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猝死危機丨女子重口味飲食引發心肌梗塞，醫生揭3種調味料恐是心臟殺手
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猝死危機丨女子重口味飲食引發心肌梗塞，醫生揭3種調味料恐是心臟殺手

健康解「迷」
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　　重口味飲食恐藏致命風險！河南一名患有高血壓的女子，平日飲食長期偏重口味，炒菜時習慣加入大量豆瓣醬等高鹽調味料，最終突發心肌梗塞，經搶救後不治離世。有醫生提醒，炒菜時最好減少使用3種調味料，否則容易導致鈉攝取超標，增加血管堵塞風險，可能釀成致命後果。

 

　　綜合內媒報道，來自河南的劉女士本身有高血壓病史，平日煮飯時經常使用豆瓣醬等高鹽調味料，其後突發心肌梗塞，搶救無效身亡。

 

醫生警告：3種調味料恐是心臟殺手

 

　　河南中醫院肝膽胃科醫生趙長普指出，劉女士的飲食習慣偏重油重鹽，長期攝入含鈉量高的調味料，會加劇動脈粥樣硬化的情況。對於血管本身已較脆弱的高血壓患者而言，這種飲食結構極容易成為心血管突發事件的「引爆點」。

 

　　她又提醒，炒菜時最好減少使用豆瓣醬、生抽、蠔油等調味料，建議在菜式即將上碟時才放鹽或味精，糖則宜早放、少放，同時避免使用反覆加熱的油。醫生又強調，心血管疾病的發生並非偶然，而是長期生活方式累積的結果，真正危險的從來不是某一餐飯，而是年復一年不經意的選擇。

 

10大最強通血管食物

 

　　為了解促進血液循環、提升「血管力」的健康飲食，日媒《介護ポストセブン》早前邀請了20位來自醫學、營養和運動科學界別的日本健康專家，進行「通血管食物」評選。專家以第1名5分、第2名4分、第3名3分、第4名2分、第5名1分的方式計分，整理出「最強通血管食物」排行榜：

 

第10名（6分）：醋

 

● 營養成分：醋酸

● 功效：醋酸具有降低血壓及減少內臟脂肪的效果，還能預防動脈硬化。專家表示，雖然醋酸對改善血液循環非常有效，但須注意勿過量攝取，特別是空腹時飲用未稀釋的醋會傷胃。

● 建議：每日攝取約1湯匙。

 

第10名（6分）：核桃（同分）

 

● 營養成分：多酚、Omega-3脂肪酸、維他命E、膳食纖維

● 功效：含有具抗氧化作用的多酚及優質油脂Omega-3脂肪酸、能抑制膽固醇氧化的維他命E，及有助於穩定血糖波動的膳食纖維。

 

第9名（7分）：黃麻菜（又稱帝王菜、埃及國王菜）

 

● 營養成分：多酚、β-胡蘿蔔素、維他命E、膳食纖維

● 功效：有「蔬菜之王」之稱，含豐富營養素包括維他命E，能促進血管再生、降低心臟病及腦中風的風險。同時富含非水溶性及水溶性膳食纖維，有助預防血壓上升與動脈硬化。富含β-胡蘿蔔素和多酚，能消除活性氧、抑制鹽分及膽固醇吸收。

 

第8名（8分）：南非國寶茶

 

● 營養成分：低單寧酸、礦物質、維他命、活性類黃酮

● 功效：曾有研究實驗將各種茶葉萃取物應用於血管細胞，觀察哪款茶葉能活化細胞，結果發現南非國寶茶具有活化和強化微血管Tie2受體的功效，或對微血管健康有益。

 

第7名（8分）：牛油果

 

● 營養成分：油酸（Omega-9脂肪酸）、β-胡蘿蔔素、維他命E、鉀

● 功效：富含優質Omega-9脂肪酸油酸及維他命E，具抗氧化作用，有助預防動脈硬化。豐富的生物素能保持皮膚與頭髮健康美麗。β-胡蘿蔔素可防止血管老化，鉀能幫助多餘鹽分排出體外的鉀。

● 建議：定期攝取。

 

第6名（8分）：鰹魚

 

● 營養成分：DHA及EPA（Omega-3脂肪酸）、優質蛋白質、維他命B6

● 功效：鰹魚富含DHA和EPA，具有促進血流、保持血管強韌的功效。同時也是富含優質蛋白質及代謝所需維他命B6，屬於超級食物。

 

第5名（9分）：肉桂

 

● 營養成分：維他命C、礦物質、膳食纖維、肉桂醛（抗氧化物）

● 功效：中藥裏稱為桂皮，具有活化血管內細胞的作用，其維持微絲血管年輕的功效，是對付血液循環差的「幽靈血管」的最佳食物選擇。

 

第4名（15分）：洋葱

 

● 營養成分：大蒜素、槲皮素、膳食纖維

● 功效：洋葱當中的香氣成分「大蒜素」能增加血液中好膽固醇HDL、減少壞膽固醇LDL；富含稱為「槲皮素」的成分，具有預防動脈硬化的抗氧化作用；還富含膳食纖維，能抑制急劇上升的血糖，以免傷害血管。

 

第3名（20分）：沙甸魚

 

● 營養成分：EPA（Omega-3脂肪酸）

● 功效：沙甸魚富含EPA，具有預防血液凝固、促進血流的效果。

● 建議：推薦沙甸魚水煮罐頭，易於攝取的同時亦相當方便。

● 其他好處：沙甸魚屬小型魚，相較大型魚，受海洋污染影響較小。

 

第2名（21分）：鯖魚

 

● 營養成分：DHA及EPA（Omega-3脂肪酸）

● 功效：富含優質油脂DHA和EPA，具有增強血管彈性、預防血栓的功效，或有助預防動脈硬化、腦梗塞及心肌梗塞。Omega-3脂肪酸能提升代謝、降低三酸甘油酯，適合有代謝問題人士食用。特別推薦挪威鯖魚，其EPA含量非常豐富。

● 建議：烹調方式以燒烤或蒸煮為佳，避免油炸。

 

第1名（29分）：納豆

 

● 營養成分：納豆激酶、異黃酮、植物固醇、皂素

● 功效：其成分「納豆激酶」可溶解形成血栓的纖維蛋白；原料大豆所含的皂素、異黃酮、植物固醇等，可改善血液流動，防止血管受傷，預防心血管疾病。而大豆經發酵後的效果更強，故納豆特別值得推薦。

● 建議：宜晚上食用，因為睡眠時體內水分減少，易形成血栓，納豆有助睡眠期間也保持血液流暢。

 

　　專家們一致指出，「改善血液循環」和「蛋白質」是「有益血管的食物」的共同特質；排名第一的納豆則同時兼具這兩項特質。因為納豆所含的納豆激酶，具有溶解血栓、使血液流暢的作用。此外，蛋白質也是血管主要成分膠原蛋白生成所必需的營養素，而納豆能提供大豆的優質蛋白質，可說是最適合打造強韌血管的理想食品。

 

　　而在排行榜中多次出現的青背魚類包括鯖魚、沙甸魚，富含蛋白質、DHA和EPA等Omega-3脂肪酸，可改善血液流動，健康效益極高。

 

10種護心食物

 

10大護心食物 

 

1. 燕麥        

● 富含β-聚葡萄糖，可幫助降血膽固醇及血脂，對血管健康很好。        

 

2. 三文魚        

● 富含omega3─脂肪酸，可以幫助抗凝血，降低血壓，保持血管健康，減少發炎症狀。        

 

3. 深綠色蔬菜        

● 富含維他命及礦物質。其中維他命有助抗氧化，礦物質、鈣、鉀、鎂能調節血壓。        

 

4. 堅果        

● 富含omega3─脂肪酸及礦物質，能夠幫助減少發炎症狀及調節血壓。        

 

5. 甜菜（紅菜頭）        

● 當中的甜菜鹼具有抗氧化作用。        

資料來源： 營養師蕭瑋霖（杯蓋）        

 

6. 豆類        

● 富含水溶性膳食纖維，能夠幫助減少低密度膽固醇（LDL）。        

 

7. 牛油果        

● CNN文章提到，有研究顯示，每天吃牛油果可以降低血壓，其中的單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。        

 

8. 低脂牛奶        

● 牛奶中的鈣、鉀、鎂能夠幫助調節血壓，但是要選擇低脂，否則飽和脂肪酸，對血膽固醇影響比較大。        

 

9. 橄欖油        

● 單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。        

 

10. 低鈉飲食        

● 鈉含量攝取過多，是造成血壓過高的主因，所以盡量選擇低鈉飲食。        

 

資料來源：營養師蕭瑋霖（杯蓋）        


10大超級食物防癌／護心／降三高

 

1. 發酵食品

2. 藍莓

3. 種子類

4. 牛油果

5. 堅果

6. 綠茶

7. 豆類

8. 菇類

9. 原始穀物

10. 三文魚

 
資料來源：PR Newswire（美通社）

 

Tags:#健康問題#養生#食用安全#心肌梗塞#高血壓#心臟病
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