農藥的降解產物「三氟乙酸」可能具備生殖毒性及免疫毒性，正逐漸引起關注。

 

　　EWG組織提醒，選擇有機農產品是減少攝入農藥的理想方法。最穩妥的做法是，不論有機或常規蔬果，食用前均應徹底清洗，以減低農藥殘留、污垢及潛在有害細菌的風險。

 

PFAS健康風險

 

　　PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨着水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。

 

　　流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究：

  
    

● 生理功能失調    

● 干擾荷爾蒙    

● 甲狀腺功能異常    

● 影響新陳代謝而提高膽固醇    

● 提高在極凍天候下的猝死機率    

● 提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率    

● 肝指數異常    

● 腎癌    

● 睪丸癌    

● 女性生殖能力降低    

● 干擾甲狀腺    

● 誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶    

● 幼兒對某些疫苗的抗體反應降低    

● 孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症    

● 胎兒出生後體重較低    

● 胎兒對某些疫苗的反應較差    

● 男胎成年後精子數目減少、活動力較差    

 

人體吸收後難以代謝

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，PFAS（多氟烷基化合物）是一類涵蓋超過9,000種化學物質的龐大家族，常見成員包括PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS等。這類化合物因具有極佳的防水、防油、耐高溫特性，過去廣泛應用於多種民生用品中，包括：

 

含PFAS的8大日常用品    
    

● 防污地毯 + 沙發表面    

● 雨衣／防水外套    

● 消防滅火泡沫    

● 化妝品    

● 防油食品包裝紙、盒、袋    

● 易潔鑊    

● 油漆    

● 殺蟲劑／除草劑    

資料來源：台灣營養功能醫學專家 劉博仁    

 

● 不沾鍋塗層（如鐵氟龍）

● 防水透氣布料（如Gore-Tex）

● 速食包裝（如漢堡紙、防油紙袋）

● 地毯與家具防污塗層

● 部分清潔劑、化妝品及滅火泡沫

 

　　劉博仁解釋，PFAS被稱為「永久化學物質」，因其結構穩定，一旦被人體吸收，就很難經由自然代謝排出體外，可能在體內累積長達數年之久。

 

易患6種疾病

 

　　PFAS可經由食物、飲水、空氣吸入或皮膚接觸等途徑進入人體，進入血液循環後，特別容易在肝臟、腎臟及甲狀腺等器官累積。劉博仁表示，醫學研究已發現，長期接觸這類化學物質與多種健康問題存在明顯關聯，包括：

 

● 腎臟癌與睪丸癌風險上升

● 甲狀腺功能異常（可能亢進或低下）

● 肝功能受損及脂肪肝

● 血中膽固醇濃度升高

● 免疫系統功能受抑制（如疫苗接種後抗體反應較差）

● 妊娠高血壓及胎兒發育異常

 

6招遠離PFAS威脅

 

　　為降低PFAS對人體的危害，劉博仁曾提出以下建議：

 

1. 更換鍋具材質：避免使用鐵氟龍塗層的不沾鍋，建議改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具，從源頭減少暴露風險。

2. 減少外食與包裝食品：PFAS常殘留在防油紙袋、速食包裝盒上，頻繁使用外帶餐具可能增加接觸機會。

3. 慎選消費產品：選購防水衣物、化妝品或清潔劑時，可留意產品是否標示「無PFAS」認證，優先選擇安全替代品。

4. 增加膳食纖維攝取：高纖維食物有助於腸道好菌生長，促進身體自然排毒機制。

5. 補充益生菌與發酵食品：適量攝取乳酪、泡菜等發酵食品，有助於維持腸道菌群平衡，提升整體代謝功能。

6. 多喝水、保持排便順暢：充足水分與良好排便習慣，能幫助身體將已吸收的有害物質逐步排出。

 

 

 

 

Tags:#農藥#癌症#不育#健康問題#食用安全#養生#睪丸癌#腎臟癌#PFAS
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養｜55歲楊婉儀移民美國近況曝光，魚尾紋法顯現被指斷崖式衰老
更多健康解「迷」文章
名人保養｜55歲楊婉儀移民美國近況曝光，魚尾紋法顯現被指斷崖式衰老
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處