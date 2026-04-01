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兵馬未動，糧草先行—談開設智慧家前的準備
親子關係

兵馬未動，糧草先行—談開設智慧家前的準備

學趣談Teen
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　　石壁宿舍自遷址到屯門後，隨着服務需要不停擴充家舍，過程中亦有幸參與過不同家舍的籌備與開展。對外而言，開設家舍或許是一個儀式、一個里程碑；然而對我們來說，真正的開始，往往在家門尚未打開之前。

 

　　古語有云：「兵馬未動，糧草先行。」籌辦一所新家舍，物資準備固然不可或缺 — 寢具、書桌、儲物櫃、廚具、日用品，乃至每一件細微之物，都承載著我們對孩子生活需要的尊重。因為對入住的孩子而言，那不只是一個住宿空間，更是人生過渡的重要一站。然而，多年經驗讓我深深體會到：物資的預備只是基礎，真正關鍵的，是團隊是否擁有共同的心態與理念。

 

一個比制度更重要的問題

 

　　在籌備「智慧家」的過程中，我們沒有急於定立規條與作息安排，反而先停下來，反覆思考一個問題：「我們盼望孩子在入住智慧家後，成為一個怎樣的人？」這是一條看似簡單，卻極為核心的問題。

 

　　有同事期望孩子具備同理心，能理解他人感受；有同事認為禮貌與尊重最為重要；亦有人盼望孩子學會承擔責任，將來能自立於社會。每一份期望都出於真誠，但若欠缺共同方向，制度便容易淪於管理工具，而不是培育人的方式。經過多番討論，我們最終凝聚出一個核心信念：

 

　　「自律換自由 · 智慧做選擇」

 

　　這不僅是一句口號，而是我們對孩子成長方向的承諾。

 

兵馬未動，糧草先行—談開設智慧家前的準備

 

何謂真正的自律？

 

　　在群育院舍中，「守規矩」並不等同於「自律」。若一個孩子只是因害怕懲罰而服從，那不過是外在約束；真正的自律，是即使沒有人監察，也願意做正確的事。我常以一個簡單的生活場景與同事和新宿生分享：當你看見家舍地上有一團垃圾，即使身旁沒有導師，其他宿生，也沒有閉路電視，仍然願意主動把它拾起。這個行為不為取悅他人，不為避免責罰，而是出於一種內在的責任感 — 因為這是「我們的家」，保持整潔是自己應盡的本分，這種在無人監督下仍能自覺行動的態度，才是真正的自律。自律並非壓抑，而是一種自我管理的能力；自律並非被動順從，而是主動選擇。

 

兵馬未動，糧草先行—談開設智慧家前的準備

 

　　我們期望孩子明白：

　　早起，是對自己負責；

　　守時，是對承諾的尊重；

　　控制情緒，是明白衝動會帶來後果。

 

　　當一個人能夠自我約束，他便能換取更多自由，包括：外出的自由、被信任的自由、為人生作主的自由。

 

智慧做選擇

 

　　我們無法替孩子作一生的決定。真正重要的是，當沒有導師或社工在旁提醒時，他是否仍能為自己作出合宜的選擇。

 

　　智慧，並非學業成績的代名詞；它是在情緒湧現時懂得停一停，在失敗後願意反思，也是誘惑面前懂得衡量後果。在智慧家，我們希望培養的，不只是遵守規矩的能力，而是思考與選擇的能力。

 

兵馬未動，糧草先行—談開設智慧家前的準備

 

準備物資容易，準備人心更難

 

　　撰寫制度並不困難，真正困難的是：當孩子一再跌倒時，同工是否仍願意相信改變的可能。

 

　　當孩子犯錯時，我們是在處理一件事件，還是在培育一個人？

 

　　當他一次又一次挑戰底線，我們是否仍願意耐心陪伴？

 

　　當進步緩慢時，我們是否仍然看見他的潛能？

 

　　若家舍只剩下管理，便只是一個制度場所；唯有團隊心中仍然存有信念與盼望，它才會成為成長的空間。

 

一個關於未來的盼望

 

　　我盼望多年以後，當孩子重返探訪時，能夠說一句：「在智慧家，我學會了為自己的選擇負責。」他未必每一步都走得順利，未必每一次都做對決定，但只要他懂得以自律換取自由，以智慧作出選擇，我們的努力便沒有白費。兵馬未動，糧草先行。今天我們所預備的，不僅是物資與空間，更是一份共同持守的價值與方向。

Tags:#親子關係
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