迎接夏天素湯推薦：甘筍合掌瓜湯清爽養生

夏天回來了。來到四月，不得不說 「夏天真的回來了。」 看看溫度計上的數字，看看外頭的太陽，還能講說，夏天沒有回來了嗎？自問沒有很愛濕熱的天氣，還幸今年的春天，好像比以往都走得快。沒甚麼看見，回南天，那濕漉漉的地板，水滴滿布的牆壁，已經直接來到夏季了。

天氣不潮濕，不酷熱，還是很舒服的。但是呢，如果天氣太過酷熱，濕度過分高的話，那種悶熱，悶在空氣裏的感覺，並非增減衣物就能解決的。反而，這刻更需要的，是一碗可以祛濕清熱的湯水。不知道呢，總覺得這個時候，春夏交際之時，喝碗清甜的湯水，會讓身心都感覺舒服。

你們喝了沒有？

甘筍合掌瓜湯（2人份）

時間：1小時15分鐘

材料：

甘筍 1個／ 合掌瓜 1個／ 海底椰 10片／ 乾百合 1湯匙／ 乾雪耳 1個／ 乾無花果 2個／ 乾蓮子 1湯匙 ／ 南北杏 1湯匙／ 薑 2片／ 生薏米 2湯匙／ 茨實 2湯匙／ 眉豆 2湯匙 ／ 腰果 1湯匙

調味：

鹽 1茶匙

工具：

砧板／ 菜刀／ 蔬果刨刀／ 大沙律（拉）碗 ／ 茶匙／ 湯匙／ 煮鍋／ 湯碗／ 湯舀

步驟：

1. 將 海底椰、乾百合、乾雪耳、乾無花果、乾蓮子、南北杏、生薏米、芡實、眉豆、和腰果 放大沙律（拉）碗，用熱水浸泡10分鐘。然後，徹底沖洗。

2. 洗乾淨合掌瓜，切去頭尾，切成塊（如圖）。

3. 刨走甘筍的皮，切去頭尾，沖洗後，切成塊（如圖）。

4. 切走浸泡後的雪耳的蒂，切成小塊（如圖）。

5. 清洗薑片，放4湯碗清水中，以中火煮沸 。

6. 把所有食材放煮鍋裏，煮沸。然後，調校至中小火，多煮45分鐘。喝時，加入鹽巴便完成。

筆記：

1. 合掌瓜有豐富可提升免疫力的維生素C。

2. 甘筍含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

4. 腰果含不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質等，可提升抵抗力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。