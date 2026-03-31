名人健康丨60歲李麗珍自揭多段戀情，4度與舊愛離合一度患抑鬱症

90年代性感女神、現年60歲的李麗珍入行時以甜美外形於《開心鬼》系列迅即走紅，不過，90年代卻突然轉走性感路線，更接拍多部三級片，包括三級片《愛的精靈》和《蜜桃成熟時》，《蜜桃成熟時》及《玉蒲團之玉女心經》等。近日，她接受網台節目訪問時，便大談接拍三級片原因及多段過去戀情。

李麗珍近日接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道節目《快拍. 曼鏡頭》的訪問，表示入行逾40年的自己，工作相對尚算順利，不過，愛情路上卻甚為崎嶇，更坦白已有10年沒有拍拖：

我都有一半係相信命運，不過唔緊要，跌多幾次就慣咗唔再痛，咪放開啲，唔好樣樣都咁執着。

李麗珍指儘管外界常以「美女與野獸」形容她的舊愛，但指自己對為何愛上對方亦是無法解釋，更表示可能是一剎那的喜歡便投入了感情。她在訪問中亦自認戀愛腦，雖然曾有富商追求，但都沒有接受：

我係戀愛腦，起碼要有啲愛，嗰陣遇到啲有錢人，通常都好花心，我係醋埕，點忍得住？所以我冇呢個福氣，不過我諗轉頭都會做同一樣選擇。

曾4度與舊愛分手被對方斥不夠愛



當問到對幾位舊愛的評價時？ 李麗珍於訪問中雖然沒有開名，但就指曾與一位前男友數度離離合合，相信是與她曾四度離合的潘源良，她更被對方指自己不夠愛：

曾經甚麼先生，跟我說過，你可不可以愛我多一點，我就叮！我不夠愛你？

罕談前夫許愿「太計算」



李麗珍亦罕有提及與前夫許愿，指覺得對方不適合自己，原因是許愿太精明：

我又唔可以話人哋呃我，但是後來有一少少覺得係，計算啲。

至於女兒許倚榕近期宣布訂婚，將榮升岳母的李麗珍大讚女兒好乖，一有時間就會跟她吃飯，亦感謝女兒給了自己很多開心和幸福回憶：

唔係佢要報我恩，而係我要多謝佢，畀咗一段咁開心嘅經歷。

為養一家六口拍三級片



李麗珍被問到當年為何拍三級片，李麗珍直指完全是「為了錢」。她指身為大家姐的她自出來工作便需要1個養6人，除了自己、奶奶、父母，還有弟妹。她指90年代為供弟弟到加拿大讀書，同時有移民打算，於是在監製高志森的鼓勵下，決定作出大膽嘗試。

儘管為家人付出甚多，她於節目中亦慨嘆自父母離世後，弟弟移民了，妹妹沒再見面，現在唯有工作才可令自己不再唔開心。李麗珍指曾想過賺夠錢就移民退休，並曾居住加拿大10個月：

但係真係唔得，一來天氣天凍，二來又冇朋友，真係好抑壓，嗰陣真係一時衝動。

曾飽受抑鬱症困擾

事實上，李麗珍與潘源良四度離合，曾透露男方在2018年公布與年輕17歲的新娘婚訊前，自己一直等待對方回頭，期間更因此患上抑鬱症，最終在藥物及朋友家人的幫助下，才成功走出陰霾。

1分鐘自測是否患抑鬱症

衞生署指，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者；但逾半數沒有尋求協助。除工作以外可能導致抑鬱症，亦可能因擔心子女升學、夫婦感情、父母健康、經濟狀況、將來退休生活等出現。

病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活(如工作和社交等)，便可能是患上抑鬱症。

點擊1分鐘自測是否患抑鬱症：

抑鬱症症狀：身體方面

頭痛

失眠

身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難

腸胃不適/消化系統失調

失去活力，時常感到疲倦

多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣

感到渾身骨痛

抑鬱症症狀：精神方面

心情煩躁，易發脾氣

精神緊張，難以鬆弛

情緒低落，提不起勁

對事物失去興趣

腦海裏不停想着許多不愉快的事情

覺得自己沒用，過分自卑或自責

難於集中精神

覺得將來沒甚麼希望

覺得不想做人/有自殺念頭

1分鐘自測是否患上抑鬱症

如果你曾經兩星期差不多大部分時間出現以下5項或以上的徵狀（其中必須包括第1項或第2項）你有機會患上抑鬱症，宜及早求診。

1.幾乎對所有活動失去興趣

2.幾乎每天都感到情緒憂鬱

3.食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4.幾乎每天都失眠或嗜睡

5.行動或說話比平時遲滯或激動

6.幾乎每天都感到疲累或失去動力

7.專注力、思考力或決斷力減退

8.幾乎每天都覺得自我價值或有過分的罪疚感

9.反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃