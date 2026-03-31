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名人健康丨81歲李小龍遺孀蓮達神隱多年再現身，1舉動洩健康隱患
健康Tips

名人健康丨81歲李小龍遺孀蓮達神隱多年再現身，1舉動洩健康隱患

健康解「迷」
健康解「迷」

　　武術巨星李小龍於1973年突然猝死震驚國際。其81歲遺孀蓮達（Linda Emery）之後長居美國，而且鮮有公開露面。不過，有網民近日便影到她與一班李小龍粉絲溫馨相聚的畫面，只見她氣質依然極佳，惟1舉動卻意外洩露她的健康隱患。

 

激罕現身1狀況健康存疑

 

　　有網民近日於小紅書分享蓮達與李小龍粉絲溫馨相聚的片段，影片中，身穿黃色上衣的蓮達，滿臉笑容與粉絲們圍坐在一張大圓桌旁喝茶。雖然已年屆81歲，而且頭髮已全白，不過，她的髮量依然驚人，而且身材依然苗條，給人優雅感覺。席間，蓮達與李小龍的粉絲們言談甚歡，不過有時候卻見她需要稍微湊近對方，來聽清對方的話語，令人憂心她的聽力似乎出現隱憂。

 

名人健康丨李小龍遺孀蓮達激罕現身1狀況健康存疑　喪夫喪子曾兩度再婚

 

為李小龍放棄醫生夢
 

　　蓮達年輕時於加菲爾德高中讀書時認識了李小龍，李小龍到其學校示範功夫，當時李小龍已於華盛頓大學唸書，後來她也進入華盛頓大學攻讀醫科，並跟隨李小龍學習功夫，二人更成為戀人。1964年8月17日，蓮達跟李小龍於西雅圖結婚，即使雙方家長反對，但他們仍堅持在一起，婚後育有兒子李國豪和女兒李香凝，自此蓮達專心照顧家庭，雖然蓮達當年只差幾個學分就能醫科畢業，為了相夫教子兼支持丈夫追演員夢，立志成為醫生的她決定放棄夢想。

 

　　1971年，李小龍回流返港發展，憑電影《唐山大兄》及《精武門》闖出名堂，名氣大增之餘，李小龍亦與不少女星傳出緋聞，惟蓮達也堅守做太太和媽媽的責任。

 

名人健康丨李小龍遺孀蓮達激罕現身1狀況健康存疑　喪夫喪子曾兩度再婚

 

先後歷喪夫喪子打擊
 

　　豈料李小龍於1973年7月參演電影《死亡遊戲》期間，突然猝死在女星丁珮家中，終年32歲，消息震驚全球。經歷喪偶之痛的蓮達曾兩度再婚，包括於1988年與湯姆·布利克結婚，但兩人於1990年離婚，另外，1991年，她與股票經紀人布魯斯·卡德威爾結婚，婚後居於加州。

 

　　惟好景不常，1993年，兒子李國豪拍攝電影《龍族戰神》時，意外中槍身亡，年僅28歲，先後經歷喪夫喪子之痛，令她痛苦不堪，幸而一直有女兒李香凝陪伴。

 

名人健康丨李小龍遺孀蓮達激罕現身1狀況健康存疑　喪夫喪子曾兩度再婚

 

成立「李小龍基金會」傳承武術精神
 

　　蓮達和女兒李香凝於2002年成立「李小龍基金會」，繼續把李小龍的截拳道及哲學發推廣出去。不過蓮達近年已甚少露面，不過，女兒李香凝仍不時在社交平台分享多張父母年輕時的家庭照。

 

名人健康丨李小龍遺孀蓮達激罕現身1狀況健康存疑　喪夫喪子曾兩度再婚

名人健康丨李小龍遺孀蓮達激罕現身1狀況健康存疑　喪夫喪子曾兩度再婚

(therealshannonlee@IG)

 

Tags:#李小龍#李小龍遺孀#蓮達#Linda Emery#李小龍基金會#武術#功夫#截拳道#李國豪#李香凝#好萊塢#華盛頓大學#加菲爾德高中#唐山大兄#精武門#死亡遊戲#丁珮#小紅書#社交媒體#粉絲
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