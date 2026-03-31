名人保養丨梁詠琪50歲素顏慶生照，公開椰子油護膚術＋逆齡餐單

梁詠琪／凍齡｜梁詠琪（Gigi）日前迎來50歲生日，她在社交平台大方分享素顏慶生照，即使素顏仍看出狀態及氣色極佳，獲網民大讚「完全看不出歲月痕跡」，令人驚訝其超強的抗衰老能力。向來凍齡有術的她，曾公開分享保養秘訣，靠3種材料自製身體磨砂膏，既環保又天然。

生日當天，梁詠琪難得放慢步伐，在社交平台上開心貼出素顏慶生照片。從相中可見，桌上放有4個大蛋糕與2瓶鮮花。她引用25年前《25》的歌詞寫道：「50那天，可以拍掌把過去欣賞」，並寫道「多謝大家的祝福」，她更感性地說：「我願把祝福都送給身在苦難中、疾病中、痛苦中的朋友，願你無痛苦無憂慮一切平安。」

梁詠琪迎來50歲生日，在社交平台大方分享素顏慶生照！（FB圖片）

剛從美國返港的梁詠琪透露：「睡到自然醒，最好的生日禮物。」她此行前往美國，出席芝加哥電影節第20屆「亞洲躍動影展」，與導演黃柏基攜電影《逆轉上半場》擔任開幕電影，並獲頒「卓越演員大獎」（Extraordinary Actors Award），為影展揭開序幕。

梁詠琪出席芝加哥電影節第20屆「亞洲躍動影展」，並獲頒「卓越演員大獎」。（FB圖片）

梁詠琪公開保養秘訣：咖啡渣＋椰子油自製天然磨砂膏



梁詠琪於2011年與西班牙籍老公結婚，婚後育有一女。一向崇尚天然的她，被讚凍齡有術。她曾在小紅書分享如何運用椰子油自製磨砂膏，她自言很喜歡喝咖啡，所以剩下的咖啡渣也不會浪費，她將咖啡渣與椰子油混合在一起，自製成身體磨砂膏，既環保又天然。

梁詠琪表示會準備兩湯匙咖啡渣，加上同等分量的咖啡糖，攪拌均勻後，再加入適量的椰子油，若遇上天冷時椰子油凝固了，就可以先在微波爐內加熱變回油狀，再加進咖啡渣中，分量大約是1比1，若想要再滋潤一點，亦可以按個人喜好加重分量。

她又指當觀察到磨砂膏的濃稠度差不多能黏在皮膚上時，就可以輕輕塗抹在身上，待3至4分鐘肌膚被椰子油軟化後再次磨擦，這樣做可以慢慢磨掉身上的死皮，最後以清水沖乾淨即可；她更表示清水洗掉後，皮膚還是會留有薄薄的一層椰子油，有助護膚。

梁詠琪（Gigi）於2011年與西班牙籍老公結婚，婚後育有一女。

梁詠琪分享用咖啡渣＋椰子油自製天然磨砂膏。（小紅書）

飲食運動雙管齊下 保養年輕美貌

對於顏值從未隨年月褪色，梁詠琪曾分享凍齡的秘密，靠飲食和生活習慣。飲食方面，她偏好清淡飲食，奉行素食多年，一日三餐以烚蔬菜為主，尤其特別愛吃番茄和花椰菜。她認為素食能讓身體更加輕盈，同時改善膚質。此外，她還會在家自製洋葱水，對於經常要唱歌用聲的她，有助保養呼吸道，亦提升免疫力，減少轉季生病機會。

梁詠琪亦非常注重運動，幾乎每日都會去健身室進行肌肉鍛練與拉筋。她認為，拉筋能預防運動傷害，還有助於塑形與瘦身。