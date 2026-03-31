素食譜推薦：香脆番薯野菜批　長假期烘焙好選擇

周末是長期假的到來，有甚麼打算了嗎？很多人會趁機出遊，好好放鬆一下。我反倒覺得外面人多，留在家中好好休息，比一切來得舒壓。五天的時間，說多不多，說少亦不少。除了可以藉這個時候，去看一本擱在書桌上已久的書，打掃凌亂的家居以外，做一頓要費時的料理，聽來也很不錯。

烘焙，相對其他的煮食方法，無疑需要多一點的時間。做麵包的，要等發酵。做餅乾的，也要花時間去揉搓麵粉。平常工作忙碌，不捨花掉周末的時間來弄蔬菜批。這五天，剛好可以讓我好好分配安排日程，利用那擱在廚櫃的模具，弄一份香脆清甜的野菜批。

有時候，照顧自己，愛護自己，比一切來得重要。肯花時間在自己身上，才是最珍貴的喔～

香脆番薯野菜批（2人份）

預備時間：1小時

烤焗時間：40分鐘

材料：

番薯（地瓜） 2個/ 洋葱 半個/ 紅黃色燈籠椒（甜椒） 各1/4個/ 本菇 半個/ 全麥麵粉 3茶杯

調味：

鹽 1.5茶匙/ 糖 2湯匙/ 梳打粉 半茶匙/ 橄欖油 9湯匙/ 意大利黑醋 1湯匙/ 蒜香粉 1湯匙/ 芥末 半湯匙/ 番茄醬 1湯匙/ 乾羅勒葉碎 1湯匙/ 黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 茶杯/ 茶匙/ 湯匙/ 大沙律（拉）碗/ 矽膠拌匙/ 桿麵棍/ 牛油紙（烘焙紙）/ 保鮮紙（保鮮膜）/ 焗（烤）架/ 28吋易潔深鍋連鑊（鍋）蓋/ 10厘米批（派）模具

步驟：

1. 刨走番薯皮，沖洗後，切成片（如圖）。

2. 剝走洋葱的皮，切頭尾，清洗後，切成塊（如圖）。

3. 挖走紅黃色燈籠椒（甜椒）的籽，切走蒂，切成小塊（如圖）。

4. 切走本菇的根部，用手一株一株摘出來（如圖）。

5. 把全麥麵粉放大沙律（拉）碗之中，加入1半茶匙的鹽和半茶匙的糖，用矽膠拌匙攪拌均勻。

6. 逐少倒入橄欖油和半茶杯的清水，至變成餅皮麵糰。用桿麵棍壓扁，再用保鮮紙（保鮮膜）包好（如圖），放雪櫃（冰箱，沒存冰塊的地方），冷藏半小時。

7. 拿出批（派）模，鋪上牛油紙（烘焙紙），裁出的形狀（如圖）。

8. 調和意大利黑醋 、蒜香粉 、芥末、番茄醬、乾羅勒葉碎 、黑胡椒粉和兩湯匙的橄欖油。

9. 取出步驟6，脫保鮮紙，分兩份，各用桿麵棍壓成餅皮（如圖）。一份鋪入模具中，去邊（如圖），再用手沿模具邊壓出派紋（如圖）。

10. 逐層鋪入步驟1-4（如圖），每一層塗上步驟8。

11. 把剩下來的一份步驟9，蓋上（如圖）。在上𠝹出一個 「十字」（如圖）。

12. 以中火預熱 28吋易潔深鍋連鑊（鍋），放入焗（烤）架和步驟11，蓋上鑊（鍋）蓋，續以中火，烤焗10分鐘。

筆記：

1. 番薯（地瓜）有豐富的膳食纖維和β-胡蘿蔔素，都是有助抗氧化，提高免疫力的。

2. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。